Бунюэль в лабиринте черепах, 2018

Париж, 1930 год. Премьера сюрреалистического фильма «Золотой век» вызывает общественный скандал. От молодого и бескомпромиссного режиссера картины Луиса Бунюэля отворачиваются не только продюсеры и меценаты, но и его соавтор, художник Сальвадор Дали. Мятежный испанец пытается найти деньги на свой новый проект – документальный фильм о беднейшем регионе страны Лас Урдес, где жизненный уклад настолько ужасен, что кажется порождением ночного кошмара. Бунюэль возвращается на родину, где встречается со своим давним приятелем, скульптором-анархистом Рамоном Асином. Надеясь помочь другу, Асин покупает лотерейный билет и… выигрывает крупную сумму денег. Бунюэль приступает к съемкам. Однако его методы работы шокируют немногочисленных единомышленников – членов съемочной группы…