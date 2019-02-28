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Проклятые, 2018

2018 / США
3.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Фильм ужасов с молодыми актерами о том, что нельзя сжигать проклятые письма в Хэллоуин. Всю семью преследуют темные силы.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люк Джейден решил перейти от короткометражек к полнометражному кино, и не какому-нибудь там, а сразу к сложному и напряженному жанру ужасов, который, как известно, дается далеко не всем. Помогать молодому режиссеру будут Аврора Перрино («Милые обманщицы», «Пассажиры»), Джейден Пайнер («Лунный свет»), Джилл Мари Джонс («Эш против зловещих мертвецов», «Аутсайдеры») и Роб Забрески («Менталист», «Братья и сестры»). 

Постановщик погружает нас в один из наиболее востребованный в жанре периодов - на двое Хэллоуин. Милые дети примеряют забавные костюмы, взрослые закупаются сладостями и готовы порадовать маленьких сборщиков вкусностей, молодежь мастерит смелые костюмы и планирует лучшие вечеринки года. И все бы шло хорошо, но есть на Хэллоуин такая жуткая традиция - на то он и Хэллоин - выползать всякой жути. В фильме жуть довольно интеллигентная, поэтому перед своим приходом присылает письмо - то самое Бу! Согласно городской легенде, «Бу!» - оно же письмо ужаса - приходит к несчастному, которой должен тут же передать его другому человеку или на его голову обрушится вся мощь темных сил, которые способны лишить рассудка или даже жизни. И вот однажды утром не ожидающий подвоха Джеймс находит «Бу!» на пороге дома. Но наш герой в легенды не верит, поэтому письмо он просто сжигает. Сразу же его домашние - жена, сын и дочь - предупреждают отца семейства о том, насколько опрометчивый поступок он совершил. Тем временем темные силы готовят свое наказание для каждого члена семьи, по сравнению с которым ад покажется жарким курортом. 

- Первый полнометражный фильм Люка Джейдена Савицки
 

Хэллоуин — время забавных переодеваний, застолий и безобидных пугалок.
Но только не в том случае, если вы стали жертвой проклятия «Письма смерти».
По жуткой традиции, бедолага, получивший зловещее письмо, обязан сразу же переправить его другому адресату. В противном случае проклятие начнёт действовать, и несчастного станут преследовать темные силы, способные довести до безумия. Однажды утром в канун Хэллоуина Джеймс обнаружил такое письмо на пороге своего дома. Глупостями вроде историй о призраках ему заниматься было некогда, и он, недолго думая, сжег послание. Чем привел в ужас жену, дочь и сына, которые верили в силу «Письма смерти». Проклятие сбылось, а семью ждёт самая страшная ночь в их жизни.

 

3.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера онлайн 28 июля 2019
Премьера в мире 28 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Люк Джейден
Люк Джейден
В ролях
Джилл Мари Джонс
Джилл Мари Джонс
Чарли Палмер Ротуэлл
Чарли Палмер Ротуэлл
Аврора Перрино
Аврора Перрино
Джейден Пайнер
Джейден Пайнер
Роб Забрески
Роб Забрески
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проклятые 5 постеров
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Проклятые
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С «письмами счастья» сталкивался наверняка каждый. Открываешь в подъезде почтовый ящик, а там мятый белый лист, исписанный от руки. «Прочитай, перепиши и отправь десяти разным людям, иначе случится беда». Или, как говорили революционеры-подпольщики, прочёл сам — передай товарищу. Считается, что первые «письма счастья» появились ещё в Средневековье. К нашей цифровой эпохе они порядком видоизменились, превратившись сначала в…
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Лина Шинода 21 мая 2019, 11:11
Супер мелодрама ! Чисто поржать сходила. С самого начала понятно что у сникерса кукуха уехала ещё давно далеко и надолго. Батя религиозный фанатик… Читать дальше…
Илюха Китов 22 мая 2019, 09:11
Слабый сюжет, немножко скримеров, в кино едва ли стоит идти...
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Кадры из фильма Все кадры
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