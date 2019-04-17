Красавчик со стажем, 2019

Известный французский режиссер и актер Оливье Барру («100 миллионов евро», «Прогулка по Бангкоку») выпустил на экраны очередную комедию. Главные роли в фильме исполнили давний друг и коллега Барру Кад Мерад («SuperЗять»), а также Энн Шаррье («Я рассчитываю на вас») и Паскаль Элбе («Афера доктора Нока»).

Алекс – жиголо и опытный мачо, он знает, как очаровать любую женщину и раскрутить ее на ужин, дорогие подарки и даже бесплатное жилье. Но когда тебе далеко за 40 найти подходящую «жертву» становится все сложнее. После неудачного романа Алексу приходится искать приют у своей сестры и 10-летнего племянника, который неожиданно оказывается примерным учеником.