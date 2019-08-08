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Страшные истории для рассказа в темноте Страшные истории для рассказа в темноте
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Scary Stories to Tell in the Dark

Страшные истории для рассказа в темноте, 2019

2019 / США
7.2 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Подростки расследуют странные убийства, происходящие в их маленьком городке.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером  картины стал Андре Овредал, создатель триллеров «Охотники на троллей» про группу студентов, которые с помощью подручных средств сражаются  с троллями на севере Норвегии. Изначально ленту должен был снять Гильермо Дель Торо, однако из-за занятости у него это не получилось. Режиссер все-таки успел приложить руку к написанию сценария. Главные герои фильма «Страшные истории для рассказа в темноте» - подростки, поэтому, конечно, режиссер и продюсеры было очень сосредоточены на создании молодежного ансамбля. В фильме снялись: Зои Маргарет Коллетти («Дикая жизнь»), Гэбриел Раш («Отель «Гранд Будапешт», «Королевство полной луны»), Майкл Гарза («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»), Остин Зажур («Шучу»).

Сюжет фильма рассказывает о подростках, которые начинают расследование подозрительной череды смертей в их небольшом городе.

- Экранизация популярной трилогии ужасов Элвина Шварца, проиллюстрированной Стивеном Гаммеллом

- Первая часть трилогии Элвина Шварца «Страшные истории для рассказа в темноте» вышла в 1981 году

- Права на серию Шварца компания CBS Films приобрела в 2013 году.  Изначально было объявлено, что проект будет разрабатывать Гильермо дель Торо - и как сценарист, и как режиссер

- Американская библиотечная ассоциация назвала трилогию Шварца спорной из-за обилия насилия. А из-за кошмарных сюрреалистических иллюстраций Гаммелла книги долгое время считались слишком страшными для детей и регулярно попадали под запреты, что только подогревало интерес читателей

- Лана Дель Рей записала песню  для «Страшных историй для рассказа в темноте»

Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город…

 

7.2 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 8 августа 2019
Премьера онлайн 22 октября 2019
Премьера в мире 8 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Андре Овредал
Андре Овредал
В ролях
Зои Маргарет Коллетти
Зои Маргарет Коллетти
Майкл Гарза
Майкл Гарза
Остин Зажур
Остин Зажур
Гэбриел Раш
Гэбриел Раш
Натали Гэнзхорн
Натали Гэнзхорн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Страшные истории для рассказа в темноте 9 постеров
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Страшные истории для рассказа в темноте
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В конце шестидесятых в небольшом американском городке четверо подростков забираются в заброшенный дом, где, согласно легендам, обитает привидение замученной девочки. Там дети обнаруживают старую книгу со страшными рассказами. Но вскоре оказывается, что жуткие истории сбываются, и каждый из них в опасности. Идеи «Очень странных дел» с размахом шагают по большим и малым экранам. Конечно, ретро-ужастики с детьми в главных ролях существовали и раньше. Но теперь их количество…
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Алёнка Гурьянова 10 августа 2019, 00:14
Надо было ставить ограничение не 16+, а до 16. Задумка не плохая, для школьников пойдёт. Самое "страшное" - внезапные скримеры. Немного… Читать дальше…
Алексей Немченко 5 августа 2019, 03:46
В кино реально будет отмосферно.
Уже на этой неделе, уххх ждём, не так же как "Оно 2" но всё же стоит обратить внимание.
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саундтрек фильма Страшные истории для рассказа в темноте
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Paramount снимет сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте» Режиссер Андре Овредал и продюсер Гильермо дель Торо в деле.
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24 апреля 2020 16:20
Бокс-офис со 9 по 11 августа: Китай лидирует на мировой арене В США лидером остались «Хоббс и Шоу».
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12 августа 2019 10:00
Вышла песня Ланы Дель Рей к фильму «Страшные истории для рассказа в темноте» Это кавер на композицию Season Of The Witch.
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9 августа 2019 10:45
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