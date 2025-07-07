«Мир Юрского периода: Возрождение»: Рецензия Киноафиши

Уже седьмое по счету столкновение с доисторическими животными сложно назвать «возрождением». Перезапуск идет по знакомым тропам и не привносит ничего принципиально нового. По сюжету после событий «Господства» прошло еще несколько лет: динозавры перестали вызывать восторг и ужас у обитателей Земли. Даже палеонтологические музеи вынуждены закрыться, поскольку ящеры потеряли исключительность и стали будничным явлением. Двигателем истории становится изменение климата, которое давно заметно даже без походов в кино. Из-за этого популяция динозавров стремительно сокращается, а самые живучие остались лишь на экваториальной линии. На один из таких островов в Карибском море хочет отправиться глава фармацевтической компании, чтобы создать революционное лекарство от сердечных болезней из крови живых динозавров разных видов: подводного, наземного и воздушного. Так начинается квест больше похожий на игру: сбор команды, а затем последовательное выполнение трех миссий. Значительных отклонений от маршрута ожидать не стоит.

Глава корпорации Мартин Кребс (Руперт Френд) обращается за помощью к Зоре Беннетт (Скарлетт Йоханссон) — на словах грозной вояке, но в ухоженном виде и добром взгляде это заявление подкрепляется лишь обширными знакомствами. На ее призыв к миссии откликаются старые напарники, в числе которых выделяется Дункан Кинкейд (Махершала Али). Он выступает сугубо положительным персонажем — отцовской фигурой с чистыми помыслами. Также в команде палеонтолог Генри Лумис в исполнении британского актера Джонатана Бейли, взлетевшего по голливудскому олимпу из «Бриджертонов» к «Злой», а затем — к этому блокбастеру. Несмотря на карикатурную внешность ученого в круглых очках, он ощущается как самый живой герой в команде благодаря естественной харизме, обаянию и искреннему восторгу при встрече с гигантскими животными.

Остальных участников даже не удосуживаются толком представить, что полностью лишает саспенса их борьбу за выживание. С самого начала нам понятно, что именно они и станут кормом, вопрос только в каком порядке. Смерти не вызывает удивления ни у зрителей, ни у остальной части команды. Действие разворачивается по классическим канонам: динозавр выслеживает, нападает, все убегают. И так по кругу.

К работе над сценарием вернулся автор первых двух фильмов франшизы Дэвид Кепп. Сейчас Кепп, объединившись со Стивеном Содербергом, создает оригинальные и яркие истории («Черный чемодан — двойная игра», «Присутствие»), но в мире динозавров он уже сказал все, что мог. Вместе с режиссером «Создателя» Гаретом Эдвардсом они отдают дань «Парку Юрского периода», но грань между проявлением уважения и паразитированием здесь очень тонка. У них нет таких же ярких персонажей и захватывающего сюжета, зато есть много денег и продвинутые технологии, чтобы бесконечно демонстрировать разных динозавров: от реально существовавших до мутировавших.

На острове, где разворачивается действие картины, раньше проводили жестокие эксперименты над динозаврами, что сделало их особенно агрессивными. Эта предпосылка дает понять, что нас ожидает самое опасное приключение. Вот только сценарные решения никогда не делают угрозу по-настоящему реальной. Даже финальный босс скорее вызывает недоумение из-за схожести с «Чужим». Даже будь его концепт интереснее с учетом мощности современной графики, он все равно не чувствовался бы живым. Причина кроется в противостоянии с пустыми персонажами, чья популярность и оклады обеспечивают им стопроцентное бессмертие.

Помимо основных героев, мы также следим за приключениями латиноамериканской семьи Делгадо, состоящей из отца, двух дочерей и парня старшей. Они вносят динамику в повествование и дарят лучшую сцену с побегом по реке от тираннозавра, но и они остаются заложниками лишь одной черты характера, не имея внятной предыстории.

Создатели с любовью цитируют Стивена Спилберга — «Челюсти» и «Индиану Джонса» и, конечно, сам «Парк Юрского периода». Культовая музыкальная тема Джона Уильямса звучит так часто, что перестает быть приятным моментом ностальгии и начинает ощущаться как навязчивая продажа. Подкрепляется это и внушительным количеством продакт-плейсмента. Столько этикеток на большом экране вы точно давно не видели. Это распространяется и на самих динозавров. Самая маленькая героиня заводит дружбу с крошечным динозавриком Долорес, которая в виде плюшевой игрушки наверняка уже едет в магазины по всему миру.

Получается чистого рода развлечение для зарабатывания денег без глубокого сюжета и диалогов — лишь демонстрация возможностей графики и постоянной беготни. Два с лишним часа попкорновой лаботомии. В таких фильмах нет ничего плохого. Не зря у «Форсажа» и «Миссии: невыполнима» даже после стольких частей остаются преданные фанаты, которые готовы идти на премьеру ради получения чистейшего удовольствия, не требующего работы мозга (а в этом частенько есть острая потребность). «Юрский период» — в одном с ними ряду. Здесь нет свежих идей и остроумия. Поэтому, если уж выбирать, какие из вечных франшиз должны отправиться на убой, «Юрский период» — первый в очереди.