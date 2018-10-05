Нежная рука закона, 2018

Юная инспектор из полиции по имени Ивонн теряет мужа. Внезапно она узнает шокирующие подробности из его жизни. Оказывается, покойный супруг вовсе не был добропорядочным сотрудником. По его вине ни в чем не повинный парень Антуан провел 8 лет за решеткой. И только Ивонн сможет помочь ему вновь адаптироваться к свободе после всего пережитого в тюрьме.

Французский режиссер родом из Туниса Пьер Сальвадори известен своими романтическими комедиями, в которых снимает культовых французских актрис, среди которых Катрин Денев, Одри Тоту и Натали Бай. В его новой ленте «Нежная рука закона» вновь сыграла Одри Тоту, наиболее знакомая всем по культовой картине «Амели», а также набирающая все большую популярность француженка Адель Энель из фильмов «Неизвестная» и «120 ударов в минуту».