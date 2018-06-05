Ван Гоги, 2018

Сергей Ливнев возвращается в кинорежиссуру с новым фильмом после перерыва в двадцать четыре года. Снова заявить о себе он решил драмой с Алексеем Серебряковым («Свои дети», «Афганский излом») и польским актером Даниэлем Ольбрыхским («Жестяной барабан», «Турецкий гамбит») в главных ролях. Также в интернациональную съемочную команду вошли Елена Коренева («Тот самый Мюнхгаузен»), Наталья Негода («Завтра была война»), Александр Сирин («Брестская крепость», «Любка»).
Марк, неизвестный художник, живет за границей много лет. У него давным-давно натянутые отношения с отцом, знаменитым дирижером. Однако, когда у того обнаруживают неизлечимую болезнь, Марк летит на родину, чтобы увидеться, провести вместе время и, возможно, наконец-то понять друг друга.
- Картина отобрана в основной конкурс кинофестиваля Кинотавр.
- Съемки фильма прошли в 2017-2018 году в четырех странах – Латвии, России, Израиле и Беларуси.
- Сергей Ливнев дебютировал как режиссер в 1992 году фильмом «Кикс», в 1994 его второй фильм «Серп и молот» стал одним из самых ярких фильмов года, получил множество наград. После этого Ливнев стал успешным продюсером, но как режиссер не снимал 23 года.
- Изначально предполагалось, что фильм будет рассказывать не про отношения героя с отцом, а про отношения с матерью.
- Роль Марка была написана специально для Алексея Серебрякова.
- Режиссер Сергей Ливнев работал с Алексеем Серебряковым на съемках картины «Серп и молот».
- Александр Сирин снимался в фильме Ливнева «Кикс».
Отец — прославленный дирижер. Сын — талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.
Зубковой: глупость не всегда украшает женщину.