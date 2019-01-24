Принцесса Эмми, 2019

Главная героиня анимационного фильма – сказочная принцесса Эмми. Девочка понимает язык лошадей и считает их лучшими друзьями. Но однажды в жизнь принцессы врывается заносчивая двоюродная сестра, которая во всем соперничает с Эмми. Против воли она оказывается втянута в это нелепое противостояние. Но это не самое страшное. Соперничество может грозить девочке потерей волшебного дара, благодаря которому она научилась разговаривать с лошадьми.
Принцесса Эмми обладает даром понимать язык животных. Ее жизнь была беззаботной, пока двоюродный брат не бросил ей вызов. Он претендует на титул и все королевство. Вот тут и начинаются приключения.