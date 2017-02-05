Улетные букашки, 2017

Режиссерский дебют китайского мультипликатора Дэна Вэйфэна.
Робот с другой планеты по имени Аврора неожиданно оказывается в деревушке букашек и перетягивает на себя все внимание. А ведь еще недавно главным любимцем всех был светлячок Диндин. Не сумев справиться с завистью и обидой, он попадает под влияние Хитрого Мыша, мечтающего уничтожить всех букашек. Чтобы спасти деревню от полчища саранчы Диндину ничего не остается делать, как объединиться с Авророй.
Режиссер Дэн Вэйфэн сам написал сценарий к приключенческому мультфильму и озвучил несколько анимационных героев.
Светлячок Диндин всегда был самой яркой звездой в своей деревне, пока не появился инопланетный робот Аврора, тут же ставший куда популярнее. Обиженный на всю деревню и ослепленный завистью к ее новому обитателю, Диндин попадает в ловушку коварного Хитрого Мыша, который мечтает уничтожить поселение букашек. Авроре и Диндин придется забыть свои обиды, им нужно стать одной командой, чтобы спасти родной дом от банды саранчи.