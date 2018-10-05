Нежная рука закона, 2018

Юная инспектор из полиции по имени Ивонн теряет мужа. Внезапно она узнает шокирующие подробности из его жизни. Оказывается, покойный супруг вовсе не был добропорядочным сотрудником. По его вине ни в чем не повинный парень Антуан провел 8 лет за решеткой. И только Ивонн сможет помочь ему вновь адаптироваться к свободе после всего пережитого в тюрьме.
Французский режиссер родом из Туниса Пьер Сальвадори известен своими романтическими комедиями, в которых снимает культовых французских актрис, среди которых Катрин Денев, Одри Тоту и Натали Бай. В его новой ленте «Нежная рука закона» вновь сыграла Одри Тоту, наиболее знакомая всем по культовой картине «Амели», а также набирающая все большую популярность француженка Адель Энель из фильмов «Неизвестная» и «120 ударов в минуту».
- Фильм «Нежная рука закона» был показан на Каннском кинофестивале 2018 и получил там «Премию общества драматических авторов и композиторов».
- Картина «Нежная рука закона» получила три номинации на премию «Сезар».
- Одри Тоту играет в фильме режиссера Пьера Сальвадори в третий раз. До этого она снялась у постановщика в картинах «Роковая красотка» и «Случайный роман».
Ивонн, молодой полицейский инспектор, неожиданно узнаёт, что её покойный муж на самом деле был не таким уж порядочным служителем закона: оказывается, из-за него невиновный молодой человек по имени Антуан провёл 8 лет в тюрьме. Теперь Ивонн пытается сделать всё возможное, чтобы помочь Антуану вернуться к нормальной жизни.