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Принцесса Эмми Принцесса Эмми
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Princess Emmy

Принцесса Эмми, 2019

2019 / Бельгия / Великобритания / Германия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня анимационного фильма – сказочная принцесса Эмми. Девочка понимает язык лошадей и считает их лучшими друзьями. Но однажды в жизнь принцессы врывается заносчивая двоюродная сестра, которая во всем соперничает с Эмми. Против воли она оказывается втянута в это нелепое противостояние. Но это не самое страшное. Соперничество может грозить девочке потерей волшебного дара, благодаря которому она научилась разговаривать с лошадьми.

  • Мультфильм является экранизацией серии популярных в Германии книг «Принцесса Эмми и ее лошади».
  • В королевских конюшнях находятся 26 лошадей, и девочка может разговаривать с каждой из них.
  • По сценарию, главной героине почти 9 лет. При этом озвучивает ее актриса, которой на тот момент исполнилось 15 лет.
  • Несмотря на то, что речь идет о королевской семье, в замке практически нет слуг. А король сам готовит выпечку.
  • Актер, озвучивший роль Цезаря, не появился ни в одном другом полнометражном фильме.
  • Этот мультфильм совместного производства нескольких стран – Дании, Германии, Бельгии и Великобритании.
  • Лента выпущена при содействии крупных компаний Мюнхена после успеха предыдущего мультфильма о приключениях пчелки Майи.

Принцесса Эмми обладает даром понимать язык животных. Ее жизнь была беззаботной, пока двоюродный брат не бросил ей вызов. Он претендует на титул и все королевство. Вот тут и начинаются приключения.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 1 мая 2019
Премьера онлайн 15 октября 2019
Премьера в мире 24 января 2019
Возраст 6+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Пит де Риккер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Принцесса Эмми 3 постера
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Принцесса Эмми смотреть онлайн

Принцесса Эмми
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за 1 рубль
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Эмми живёт в замке — тем не менее, она очень современная принцесса без заносчивых привычек. Не потребует немедленно добавку пудинга и не задерет носик перед необходимостью поработать по дому. Эмми обожает проводить весь день в конюшне со своими лошадьми и находить приключения на свою корону. Иными словами, никак не вписывается в образ воспитанной наследницы престола. Родители Эмми тоже не путаются в подолах…
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саундтрек мультфильма Принцесса Эмми
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