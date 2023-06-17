Звезда «Формулы-1» Сонни Хейс ушел из спорта после серьезной аварии еще в 1990-х. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для вундеркинда Джошуа Пирса.
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Съёмки проходили в уик‑энд Гран‑при Великобритании в июле 2024 года в Сильверстоуне, Великобритания. Для вымышленной команды Формулы‑1 был оборудован гараж, и этот гараж разместили между гаражами команд «Мерседес» и «Феррари».