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Ван Гоги Ван Гоги
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Ван Гоги, 2018

2018 / Россия
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Фильм Сергея Ливнева о конфликте между отцом и сыном
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сергей Ливнев возвращается в кинорежиссуру с новым фильмом после перерыва в двадцать четыре года. Снова заявить о себе он решил драмой с Алексеем Серебряковым («Свои дети», «Афганский излом») и польским актером Даниэлем Ольбрыхским («Жестяной барабан», «Турецкий гамбит») в главных ролях. Также в интернациональную съемочную команду вошли  Елена Коренева («Тот самый Мюнхгаузен»), Наталья Негода («Завтра была война»), Александр Сирин («Брестская крепость», «Любка»).

Марк, неизвестный художник, живет за границей много лет. У него давным-давно натянутые отношения с отцом, знаменитым дирижером. Однако, когда у того обнаруживают неизлечимую болезнь, Марк летит на родину, чтобы увидеться, провести вместе время и, возможно, наконец-то понять друг друга.

- Картина отобрана в основной конкурс кинофестиваля Кинотавр.

- Съемки фильма прошли в 2017-2018 году в четырех странах – Латвии, России, Израиле и Беларуси.
 
- Сергей Ливнев дебютировал как режиссер в 1992 году фильмом «Кикс», в 1994 его второй фильм «Серп и молот» стал одним из самых ярких фильмов года, получил множество наград. После этого Ливнев стал успешным продюсером, но как режиссер не снимал 23 года.

- Изначально предполагалось, что фильм будет рассказывать не про отношения героя с отцом, а про отношения с матерью.

- Роль Марка была написана специально для Алексея Серебрякова.

- Режиссер Сергей Ливнев работал с Алексеем Серебряковым на съемках картины «Серп и молот».

- Александр Сирин снимался в фильме Ливнева «Кикс».

Отец — прославленный дирижер. Сын — талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.

7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера в мире 5 июня 2018
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Сергей Ливнев
Сергей Ливнев
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский
Елена Коренева
Елена Коренева
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Наталья Негода
Наталья Негода
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ван Гоги 2 постера
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Наша рецензия
Когда Марк был маленьким, его отец, знаменитый дирижер Виктор Гинзбург (Даниэль Ольбрыхский), разыгрывал перед ним сценки с участием самодельного веревочного человечка. Правда, папу мальчик видел редко – тот все время пропадал на гастролях. Взрослый Марк (Алексей Серебряков) мастерит из веревок инсталляции. Как художник он не слишком успешен и периодически посматривает на свое творчество совсем с другими целями: из веревок отлично сооружаются не только арт-объекты, но и висельные петли.…
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lmkos 2 марта 2019, 21:28
Серебрянинков замечательный, талантливый и разноплановый , искренне играющий актер! Вы считаете себя вправе называть продажным человека который… Читать дальше…
s_rodio 5 марта 2019, 11:38
Этот талантливый и глубокий фильм - редкое событие в нашем болоте.
Зубковой: глупость не всегда украшает женщину.
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16 голосов
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Пресс-конференция, посвященная выходу нового фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги» В Сочи в рамках фестиваля «Кинотавр» прошла пресс-конференция, посвященная выходу нового фильма Сергея Ливнева, дебютировавшего в 92 году с фильмом «Кикс», «Ван
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6 июня 2018 14:29
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