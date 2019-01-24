Принцесса Эмми, 2019

Наша рецензия

Эмми живёт в замке — тем не менее, она очень современная принцесса без заносчивых привычек. Не потребует немедленно добавку пудинга и не задерет носик перед необходимостью поработать по дому. Эмми обожает проводить весь день в конюшне со своими лошадьми и находить приключения на свою корону. Иными словами, никак не вписывается в образ воспитанной наследницы престола. Родители Эмми тоже не путаются в подолах…