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Нежная рука закона Нежная рука закона
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Нежная рука закона, 2018

2018 / Франция
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Французская комедия с Одри Тату, героиня которой несет в мир справедливость
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юная инспектор из полиции по имени Ивонн теряет мужа. Внезапно она узнает шокирующие подробности из его жизни. Оказывается, покойный супруг вовсе не был добропорядочным сотрудником. По его вине ни в чем не повинный парень Антуан провел 8 лет за решеткой. И только Ивонн сможет помочь ему вновь адаптироваться к свободе после всего пережитого в тюрьме.

Французский режиссер родом из Туниса Пьер Сальвадори известен своими романтическими комедиями, в которых снимает культовых французских актрис, среди которых Катрин Денев, Одри Тоту и Натали Бай. В его новой ленте «Нежная рука закона» вновь сыграла Одри Тоту, наиболее знакомая всем по культовой картине «Амели», а также набирающая все большую популярность француженка Адель Энель из фильмов «Неизвестная» и «120 ударов в минуту».

- Фильм «Нежная рука закона» был показан на Каннском кинофестивале 2018 и получил там «Премию общества драматических авторов и композиторов».

- Картина «Нежная рука закона» получила три номинации на премию «Сезар».

- Одри Тоту играет в фильме режиссера Пьера Сальвадори в третий раз. До этого она снялась у постановщика в картинах «Роковая красотка» и «Случайный роман».

Ивонн, молодой полицейский инспектор, неожиданно узнаёт, что её покойный муж на самом деле был не таким уж порядочным служителем закона: оказывается, из-за него невиновный молодой человек по имени Антуан провёл 8 лет в тюрьме. Теперь Ивонн пытается сделать всё возможное, чтобы помочь Антуану вернуться к нормальной жизни.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 апреля 2019
Премьера в мире 5 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Пьер Сальвадори
Пьер Сальвадори
В ролях
Адель Энель
Адель Энель
Пио Мармай
Пио Мармай
Одри Тоту
Одри Тоту
Венсан Эльбаз
Венсан Эльбаз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нежная рука закона 3 постера
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Нежная рука закона
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Ивонн (Адель Энель) служит полицейским инспектором. В участке она известна не столько своими заслугами, сколько достижениями покойного мужа. О его храбрости слагают легенды, а сама Ивонн вместо сказки на ночь рассказывает маленькому сыну об отцовских подвигах. В один день в отделение по подозрению в хранении наркотиков приводят группу людей в латексе, ошейниках и в масках с молниями вместо глаз, взятую на БДСМ-вечеринке, один из обвиняемых радостно узнает Ивонн и сообщает ей о том, что знал ее…
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