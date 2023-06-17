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Постер фильма Формула 1
8.6
Формула 1 - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Формула 1
8.6

Формула 1

, 2025
F1: Film
США / спорт / 18+
Маскулинный блокбастер об автогонках во главе с Брэдом Питтом
Трейлеры
Постер фильма Формула 1
8.6
Формула 1 - Дублированный трейлер
Формула 1  Дублированный трейлер

О фильме

Звезда «Формулы-1» Сонни Хейс ушел из спорта после серьезной аварии еще в 1990-х. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для вундеркинда Джошуа Пирса.

В ролях

Брэд Питт
Брэд Питт
Sonny Hayes
Тобайас Мензис
Тобайас Мензис
Peter Banning
Керри Кондон
Керри Кондон
Kate McKenna
Демсон Идрис
Демсон Идрис
Joshua Pearce
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Ruben Cervantes
Ким Бодния
Ким Бодния
Kaspar Smolinski
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Сара Нилс
Bernadette
Уилл Меррик
Уилл Меррик
Nickleby
Пепе Балдеррама
Fazio
Abdul Salis
Dodge
Режиссер Джозеф Косински
Сценарист Джозеф Косински, Эрен Крюгер
Композитор Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 26 июня 2025
Премьера в мире 17 июня 2023
Дата выхода
5 июля 2025 Россия Apple TV
26 июня 2025 Австралия M
27 июня 2025 Австрия 8
26 июня 2025 Американские Виргинские острова PG-13
26 июня 2025 Аргентина ATP
27 июня 2025 Бангладеш
27 июня 2025 Болгария
25 июня 2025 Бразилия
25 июня 2025 Великобритания
26 июня 2025 Венгрия
27 июня 2025 Вьетнам
26 июня 2025 Германия
26 июня 2025 Гонконг
26 июня 2025 Греция K12
26 июня 2025 Грузия R
25 июня 2025 Дания
26 июня 2025 Доминиканская Республика
26 июня 2025 Израиль
27 июня 2025 Индия
25 июня 2025 Индонезия
25 июня 2025 Ирландия PG
26 июня 2025 Исландия Unrated
27 июня 2025 Испания
26 июня 2025 Италия
26 июня 2025 Казахстан 12+
26 июня 2025 Камбоджа
27 июня 2025 Канада
26 июня 2025 Катар
27 июня 2025 Китай
26 июня 2025 Колумбия
25 июня 2025 Кувейт
26 июня 2025 Кыргызстан 12+
27 июня 2025 Латвия (none)
26 июня 2025 Ливан
27 июня 2025 Литва N
25 июня 2025 Макао B
26 июня 2025 Малайзия
26 июня 2025 Мексика
30 января 2025 Молдавия AP 12
25 июля 2025 Мьянма
27 июня 2025 Непал
26 июня 2025 Нидерланды
26 июня 2025 Новая Зеландия
25 июня 2025 Норвегия
26 июня 2025 ОАЭ 18TC
27 июня 2025 Пакистан
25 июня 2025 Парагвай
26 июня 2025 Перу
27 июня 2025 Польша
26 июня 2025 Португалия
26 июня 2025 Пуэрто-Рико PG-13
27 июня 2025 Румыния
27 июня 2025 США
26 июня 2025 Сербия o.A.
26 июня 2025 Сингапур
26 июня 2025 Словакия 12
26 июня 2025 Таиланд
25 июня 2025 Тайвань 6+
27 июня 2025 Турция
26 июня 2025 Узбекистан
26 июня 2025 Украина
26 июня 2025 Уругвай
25 июня 2025 Филиппины
25 июня 2025 Финляндия
25 июня 2025 Франция
26 июня 2025 Хорватия
26 июня 2025 Черногория o.A.
26 июня 2025 Чехия
26 июня 2025 Чили TE+7
25 июня 2025 Швейцария 12
25 июня 2025 Швеция 11
27 июня 2025 Эстония
27 июня 2025 ЮАР 13
25 июня 2025 Южная Корея
27 июня 2025 Япония
Бюджет $200 000 000
Сборы в мире $634 142 436
Производство Apple Original Films, Monolith Pictures (III), Jerry Bruckheimer Films
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Рейтинг фильма

8.6
Оцените 267 голосов
7.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  46 В жанре «спорт»  1 В фильмах США  33 В фильмах 2025 года  5
Обновлено 6 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Формула 1 - Дублированный трейлер
Формула 1 Дублированный трейлер
Формула 1 - Трейлер 3
Формула 1 Трейлер 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Joshua Pearce Когда ты в последний раз выиграл гонку?
Sonny Hayes Воскресенье, Дейтона.
Joshua Pearce Ой. Простите. Я имел в виду Формула-1.
Sonny Hayes Ой. Простите. Тогда то же самое, что и ты.

Наша рецензия

Гоночный блокбастер от создателей &laquo;Топ Гана: Мэверик&raquo;.
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Отзывы зрителей о фильме Формула 1

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41 Дата обновления: 5 января 2026, 10:30
Отзывы в целом положительные: зрители отмечают динамику гонок, реалистичность сцен, игру Пита и Хавьера Бардема, музыку Циммера и работу камеры. Сильные стороны — напряжение и подача; слабые — затянутое развитие сюжета, мелодраматическая подоплека, предсказуемость. Общая рекомендация — к просмотру; многие планируют повторный просмотр. Фильм подходит поклонникам гонок, спортивной драмы и семейных просмотров; тем, кто ищет развлечение без глубокого смысла.
Саммари составлено ИИ на основе 75 отзывов.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Съёмки проходили в уик‑энд Гран‑при Великобритании в июле 2024 года в Сильверстоуне, Великобритания. Для вымышленной команды Формулы‑1 был оборудован гараж, и этот гараж разместили между гаражами команд «Мерседес» и «Феррари».

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