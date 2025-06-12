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Киноафиша Фильмы На деревню дедушке

На деревню дедушке

Трудный ребенок проводит три дня с дедом в деревне. Летняя комедия с Юрием Стояновым Na derevnyu dedushke 6+
Билеты от 200 ₽
Пойду 291
Не пойду 23

О фильме

Десятилетний Владик активно осваивает нейросети и так же активно выживает всех нянь, которых находит ему мама. Маме предстоит важная командировка в Москву, но оставить сына не с кем. И она принимает трудное решение — наконец-то познакомить его с дедушкой, который живет в деревне. Отец с дочерью не разговаривали двенадцать лет: когда-то он не одобрил ее выбор, а она решила жить своей жизнью. Владик против поездки в сельскую местность, ведь у него скоро важное событие — IT-конкурс, где он рассчитывает выиграть большой денежный приз, и ему никак нельзя уезжать из города. Но мама непреклонна, да и дед соглашается присмотреть за нежданным внуком. Когда мама уезжает, Владик пытается уговорить деда отвезти его на конкурс, но тот в свойственной ему категоричной манере отказывает. Тогда Владик решает довести дедушку, чтобы тот его отправил восвояси, но вот только не на того напал: это не очередная няня, и дед сам может довести кого угодно.

 

На деревню дедушке - трейлер
На деревню дедушке  трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 июня 2025
Дата выхода
12 июня 2025 Россия КАРО Премьер
Сборы в мире $7 165 183
Производство Big Screen Production, Инфинити Контент
Другие названия
Na derevnyu dedushke, На деревню дедушке
Режиссер
Влад Богуш
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Ингрид Олеринская
Ингрид Олеринская
Антон Филипенко
Антон Филипенко
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Ярослав Головнев
Ярослав Головнев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 55 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2122 В жанре «комедия»  521 В жанре «семейный»  210 В фильмах России  238
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Prime Cinema
11:00 от 350 ₽ 16:35 от 450 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
12:10 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Александр Шатохин 14 июня 2025, 18:55
Я, возможно, Вас удивлю, но здесь нужно написать впечатления о фильме - отзыв, а не пересказывать его содержание!
Марк Пермь 25 июня 2025, 21:16
Я конечно понимаю но будьте любезны писать отзывы о фильме а не о каких то людей кинотеатрах и содержания фильма .... Ну реально это не зависит от… Читать дальше…
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«На деревню дедушке» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
11:00 от 350 ₽ 16:35 от 450 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
12:10 от 550 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
16:30 от 590 ₽
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