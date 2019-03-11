7 социопатов, 2019

Испанская комедия от трех новичков - Герарда Квинто, Эстеве Солера и Дэвида Торраса. В свой дебютный фильм режиссеры позвали Серхи Лопеса («Исмаэль»), Эмму Суарес («Джульетта»), Лолу Дуэньяс («Возвращение») и Алекса Брендемюля («Иллюзия любви»).
Альманах из семи забавных, абсурдных и страшных историй, главными героями которых стали родственники. Еще одно доказательство мудрой поговорки, что родственников не выбирают.
- Серхи Лопес и Эмма Суарес уже снимались вместе в таких фильмах, как «Следующая кожа» и «Смерть за свой счет».
- Второй совместный проект для Лолы Дуэньяс и Алекса Брендемюля. В 2014 году они сыграли в исторической драме «Падающая звезда».
Жизнь сталкивает нас с ними каждый день. Неприятный сосед, коллега на работе, подруга, выходящая замуж, безумная семейка на улице, старый знакомый или хитрый продавец. И никто не знает, о чем же они думают на самом деле. Может им просто хочется вас убить? Семь историй, в которых чёрный юмор соседствует с кошмаром, а смех превращается в крики ужаса.