Страшные истории для рассказа в темноте, 2019

Режиссером картины стал Андре Овредал, создатель триллеров «Охотники на троллей» про группу студентов, которые с помощью подручных средств сражаются с троллями на севере Норвегии. Изначально ленту должен был снять Гильермо Дель Торо, однако из-за занятости у него это не получилось. Режиссер все-таки успел приложить руку к написанию сценария. Главные герои фильма «Страшные истории для рассказа в темноте» - подростки, поэтому, конечно, режиссер и продюсеры было очень сосредоточены на создании молодежного ансамбля. В фильме снялись: Зои Маргарет Коллетти («Дикая жизнь»), Гэбриел Раш («Отель «Гранд Будапешт», «Королевство полной луны»), Майкл Гарза («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»), Остин Зажур («Шучу»).

Сюжет фильма рассказывает о подростках, которые начинают расследование подозрительной череды смертей в их небольшом городе.