Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чайка Чайка
Киноафиша Фильмы Чайка
The Seagull

Чайка, 2018

2018 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Адаптация пьесы Чехова «Чайка» с Сиршой Ронан и Элизабет Мосс
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Экранизация классиков — всегда дело сложное, и за него взялся Майкл Майер («27 свадеб», «Жизнь как шоу»), посягнув на Антона Павловича Чехова и его бессмертную пьесу «Чайка». В картине снялись воходящая звезда Сирша Ронан («Леди Бёрд», «Искупление»), королева американской тв-драмы Элизабет Мосс («Рассказ служанки», «Прерванная жизнь»), Аннетт Бенинг («Красота по-американски», «Открытый простор»), Кори Столл («Штамм», «Карточный домик»), Брайан Деннехи («Гладиатор», «Иллюзия убийства»), Мэр Уиннингхэм («Обыкновенная магия», «Филомена»), Майкл Зеген («Парк культуры и отдыха», «Милая Фрэнсис»), Джон Тенни («Особо тяжкие преступления», «Лэсси»), Гленн Флешлер («Настоящий детектив», «Третья смена»).

Классическая история развивается в загородной усадьбе, где молодой драматург Константин Треплев ставит свою пьесу, написанную специально для Нины — дочери богатого помещика, которая хочет стать актрисой, только вот родители ее против театра. Константин влюблен в Нину, которая вроде бы отвечает ему взаимностью. В доме собрались 10 человек, и премьера спектакля меняет жизни их всех. Нина добивается успеха, но вместе с тем — теряет все, что имела до сцены.

- Экранизация классической пьесы А. П. Чехова «Чайка»

- Пьеса уже имеет несколько экранизаций, в том числе и зарубежных

- Премьера пьесы состоялась 17 октября1896 года на сцене петербургского Александринского театра

- На английский язык пьеса впервые была переведена в 1909 году Джоржем Кальдероном для постановки в Королевском театре Глазго 

Молодой драматург Константин Треплев ставит собственную пьесу в провинциальной усадьбе, отдав единственную роль своей амбициозной возлюбленной Нине. Провал спектакля, но успех актрисы разрушат прежние взаимоотношения и положат начало новым роковым связям.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 марта 2019
Премьера онлайн 25 сентября 2018
Премьера в мире 21 апреля 2018
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Майкл Майер
Майкл Майер
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Кори Столл
Кори Столл
Брайан Деннехи
Брайан Деннехи
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Постер фильма Чайка 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Чайка смотреть онлайн

Чайка
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звёзды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли». Один из главных монологов в истории русской литературы давно высечен в бронзе и переведён на латынь. «Чайка» Чехова — мем, брэнд, пароним, а также ещё один обязательный пункт в школьной программе, который ты всегда мог для себя…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши