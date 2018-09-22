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Мы всегда жили в замке Мы всегда жили в замке
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We Have Always Lived in the Castle

Мы всегда жили в замке, 2018

2018 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Мы всегда жили в замке» снят по книге 1962 года писательницы Ширли Джексон. Режиссерское кресло проекта заняла Стэйси Пассон (призер Берлинского кинофестиваля за фильм «Сотрясение»), а на главную роль был приглашен звезда кинематографической вселенной Marvel Себастиан Стэн (Зимний Солдат). Компанию ему составили Александра Даддарио («Спасатели Малибу»), Таисса Фармига и Криспин Гловер.

Мистическая драма рассказывает о семье Блэквуд, которая в результате трагических событий потеряла практически всех членов. Оставшиеся в живых две сестры и их дядя стараются жить спокойной жизнью, пока однажды к ним не приезжает кузен Чарльз (его и играет Себастиан Стэн). И вот тут размеренная жизнь семейства окончательно заканчивается.

- Фильм снят по одноименной книге Ширли Джексон.

- В списке исполнительных продюсеров значится Майкл Дуглас.

- Себастиан Стэн и Криспин Гловер также снимались вместе в «Машине времени в джакузи».

- Таисса Фармига и Александра Даддарио появились в разных сезонах «Американской истории ужасов».

История семьи отшельников Блэквудов — двух молодых сестёр и больного дяди, — которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сёстры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец-кузен, приехавший с корыстными намерениями.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 30 мая 2019
Премьера онлайн 17 мая 2019
Премьера в мире 22 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Стэйси Пассон
Стэйси Пассон
В ролях
Патрик Джозеф Бернс
Патрик Джозеф Бернс
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Джоэнн Кроуфорд
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Таисса Фармига
Таисса Фармига
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мы всегда жили в замке 4 постера
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Мы всегда жили в замке
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Шесть лет назад в поместье Блэквудов произошла страшная трагедия. Почти все семейство отравилось мышьяком за обеденным столом. Выжили только сестры Блэквуд — Констанция (Александра Даддарио)и Мэррикэт (Таисса Фармига), а также их старый дядюшка, навсегда оставшийся прикованным к коляске полоумным инвалидом. Несмотря на долгое полицейское расследование, убийца так и не был обнаружен, но испуганные обитатели ближайшего городка абсолютно…
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Лика 2 августа 2019, 18:58
Викторианство и безумие
Несколько назад в поместье семьи Блэквуд произошло убийство, погибли родители двух девушек. Дело осталось нераскрытым, сестры… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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