Парк развлечений, 2018

«Парк развлечений» — это очередная история Ромео и Джульетты, в этот раз помещенная в реалии Швеции накануне войны. Главные герои картины являются наследниками двух развлекательных парков Стокгольма, которые никогда не переставали конкурировать между собой за звание лучшего. Однако встретившись, они влюбляются друг в друга, и их любви предстоит пройти немало испытаний, включая надвигающуюся на страну Вторую мировую войну.
Сценаристы популярного шведского сериала «Мост», а также режиссеры фильма «Убежище» с Джулианной Мур — Монс Морлинд и Бьерн Стейн — представляют свой новый проект «Парк развлечений». В картине сыграли такие актеры, как Эдвин Эндре из «Викингов», Пернилла Аугуст из «Фанни и Александра», выходец из Украины Сергей Онопко, в фильмографии которого ленты «Красный воробей» и «Шпион» и многие другие.
- Мировая премьера картины прошла 1 сентября 2018 года.
- Фильм закрытия кинофестиваля в Гётеборге (2019)
- Режиссеры Монс Морлинд и Бьерн Стайн снимают как у себя на родине, так и являются постановщиками крупных голливудских проектов. Одним из последних больших фильмов для них стал «Другой мир: Пробуждение».
Два парка развлечений соперничают за внимание посетителей. В ход идут фокусы, магия, трюки, а также воровство, шпионаж и предательство. Они готовы удивлять любой ценой. Юноша и девушка из враждующих кланов вопреки запрету полюбили друг друга.. Есть ли у этой истории шанс на счастливый конец?
Парк развлечений
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