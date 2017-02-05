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Улетные букашки Улетные букашки
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Lighting Dindin

Улетные букашки, 2017

2017 / Китай
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссерский дебют китайского мультипликатора Дэна Вэйфэна.

Робот с другой планеты по имени Аврора неожиданно оказывается в деревушке букашек и перетягивает на себя все внимание. А ведь еще недавно главным любимцем всех был светлячок Диндин. Не сумев справиться с завистью и обидой, он попадает под влияние Хитрого Мыша, мечтающего уничтожить всех букашек. Чтобы спасти деревню от полчища саранчы Диндину ничего не остается делать, как объединиться с Авророй.
 

Режиссер Дэн Вэйфэн сам написал сценарий к приключенческому мультфильму и озвучил несколько анимационных героев.

Светлячок Диндин всегда был самой яркой звездой в своей деревне, пока не появился инопланетный робот Аврора, тут же ставший куда популярнее.  Обиженный на всю деревню и ослепленный завистью к ее новому  обитателю, Диндин попадает в ловушку коварного Хитрого Мыша, который мечтает уничтожить поселение букашек. Авроре и Диндин придется забыть свои обиды, им нужно стать одной командой, чтобы спасти родной дом от банды саранчи.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 сентября 2019
Премьера онлайн 31 декабря 2017
Премьера в мире 5 февраля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дэн Вэйфэн
В ролях
Шань Синь
Баому Чжунъян
Дэн Вэйфэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Улетные букашки 2 постера
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Улетные букашки смотреть онлайн

Улетные букашки
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за 1 рубль
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В густой-густой, высокой-высокой траве где-то посреди колхозного поля жили букашки. Они бы и дальше всей коммуной собирали росу, ягоды-цветочки, не ведали печали, если бы в поле не жила еще и саранча. Саранча была ненасытна, но это только полбеды. У полевых паразитов был еще и вожак Хитрый Мыш, который давно хотел избавиться от букашек и разграбить колхозные закрома. Единственный, кто мог ему противостоять - маленький светлячок Диндин. Каждый раз, когда грабители приходили на поле, Диндин…
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