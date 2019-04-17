Красавчик со стажем, 2019

Известный французский режиссер и актер Оливье Барру («100 миллионов евро», «Прогулка по Бангкоку») выпустил на экраны очередную комедию. Главные роли в фильме исполнили давний друг и коллега Барру Кад Мерад («SuperЗять»), а также Энн Шаррье («Я рассчитываю на вас») и Паскаль Элбе («Афера доктора Нока»).
Алекс – жиголо и опытный мачо, он знает, как очаровать любую женщину и раскрутить ее на ужин, дорогие подарки и даже бесплатное жилье. Но когда тебе далеко за 40 найти подходящую «жертву» становится все сложнее. После неудачного романа Алексу приходится искать приют у своей сестры и 10-летнего племянника, который неожиданно оказывается примерным учеником.
- «Красавчик со стажем» - ремейк американской комедии 2017 года «Как быть латинским любовником».
- «Красавчик со стажем» - седьмой совместный проект актера Када Мерада и режиссера Оливье Барру.
- Кад Мерад и Энн Шаррье уже снимались вместе в таких фильмах, как «Марсель» и «Мы хотели все изменить».
- Кад Мерад и Паскаль Элбе в пятый раз сыграли вместе. Ранее актеры снимались в фильмах «Великолепная», «Голова матери», «Трое друзей» и сериале «Черный барон».
Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но отказываться от роскошной жизни не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру.