7 социопатов, 2019

- Серхи Лопес и Эмма Суарес уже снимались вместе в таких фильмах, как «Следующая кожа» и «Смерть за свой счет».

- Второй совместный проект для Лолы Дуэньяс и Алекса Брендемюля. В 2014 году они сыграли в исторической драме «Падающая звезда».