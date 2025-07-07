Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Мир Юрского периода: Возрождение»: Рецензия Киноафиши

«Мир Юрского периода: Возрождение»: Рецензия Киноафиши

7 июля 2025 10:35
«Мир Юрского периода: Возрождение»: Рецензия Киноафиши

Франшизе о динозаврах давно пора принять участь своих главных героев — вымереть.

Уже седьмое по счету столкновение с доисторическими животными сложно назвать «возрождением». Перезапуск идет по знакомым тропам и не привносит ничего принципиально нового. По сюжету после событий «Господства» прошло еще несколько лет: динозавры перестали вызывать восторг и ужас у обитателей Земли. Даже палеонтологические музеи вынуждены закрыться, поскольку ящеры потеряли исключительность и стали будничным явлением. Двигателем истории становится изменение климата, которое давно заметно даже без походов в кино. Из-за этого популяция динозавров стремительно сокращается, а самые живучие остались лишь на экваториальной линии. На один из таких островов в Карибском море хочет отправиться глава фармацевтической компании, чтобы создать революционное лекарство от сердечных болезней из крови живых динозавров разных видов: подводного, наземного и воздушного. Так начинается квест больше похожий на игру: сбор команды, а затем последовательное выполнение трех миссий. Значительных отклонений от маршрута ожидать не стоит.

Глава корпорации Мартин Кребс (Руперт Френд) обращается за помощью к Зоре Беннетт (Скарлетт Йоханссон) — на словах грозной вояке, но в ухоженном виде и добром взгляде это заявление подкрепляется лишь обширными знакомствами. На ее призыв к миссии откликаются старые напарники, в числе которых выделяется Дункан Кинкейд (Махершала Али). Он выступает сугубо положительным персонажем — отцовской фигурой с чистыми помыслами. Также в команде палеонтолог Генри Лумис в исполнении британского актера Джонатана Бейли, взлетевшего по голливудскому олимпу из «Бриджертонов» к «Злой», а затем — к этому блокбастеру. Несмотря на карикатурную внешность ученого в круглых очках, он ощущается как самый живой герой в команде благодаря естественной харизме, обаянию и искреннему восторгу при встрече с гигантскими животными.

Остальных участников даже не удосуживаются толком представить, что полностью лишает саспенса их борьбу за выживание. С самого начала нам понятно, что именно они и станут кормом, вопрос только в каком порядке. Смерти не вызывает удивления ни у зрителей, ни у остальной части команды. Действие разворачивается по классическим канонам: динозавр выслеживает, нападает, все убегают. И так по кругу.

«Мир Юрского периода: Возрождение»: Рецензия Киноафиши

К работе над сценарием вернулся автор первых двух фильмов франшизы Дэвид Кепп. Сейчас Кепп, объединившись со Стивеном Содербергом, создает оригинальные и яркие истории («Черный чемодан — двойная игра», «Присутствие»), но в мире динозавров он уже сказал все, что мог. Вместе с режиссером «Создателя» Гаретом Эдвардсом они отдают дань «Парку Юрского периода», но грань между проявлением уважения и паразитированием здесь очень тонка. У них нет таких же ярких персонажей и захватывающего сюжета, зато есть много денег и продвинутые технологии, чтобы бесконечно демонстрировать разных динозавров: от реально существовавших до мутировавших.

На острове, где разворачивается действие картины, раньше проводили жестокие эксперименты над динозаврами, что сделало их особенно агрессивными. Эта предпосылка дает понять, что нас ожидает самое опасное приключение. Вот только сценарные решения никогда не делают угрозу по-настоящему реальной. Даже финальный босс скорее вызывает недоумение из-за схожести с «Чужим». Даже будь его концепт интереснее с учетом мощности современной графики, он все равно не чувствовался бы живым. Причина кроется в противостоянии с пустыми персонажами, чья популярность и оклады обеспечивают им стопроцентное бессмертие.

Помимо основных героев, мы также следим за приключениями латиноамериканской семьи Делгадо, состоящей из отца, двух дочерей и парня старшей. Они вносят динамику в повествование и дарят лучшую сцену с побегом по реке от тираннозавра, но и они остаются заложниками лишь одной черты характера, не имея внятной предыстории.

«Мир Юрского периода: Возрождение»: Рецензия Киноафиши

Создатели с любовью цитируют Стивена Спилберга — «Челюсти» и «Индиану Джонса» и, конечно, сам «Парк Юрского периода». Культовая музыкальная тема Джона Уильямса звучит так часто, что перестает быть приятным моментом ностальгии и начинает ощущаться как навязчивая продажа. Подкрепляется это и внушительным количеством продакт-плейсмента. Столько этикеток на большом экране вы точно давно не видели. Это распространяется и на самих динозавров. Самая маленькая героиня заводит дружбу с крошечным динозавриком Долорес, которая в виде плюшевой игрушки наверняка уже едет в магазины по всему миру.

Получается чистого рода развлечение для зарабатывания денег без глубокого сюжета и диалогов — лишь демонстрация возможностей графики и постоянной беготни. Два с лишним часа попкорновой лаботомии. В таких фильмах нет ничего плохого. Не зря у «Форсажа» и «Миссии: невыполнима» даже после стольких частей остаются преданные фанаты, которые готовы идти на премьеру ради получения чистейшего удовольствия, не требующего работы мозга (а в этом частенько есть острая потребность). «Юрский период» — в одном с ними ряду. Здесь нет свежих идей и остроумия. Поэтому, если уж выбирать, какие из вечных франшиз должны отправиться на убой, «Юрский период» — первый в очереди.

Полина Резникова
Полина Резникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 3
👏 3
🥺 1
🤔
🥱 3
Написать комментарий
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Прощаться с «Уэнсдэй» не придется: Netflix продлил хит на третий сезон еще до премьеры второго
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше