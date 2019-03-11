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7 социопатов 7 социопатов
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7 raons per fugir (de la societat)

7 социопатов, 2019

2019 / Испания
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Испанская комедия от трех новичков - Герарда Квинто, Эстеве Солера и Дэвида Торраса. В свой дебютный фильм режиссеры позвали Серхи Лопеса («Исмаэль»), Эмму Суарес («Джульетта»), Лолу Дуэньяс («Возвращение») и Алекса Брендемюля («Иллюзия любви»).

Альманах из семи забавных, абсурдных и страшных историй, главными героями которых стали родственники. Еще одно доказательство мудрой поговорки, что родственников не выбирают.  

- Серхи Лопес и Эмма Суарес уже снимались вместе в таких фильмах, как «Следующая кожа» и «Смерть за свой счет».

- Второй совместный проект для Лолы Дуэньяс и Алекса Брендемюля. В 2014 году они сыграли в исторической драме «Падающая звезда».

Жизнь сталкивает нас с ними каждый день. Неприятный сосед, коллега на работе, подруга, выходящая замуж, безумная семейка на улице, старый знакомый или хитрый продавец. И никто не знает, о чем же они думают на самом деле. Может им просто хочется вас убить? Семь историй, в которых чёрный юмор соседствует с кошмаром, а смех превращается в крики ужаса.

5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 15 августа 2019
Премьера онлайн 12 сентября 2019
Премьера в мире 11 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Герард Квинто
В ролях
Серхи Лопес
Серхи Лопес
Ален Эрнандес
Ален Эрнандес
Эмма Суарес
Эмма Суарес
Давид Вердагер
Давид Вердагер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 7 социопатов 3 постера
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7 социопатов смотреть онлайн

7 социопатов
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за 1 рубль
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Испанские фильмы – довольно редкий гость в прокате. То же можно сказать и про чёрные комедии. В обществе всеобщей толерантности всё сложнее шутить, не оскорбляя чувства, особенно, если шутишь жёстко. Шансы встретить европейскую циничную комедию стремятся к нулю; «7 социопатов» – редкое исключение из правил. Продолжая тему цифр, нельзя не упомянуть, что у фильма сразу три режиссёра (Герард Квинто, Эстеве Солер, Дэвид Торрас), которые до этого вместе работали над…
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Кадры из фильма Все кадры
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