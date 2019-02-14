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Swoon

Парк развлечений, 2018

2018 / Швеция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Главные герои, работающие в конкурирующих парках развлечения, влюбляются друг в друга
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Парк развлечений» — это очередная история Ромео и Джульетты, в этот раз помещенная в реалии Швеции накануне войны. Главные герои картины являются наследниками двух развлекательных парков Стокгольма, которые никогда не переставали конкурировать между собой за звание лучшего. Однако встретившись, они влюбляются друг в друга, и их любви предстоит пройти немало испытаний, включая надвигающуюся на страну Вторую мировую войну.

Сценаристы популярного шведского сериала «Мост», а также режиссеры фильма «Убежище» с Джулианной Мур — Монс Морлинд и Бьерн Стейн — представляют свой новый проект «Парк развлечений». В картине сыграли такие актеры, как Эдвин Эндре из «Викингов», Пернилла Аугуст из «Фанни и Александра», выходец из Украины Сергей Онопко, в фильмографии которого ленты «Красный воробей» и «Шпион» и многие другие.

- Мировая премьера картины прошла 1 сентября 2018 года.

- Фильм закрытия кинофестиваля в Гётеборге (2019)

- Режиссеры Монс Морлинд и Бьерн Стайн снимают как у себя на родине, так и являются постановщиками крупных голливудских проектов. Одним из последних больших фильмов для них стал «Другой мир: Пробуждение».

Два парка развлечений соперничают за внимание посетителей. В ход идут фокусы, магия, трюки, а также воровство, шпионаж и предательство. Они готовы удивлять любой ценой. Юноша и девушка из враждующих кланов вопреки запрету полюбили друг друга.. Есть ли у этой истории шанс на счастливый конец?

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 марта 2019
Премьера в мире 14 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Бьёрн Стейн
Бьёрн Стейн
В ролях
Пернилла Аугуст
Пернилла Аугуст
Эдвин Эндре
Эдвин Эндре
Сергей Онопко
Сергей Онопко
Роберт Густафссон
Роберт Густафссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Парк развлечений 2 постера
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Парк развлечений смотреть онлайн

Парк развлечений
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за 1 рубль
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Стокгольм, 40-е годы прошлого века. Территорию острова Юргорден – главного зеленого кластера шведской столицы – делят два конкурирующих парка развлечений. Луна-парком занимается клан Линдгренов, парком Тиволи – семейство Нильссонов. В борьбе за посетителей в ход идут откровенно грязные приемы. Можно сделать так, чтобы зашедшие к конкурентам гости оказались в яме с фекалиями, а можно раструбить на весь город, что соседи экономят на пиве, разбавляя его водой. Владельцы обоих…
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Валентин 27 марта 2019, 01:05
Чудесная сказка для взрослых

Парк развлечений
Истрия Ромео и Джульетты, что может быть более классически? Не менее классически в визуальном плане… Читать дальше…
sia_arc 30 марта 2019, 18:20
Предоставилась возможность взглянуть на этот фильм за пару дней до официальной премьеры. Что же можно сказать о данном произведении?

Картинка,… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Netflix заказал производство сериала об убийстве шведского премьер-министра Улофа Пальме Роль убийцы в проекте сыграет Роберт Густафссон.
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4 декабря 2020 12:50
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