Люди в черном: Интернэшнл, 2019

Режиссер «8 Форсажа», «Голоса улиц» и «Законопослушного гражданина» Ф. Гэри Грей взялся за рискованную задачу – возродить популярную некогда франшизу «Люди в черном». Уилл Смит и Томми Ли Джонс к своим ролям возвращаться отказались, поэтому постановщик пригласил им на замену Тессу Томпсон и Криса Хемсворта. Ранее эти актеры уже встречались на съемочной площадке третьего «Тора» и «Мстителей: Финал».
Сюжет обновленных «Людей в черном», которые получили подзаголовок «Интернэшнл», расскажет о новых приключениях агентов тайной организации, которая охраняет покой жителей Земли от инопланетных вторжений. Но на этот раз агентам предстоит не просто найти и обезвредить опасного врага, но вычислить его в стенах собственной организации.
Главные герои – матерый, но легкомысленный агент Эйч (Крис Хемсворт), однажды уже спасший Землю, и необстрелянный стажер Эм, которая столкнулась с инопланетянами еще в детстве. Очень скоро мы выясняем, что ЛВЧ не ограничивается только американским отделением: это целая сеть филиалов, которые связывает гиперлуп – сверхскоростное метро. Неудивительно, что парочку героев ждут невероятные перемещения: из Нью-Йорка в Лондон, оттуда – на Амальфитанское побережье Италии, после – в африканскую пустыню, а затем – в Париж.
За мягкий перезапуск “Людей в черном” отвечали сценаристы Мэтт Холлоуэй и Артур Маркам, вместе работавшие над “Железным человеком”. Лоуэлл Каннингем, который известен своими сценариями к трем предыдущим частям франшизы, вошел в состав как продюсер. Единственное, что объединяет “Интернэшнл” с оригинальной трилогией – это Эмма Томпсон в роли агента О. Также в актерский состав вошли Лиам Нисон, Рейф Сполл и Ребекка Фергюсон.
Червяки (Том Фонтейн) и Мопс Фрэнк (Тим Блейни) – единственные инопланетяне из “Людей в черном” (1997) и “Людей в черном 2” (2002), которые также появляются в “Интернэшнл”.
Во всех частях франшизы агенты ЛВЧ носят одни и те же часы Hamilton Ventura, которые впервые были выпущены в 1957 году.
Тессе Томпсон очень понравился персонаж Пешкина, и актирса была убеждена, что на эту роль лучше всего подойдет Кумэйл Нанджиани. Несмотря на то, что его персонаж целиком создан с помощью компьютерной графики, Нанджиани специально прилетел в Лондон, чтобы лично читать свои реплики вместе с Томпсон и Хемсвортом.
Идея пригласить на роли злодеев Ларри и Лорана Буржуа – близнецов Les Twins – принадлежала режиссеру Ф. Гэри Грею. Les Twins – танцоры и хореографы, чьи видеоролики на YouTube посмотрели миллионы людей по всему миру. Они также выступали с такими артистами, как Beyonce и Jay-Z.
Французский астронавт Томас Песке появляется на экране в штаб-квартиры ЛВЧ.
Съемки проходили в Лондоне, Марокко, Италии и Нью-Йорке.
Главные герои фильма передвигаются на автомобилях марок Jaguar и Lexus, в то время как в первом фильме у агентов ЛВЧ был Ford. Неизменной, однако, осталась красная кнопка, которую лучше не нажимать без веского повода.
Дизайнер Пол Смит, ответственный за стиль “Людей в черном”, появляется на экране в роли человека, который ремонтирует пишущую машинку у секретного входа в лондонскую штаб-квартиру ЛВЧ.
Над декорациями к фильму трудился художник-постановщик Чарльз Вуд, который также работал на съемочных площадках фильмов киновселенной Marvel.
Еще на стадии производства у создателей картины возникало множество проблем. В производственный процесс агрессивно встревал продюсер Уолтер Ф. Паркс, из-за чего режиссер Ф. Гэри Грей неоднократно заявлял о своем выходе из проекта. В конце концов остаться его уговорили руководители студии Sony.
Студийным боссам Sony очень приглянулась первая версия сценария. Так, например, в ней уделялось большое внимание теме иммиграции, сверхакутальной для трамповской Америки. Также основными антагонистами должен был стать квартет пришельцев в духе группы “Битлз”. Однако после того, как в 2018 году Sony покинул вице-президент по производству, между режиссером и продюсером разгорелся конфликт. Поговаривают, что Уолтер Ф. Паркс жестко контролировал правки к сценарию, и актерам выдавали исправленные страницы прямо в ходе съемок. В конце концов Крис Хемсворт и Тесса Томпсон даже наняли своих собственных сценаристов, которые работали над диалогами. По данным из некоторых анонимных источников, Sony фактически игнорировала проблемы на съемочной площадке.
К премьере фильма в России вышла нон-фикшн книга Лизы Фицпатрик и Шэрон Гослинг “Люди в черном”. Авторы не только рассказали об истории создания культовой франшизы, но и собрали супер-подробный гид по вселенной ЛВЧ.
Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, - шпион в их рядах.
И-за актёров остался только до конца фильма, а так пиарили этот фильм в… Читать дальше…