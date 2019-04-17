Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красавчик со стажем Красавчик со стажем
Киноафиша Фильмы Красавчик со стажем
Just a Gigolo / How to Be a French Lover

Красавчик со стажем, 2019

2019 / Франция
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Французская комедия о стареющем мачо.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Известный французский режиссер и актер Оливье Барру («100 миллионов евро», «Прогулка по Бангкоку») выпустил на экраны очередную комедию. Главные роли в фильме исполнили давний друг и коллега Барру Кад Мерад («SuperЗять»), а также Энн Шаррье («Я рассчитываю на вас») и Паскаль Элбе («Афера доктора Нока»).

Алекс – жиголо и опытный мачо, он знает, как очаровать любую женщину и раскрутить ее на ужин, дорогие подарки и даже бесплатное жилье. Но когда тебе далеко за 40 найти подходящую «жертву» становится все сложнее. После неудачного романа Алексу приходится искать приют у своей сестры и 10-летнего племянника, который неожиданно оказывается примерным учеником.

- «Красавчик со стажем» - ремейк американской комедии 2017 года «Как быть латинским любовником».

- «Красавчик со стажем» - седьмой совместный проект актера Када Мерада и режиссера Оливье Барру.

- Кад Мерад и Энн Шаррье уже снимались вместе в таких фильмах, как «Марсель» и «Мы хотели все изменить».

- Кад Мерад и Паскаль Элбе в пятый раз сыграли вместе. Ранее актеры снимались в фильмах «Великолепная», «Голова матери», «Трое друзей» и сериале «Черный барон».

 

Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но отказываться от роскошной жизни не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 11 июля 2019
Премьера в мире 17 апреля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Оливье Барру
Оливье Барру
В ролях
Кад Мерад
Кад Мерад
Анн Шаррье
Анн Шаррье
Паскаль Элбе
Паскаль Элбе
Тьерри Лермитт
Тьерри Лермитт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красавчик со стажем 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Красавчик со стажем смотреть онлайн

Красавчик со стажем
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Когда Алекс был ребенком, его отец-дальнобойщик уснул за рулем и в результате погиб в нелепой аварии. Мальчик еще тогда понял, что тяжелый труд в этом мире не вознаграждается. Повзрослев, он окрутил пожилую богачку и зажил счастливой и безбедной жизнью удачливого жиголо. Но через 28 лет идиллия неожиданно закончилась. Партнерша Дениз (Ариель Семенофф) присмотрела себе в автосалоне нового красавчика, молодого и подтянутого, а постаревшего Алекса (Кад Мерад) выставила из дома с одним…
Читать
Nadezhda Kuzmina 17 июля 2019, 01:26
Побаиваюсь французских фильмов)У них своя аура)) Неожиданно, но этот фильм очень даже удался! Легко, местами смешно. Мне все понравилось:)
valtoliver 15 июля 2019, 22:07
Неплохая французкая комедия.
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
дублированный тизер-трейлер
Дублированный тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши