Страшные истории для рассказа в темноте, 2019

Режиссером картины стал Андре Овредал, создатель триллеров «Охотники на троллей» про группу студентов, которые с помощью подручных средств сражаются с троллями на севере Норвегии. Изначально ленту должен был снять Гильермо Дель Торо, однако из-за занятости у него это не получилось. Режиссер все-таки успел приложить руку к написанию сценария. Главные герои фильма «Страшные истории для рассказа в темноте» - подростки, поэтому, конечно, режиссер и продюсеры было очень сосредоточены на создании молодежного ансамбля. В фильме снялись: Зои Маргарет Коллетти («Дикая жизнь»), Гэбриел Раш («Отель «Гранд Будапешт», «Королевство полной луны»), Майкл Гарза («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»), Остин Зажур («Шучу»).
Сюжет фильма рассказывает о подростках, которые начинают расследование подозрительной череды смертей в их небольшом городе.
- Экранизация популярной трилогии ужасов Элвина Шварца, проиллюстрированной Стивеном Гаммеллом
- Первая часть трилогии Элвина Шварца «Страшные истории для рассказа в темноте» вышла в 1981 году
- Права на серию Шварца компания CBS Films приобрела в 2013 году. Изначально было объявлено, что проект будет разрабатывать Гильермо дель Торо - и как сценарист, и как режиссер
- Американская библиотечная ассоциация назвала трилогию Шварца спорной из-за обилия насилия. А из-за кошмарных сюрреалистических иллюстраций Гаммелла книги долгое время считались слишком страшными для детей и регулярно попадали под запреты, что только подогревало интерес читателей
- Лана Дель Рей записала песню для «Страшных историй для рассказа в темноте»
Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город…
Уже на этой неделе, уххх ждём, не так же как "Оно 2" но всё же стоит обратить внимание.