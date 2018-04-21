Чайка, 2018

Экранизация классиков — всегда дело сложное, и за него взялся Майкл Майер («27 свадеб», «Жизнь как шоу»), посягнув на Антона Павловича Чехова и его бессмертную пьесу «Чайка». В картине снялись воходящая звезда Сирша Ронан («Леди Бёрд», «Искупление»), королева американской тв-драмы Элизабет Мосс («Рассказ служанки», «Прерванная жизнь»), Аннетт Бенинг («Красота по-американски», «Открытый простор»), Кори Столл («Штамм», «Карточный домик»), Брайан Деннехи («Гладиатор», «Иллюзия убийства»), Мэр Уиннингхэм («Обыкновенная магия», «Филомена»), Майкл Зеген («Парк культуры и отдыха», «Милая Фрэнсис»), Джон Тенни («Особо тяжкие преступления», «Лэсси»), Гленн Флешлер («Настоящий детектив», «Третья смена»).

Классическая история развивается в загородной усадьбе, где молодой драматург Константин Треплев ставит свою пьесу, написанную специально для Нины — дочери богатого помещика, которая хочет стать актрисой, только вот родители ее против театра. Константин влюблен в Нину, которая вроде бы отвечает ему взаимностью. В доме собрались 10 человек, и премьера спектакля меняет жизни их всех. Нина добивается успеха, но вместе с тем — теряет все, что имела до сцены.