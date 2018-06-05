Ван Гоги, 2018

Сергей Ливнев возвращается в кинорежиссуру с новым фильмом после перерыва в двадцать четыре года. Снова заявить о себе он решил драмой с Алексеем Серебряковым («Свои дети», «Афганский излом») и польским актером Даниэлем Ольбрыхским («Жестяной барабан», «Турецкий гамбит») в главных ролях. Также в интернациональную съемочную команду вошли Елена Коренева («Тот самый Мюнхгаузен»), Наталья Негода («Завтра была война»), Александр Сирин («Брестская крепость», «Любка»).

Марк, неизвестный художник, живет за границей много лет. У него давным-давно натянутые отношения с отцом, знаменитым дирижером. Однако, когда у того обнаруживают неизлечимую болезнь, Марк летит на родину, чтобы увидеться, провести вместе время и, возможно, наконец-то понять друг друга.