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Бунюэль в лабиринте черепах Бунюэль в лабиринте черепах
Киноафиша Фильмы Бунюэль в лабиринте черепах
Buñuel in the Labyrinth of the Turtles

Бунюэль в лабиринте черепах, 2018

2018 / Испания / Нидерланды
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Анимационный биографический фильм о кинорежиссере Луисе Бунюэле. После провала парижской премьеры картины “Золотой век” Бунюэль безуспешно пытается найти средства на свой новый документальный проект о беднейшем регионе Испании “Лас-Урдес. Земля без хлеба”. Решение его проблем приходит в виде выигрышного лотерейного билета, который достался приятелю и земляку Луиса, скульптору-анархисту Рамону Асину.

  • В основу мультфильма положен одноименный графический роман Фермина Солиса, уроженца провинции Эстремадуры, в которую входит Лас-Урдес.
  • Картина вошла в испанский шортлист на номинацию “Лучший фильм на иностранном языке” премии “Оскар” 2020, но в итоге уступила “Боли и славе” Педро Альмодовара.
  • Мировая премьера лента состоялась на Международном фестивале анимации в Лос-Анджелесе, где “Бунюэль в лабиринте черепах” взял специальный приз жюри. Также фильм получил призы за лучшую оригинальную музыку на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси и на Фестивале испанского кино в Малаге.
  • В ленту включены кадры из оригинального фильма Луиса Бунюэля “Лас-Урдес. Земля без хлеба”.
  • После нескольких частных показов картина Бунюэля “Золотой век” была запрещена, и в широкий прокат фильм вышла только полвека спустя.

Париж, 1930 год. Премьера сюрреалистического фильма «Золотой век» вызывает общественный скандал. От молодого и бескомпромиссного режиссера картины Луиса Бунюэля отворачиваются не только продюсеры и меценаты, но и его соавтор, художник Сальвадор Дали. Мятежный испанец пытается найти деньги на свой новый проект – документальный фильм о беднейшем регионе страны Лас Урдес, где жизненный уклад настолько ужасен, что кажется порождением ночного кошмара. Бунюэль возвращается на родину, где встречается со своим давним приятелем, скульптором-анархистом Рамоном Асином. Надеясь помочь другу, Асин покупает лотерейный билет и… выигрывает крупную сумму денег. Бунюэль приступает к съемкам. Однако его методы работы шокируют немногочисленных единомышленников – членов съемочной группы…

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 12 сентября 2019
Премьера онлайн 13 октября 2019
Премьера в мире 20 октября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Сальвадор Симо
Сальвадор Симо
В ролях
Хорхе Усон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Бунюэль в лабиринте черепах 3 постера
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Бунюэль в лабиринте черепах смотреть онлайн

Бунюэль в лабиринте черепах
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за 1 рубль
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Наша рецензия
В начале 30-х годов испанский режиссер Луис Бунюэль снял фильм «Лас-Урдес. Земля без хлеба». Это не самая известная его работа, она появилась на свет сразу после «Андалузского пса» и «Золотого века» - сюрреалистических экспериментов, сделанных в соавторстве с Сальвадором Дали. На фоне разрезанного бритвой глазного яблока, скорпионов и убийцы с ликом Христа документальная лента о беднейшем регионе Испании действительно теряется. В «Земле без хлеба»…
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tanita_ru 2 октября 2019, 23:39
Интересный, атмосферный фильм. Смотрела с субтитрами, почувствовала погружение в среду; получила удовольствие.
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11 голосов
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саундтрек мультфильма Бунюэль в лабиринте черепах
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