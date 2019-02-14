Парк развлечений, 2018

«Парк развлечений» — это очередная история Ромео и Джульетты, в этот раз помещенная в реалии Швеции накануне войны. Главные герои картины являются наследниками двух развлекательных парков Стокгольма, которые никогда не переставали конкурировать между собой за звание лучшего. Однако встретившись, они влюбляются друг в друга, и их любви предстоит пройти немало испытаний, включая надвигающуюся на страну Вторую мировую войну.

Сценаристы популярного шведского сериала «Мост», а также режиссеры фильма «Убежище» с Джулианной Мур — Монс Морлинд и Бьерн Стейн — представляют свой новый проект «Парк развлечений». В картине сыграли такие актеры, как Эдвин Эндре из «Викингов», Пернилла Аугуст из «Фанни и Александра», выходец из Украины Сергей Онопко, в фильмографии которого ленты «Красный воробей» и «Шпион» и многие другие.