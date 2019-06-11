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Люди в черном: Интернэшнл Люди в черном: Интернэшнл
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Men in Black International

Люди в черном: Интернэшнл, 2019

2019 / США
6.8 Оцените
104 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Перезапуск фантастической франшизы с Крисом Хемсвортом в главной роли.
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Режиссер «8 Форсажа», «Голоса улиц» и «Законопослушного гражданина» Ф. Гэри Грей взялся за рискованную задачу – возродить популярную некогда франшизу «Люди в черном». Уилл Смит и Томми Ли Джонс к своим ролям возвращаться отказались, поэтому постановщик пригласил им на замену Тессу Томпсон и Криса Хемсворта. Ранее эти актеры уже встречались на съемочной площадке третьего «Тора» и «Мстителей: Финал».

Сюжет обновленных «Людей в черном», которые получили подзаголовок «Интернэшнл», расскажет о новых приключениях агентов тайной организации, которая охраняет покой жителей Земли от инопланетных вторжений. Но на этот раз агентам предстоит не просто найти и обезвредить опасного врага, но вычислить его в стенах собственной организации.

Главные герои – матерый, но легкомысленный агент Эйч (Крис Хемсворт), однажды уже спасший Землю, и необстрелянный стажер Эм, которая столкнулась с инопланетянами еще в детстве. Очень скоро мы выясняем, что ЛВЧ не ограничивается только американским отделением: это целая сеть филиалов, которые связывает гиперлуп – сверхскоростное метро. Неудивительно, что парочку героев ждут невероятные перемещения: из Нью-Йорка в Лондон, оттуда – на Амальфитанское побережье Италии, после – в африканскую пустыню, а затем – в Париж.

За мягкий перезапуск “Людей в черном” отвечали сценаристы Мэтт Холлоуэй и Артур Маркам, вместе работавшие над “Железным человеком”. Лоуэлл Каннингем, который известен своими сценариями к трем предыдущим частям франшизы, вошел в состав как продюсер. Единственное, что объединяет “Интернэшнл” с оригинальной трилогией – это Эмма Томпсон в роли агента О. Также в актерский состав вошли Лиам Нисон, Рейф Сполл и Ребекка Фергюсон.

Червяки (Том Фонтейн) и Мопс Фрэнк (Тим ​​Блейни) – единственные инопланетяне из “Людей в черном” (1997) и “Людей в черном 2” (2002), которые также появляются в “Интернэшнл”.

Во всех частях франшизы агенты ЛВЧ носят одни и те же часы Hamilton Ventura, которые впервые были выпущены в 1957 году.

Тессе Томпсон очень понравился персонаж Пешкина, и актирса была убеждена, что на эту роль лучше всего подойдет Кумэйл Нанджиани. Несмотря на то, что его персонаж целиком создан с помощью компьютерной графики, Нанджиани специально прилетел в Лондон, чтобы лично читать свои реплики вместе с Томпсон и Хемсвортом.

Идея пригласить на роли злодеев Ларри и Лорана Буржуа – близнецов Les Twins – принадлежала режиссеру Ф. Гэри Грею. Les Twins – танцоры и хореографы, чьи видеоролики на YouTube посмотрели миллионы людей по всему миру. Они также выступали с такими артистами, как Beyonce и Jay-Z.

Французский астронавт Томас Песке появляется на экране в штаб-квартиры ЛВЧ.

Съемки проходили в Лондоне, Марокко, Италии и Нью-Йорке.

Главные герои фильма передвигаются на автомобилях марок Jaguar и Lexus, в то время как в первом фильме у агентов ЛВЧ был Ford. Неизменной, однако, осталась красная кнопка, которую лучше не нажимать без веского повода.

Дизайнер Пол Смит, ответственный за стиль “Людей в черном”, появляется на экране в роли человека, который ремонтирует пишущую машинку у секретного входа в лондонскую штаб-квартиру ЛВЧ.

Над декорациями к фильму трудился художник-постановщик Чарльз Вуд, который также работал на съемочных площадках фильмов киновселенной Marvel.

Еще на стадии производства у создателей картины возникало множество проблем. В производственный процесс агрессивно встревал продюсер Уолтер Ф. Паркс, из-за чего режиссер Ф. Гэри Грей неоднократно заявлял о своем выходе из проекта. В конце концов остаться его уговорили руководители студии Sony.

Студийным боссам Sony очень приглянулась первая версия сценария. Так, например, в ней уделялось большое внимание теме иммиграции, сверхакутальной для трамповской Америки. Также основными антагонистами должен был стать квартет пришельцев в духе группы “Битлз”. Однако после того, как в 2018 году Sony покинул вице-президент по производству, между режиссером и продюсером разгорелся конфликт. Поговаривают, что Уолтер Ф. Паркс жестко контролировал правки к сценарию, и актерам выдавали исправленные страницы прямо в ходе съемок. В конце концов Крис Хемсворт и Тесса Томпсон даже наняли своих собственных сценаристов, которые работали над диалогами. По данным из некоторых анонимных источников, Sony фактически игнорировала проблемы на съемочной площадке.

К премьере фильма в России вышла нон-фикшн книга Лизы Фицпатрик и Шэрон Гослинг “Люди в черном”. Авторы не только рассказали об истории создания культовой франшизы, но и собрали супер-подробный гид по вселенной ЛВЧ.

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, - шпион в их рядах.

6.8 Оцените
104 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 13 июня 2019
Премьера онлайн 20 августа 2019
Премьера в мире 11 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Ф. Гэри Грей
Ф. Гэри Грей
В ролях
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Рейф Сполл
Рейф Сполл
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Люди в черном: Интернэшнл 8 постеров
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Наша рецензия
Напарники, в знакомой миру униформе и с привычной разницей в возрасте — один постарше и поопытней (Лиам Нисон), второй — расторопней, смелей и наивней (Крис Хемсворт), невнятно спасают мир на Эйфелевой башне. Затем сюжет оперативно перескакивает в прошлое, где в тихий семейный домик занесло инопланетянина, а агенты, зачистив (да, тем самым родным нейтрализатором) память супружеской паре, забыли про дочку. Та выросла,…
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alyona_novikova_2001 12 июня 2019, 21:20
Не покидало ощущение, что фильм снят по фанфику неумелой 13 летней девочки. С оригинальной франшизой общее только название, что не может не огорчать.… Читать дальше…
Алексей Немченко 17 июня 2019, 23:46
Ну что,на первый сорт сойдёт, если смотреть в компании, а так оценка 5/10.
И-за актёров остался только до конца фильма, а так пиарили этот фильм в… Читать дальше…
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18 июня 2019 11:37
Бокс-офис США и Канады с 14 по 16 июня: «Люди в чёрном» возглавили провальные выходные Сиквелы продолжают преследовать неудачи.
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17 июня 2019 10:30
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон представили в Москве «Людей в чёрном» «Люди в чёрном: Интернэшнл» выйдет в российский прокат 12 июня.
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6 июня 2019 16:19
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