Мы всегда жили в замке, 2018

«Мы всегда жили в замке» снят по книге 1962 года писательницы Ширли Джексон. Режиссерское кресло проекта заняла Стэйси Пассон (призер Берлинского кинофестиваля за фильм «Сотрясение»), а на главную роль был приглашен звезда кинематографической вселенной Marvel Себастиан Стэн (Зимний Солдат). Компанию ему составили Александра Даддарио («Спасатели Малибу»), Таисса Фармига и Криспин Гловер.
Мистическая драма рассказывает о семье Блэквуд, которая в результате трагических событий потеряла практически всех членов. Оставшиеся в живых две сестры и их дядя стараются жить спокойной жизнью, пока однажды к ним не приезжает кузен Чарльз (его и играет Себастиан Стэн). И вот тут размеренная жизнь семейства окончательно заканчивается.
- Фильм снят по одноименной книге Ширли Джексон.
- В списке исполнительных продюсеров значится Майкл Дуглас.
- Себастиан Стэн и Криспин Гловер также снимались вместе в «Машине времени в джакузи».
- Таисса Фармига и Александра Даддарио появились в разных сезонах «Американской истории ужасов».
История семьи отшельников Блэквудов — двух молодых сестёр и больного дяди, — которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сёстры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец-кузен, приехавший с корыстными намерениями.
Несколько назад в поместье семьи Блэквуд произошло убийство, погибли родители двух девушек. Дело осталось нераскрытым, сестры… Читать дальше…