Улетные букашки, 2017

Наша рецензия

В густой-густой, высокой-высокой траве где-то посреди колхозного поля жили букашки. Они бы и дальше всей коммуной собирали росу, ягоды-цветочки, не ведали печали, если бы в поле не жила еще и саранча. Саранча была ненасытна, но это только полбеды. У полевых паразитов был еще и вожак Хитрый Мыш, который давно хотел избавиться от букашек и разграбить колхозные закрома. Единственный, кто мог ему противостоять - маленький светлячок Диндин. Каждый раз, когда грабители приходили на поле, Диндин…