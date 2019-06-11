Люди в черном: Интернэшнл, 2019

Червяки (Том Фонтейн) и Мопс Фрэнк (Тим ​​Блейни) – единственные инопланетяне из “Людей в черном” (1997) и “Людей в черном 2” (2002), которые также появляются в “Интернэшнл”.

Во всех частях франшизы агенты ЛВЧ носят одни и те же часы Hamilton Ventura, которые впервые были выпущены в 1957 году.

Тессе Томпсон очень понравился персонаж Пешкина, и актирса была убеждена, что на эту роль лучше всего подойдет Кумэйл Нанджиани. Несмотря на то, что его персонаж целиком создан с помощью компьютерной графики, Нанджиани специально прилетел в Лондон, чтобы лично читать свои реплики вместе с Томпсон и Хемсвортом.

Идея пригласить на роли злодеев Ларри и Лорана Буржуа – близнецов Les Twins – принадлежала режиссеру Ф. Гэри Грею. Les Twins – танцоры и хореографы, чьи видеоролики на YouTube посмотрели миллионы людей по всему миру. Они также выступали с такими артистами, как Beyonce и Jay-Z.

Французский астронавт Томас Песке появляется на экране в штаб-квартиры ЛВЧ.

Съемки проходили в Лондоне, Марокко, Италии и Нью-Йорке.

Главные герои фильма передвигаются на автомобилях марок Jaguar и Lexus, в то время как в первом фильме у агентов ЛВЧ был Ford. Неизменной, однако, осталась красная кнопка, которую лучше не нажимать без веского повода.

Дизайнер Пол Смит, ответственный за стиль “Людей в черном”, появляется на экране в роли человека, который ремонтирует пишущую машинку у секретного входа в лондонскую штаб-квартиру ЛВЧ.

Над декорациями к фильму трудился художник-постановщик Чарльз Вуд, который также работал на съемочных площадках фильмов киновселенной Marvel.

Еще на стадии производства у создателей картины возникало множество проблем. В производственный процесс агрессивно встревал продюсер Уолтер Ф. Паркс, из-за чего режиссер Ф. Гэри Грей неоднократно заявлял о своем выходе из проекта. В конце концов остаться его уговорили руководители студии Sony.

Студийным боссам Sony очень приглянулась первая версия сценария. Так, например, в ней уделялось большое внимание теме иммиграции, сверхакутальной для трамповской Америки. Также основными антагонистами должен был стать квартет пришельцев в духе группы “Битлз”. Однако после того, как в 2018 году Sony покинул вице-президент по производству, между режиссером и продюсером разгорелся конфликт. Поговаривают, что Уолтер Ф. Паркс жестко контролировал правки к сценарию, и актерам выдавали исправленные страницы прямо в ходе съемок. В конце концов Крис Хемсворт и Тесса Томпсон даже наняли своих собственных сценаристов, которые работали над диалогами. По данным из некоторых анонимных источников, Sony фактически игнорировала проблемы на съемочной площадке.

К премьере фильма в России вышла нон-фикшн книга Лизы Фицпатрик и Шэрон Гослинг “Люди в черном”. Авторы не только рассказали об истории создания культовой франшизы, но и собрали супер-подробный гид по вселенной ЛВЧ.