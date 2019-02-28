Проклятые, 2018

Люк Джейден решил перейти от короткометражек к полнометражному кино, и не какому-нибудь там, а сразу к сложному и напряженному жанру ужасов, который, как известно, дается далеко не всем. Помогать молодому режиссеру будут Аврора Перрино («Милые обманщицы», «Пассажиры»), Джейден Пайнер («Лунный свет»), Джилл Мари Джонс («Эш против зловещих мертвецов», «Аутсайдеры») и Роб Забрески («Менталист», «Братья и сестры»).

Постановщик погружает нас в один из наиболее востребованный в жанре периодов - на двое Хэллоуин. Милые дети примеряют забавные костюмы, взрослые закупаются сладостями и готовы порадовать маленьких сборщиков вкусностей, молодежь мастерит смелые костюмы и планирует лучшие вечеринки года. И все бы шло хорошо, но есть на Хэллоуин такая жуткая традиция - на то он и Хэллоин - выползать всякой жути. В фильме жуть довольно интеллигентная, поэтому перед своим приходом присылает письмо - то самое Бу! Согласно городской легенде, «Бу!» - оно же письмо ужаса - приходит к несчастному, которой должен тут же передать его другому человеку или на его голову обрушится вся мощь темных сил, которые способны лишить рассудка или даже жизни. И вот однажды утром не ожидающий подвоха Джеймс находит «Бу!» на пороге дома. Но наш герой в легенды не верит, поэтому письмо он просто сжигает. Сразу же его домашние - жена, сын и дочь - предупреждают отца семейства о том, насколько опрометчивый поступок он совершил. Тем временем темные силы готовят свое наказание для каждого члена семьи, по сравнению с которым ад покажется жарким курортом.