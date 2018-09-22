Мы всегда жили в замке, 2018

«Мы всегда жили в замке» снят по книге 1962 года писательницы Ширли Джексон. Режиссерское кресло проекта заняла Стэйси Пассон (призер Берлинского кинофестиваля за фильм «Сотрясение»), а на главную роль был приглашен звезда кинематографической вселенной Marvel Себастиан Стэн (Зимний Солдат). Компанию ему составили Александра Даддарио («Спасатели Малибу»), Таисса Фармига и Криспин Гловер.

Мистическая драма рассказывает о семье Блэквуд, которая в результате трагических событий потеряла практически всех членов. Оставшиеся в живых две сестры и их дядя стараются жить спокойной жизнью, пока однажды к ним не приезжает кузен Чарльз (его и играет Себастиан Стэн). И вот тут размеренная жизнь семейства окончательно заканчивается.