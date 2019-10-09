Zомбилэнд: контрольный выстрел, 2019

Для Билла Мюррея, который вернулся в сиквеле, это первый live-action сиквел со времён «Охотников за привидениями 2» – а они вышли в 1989 году, то есть в сиквелах Мюррей не снимался целых 30 лет.

Продолжение «Zомбилэнда» выпустили как раз на десятую годовщину оригинального фильма, вышедшего в 2009 году.

Название фильма в оригинале – Zombieland: Double Tap – отсылает к второму правилу главного героя в исполнении Джесси Айзенберга в оригинальном фильме. В оригинале оно так и называется – The Double Tap, и гласит, что «контрольный выстрел» всегда необходим, даже если ты абсолютно уверен в том, что и первый выстрел попал в цель.

Сценарий фильма закончили ещё в конце 2017 года.

Все четыре актёра, сыгравших главные роли, обладают номинациями на «Оскар». Однако Эмма Стоун – единственная из звездной четвёрки, кому удалось получить статуэтку – в 2017 году ее наградили за роль в «Ла-ла Ленде».

В продолжении «Zомбилэнда» воссоединились Билл Мюррей и Дэн Экройд, которые, как всем известно, ранее вместе снялись в культовых «Охотниках за привидениями». Кстати, их в своё время тоже выпускала в прокат студия Columbia Pictures.

В актерском составе «Zомбилэнда» лишь один обладатель «Оскара» – это Эмма Стоун. Зато обладателей номинации на «Оскар» – сразу пять: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей и Дэн Экройд.

Для Билла Мюррея это третий в карьере зомби-фильм. Первым был «Zомбилэнд», а вторым – выпущенный в этом же 2019 году «Мертвые не умирают» Джима Джармуша.

Для Вуди Харрельсона это уже третий по счёту фильм, в котором актер снимается под руководством режиссера Рубена Флейшера. Ранее эти двое поработали вместе на съемочных площадках «Zомбилэнда» в 2009 году и «Венома» в 2018.