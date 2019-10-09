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Zомбилэнд: контрольный выстрел Zомбилэнд: контрольный выстрел
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Zombieland 2: Double Tap

Zомбилэнд: контрольный выстрел, 2019

2019 / США
7.2 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Четверка выживших после зомбиапокалипсиса продолжает свое путешествие!
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С момента событий первого фильма прошло десять лет – срок, за который Таллахасси, Коламбус, Вичита и Литл-Рок немало преуспели в науке расправляться с различными зомби. Однако теперь не только зомби угрожают группе выживших – но и внутренние распри, которые окажутся едва ли не опаснее, чем «внешний враг» в виде новых «суперзомби», супер быстрых, супер опасных и практически не поддающихся уничтожению. Главным героям предстоит встретиться и с другими новыми знакомыми – отдельными «выживальщиками» и целыми коммунами, в которых далеко не все рады выжившим в зомби-апокалипсисе «новичкам».

Для Билла Мюррея, который вернулся в сиквеле, это первый live-action сиквел со времён «Охотников за привидениями 2» – а они вышли в 1989 году, то есть в сиквелах Мюррей не снимался целых 30 лет.

Продолжение «Zомбилэнда» выпустили как раз на десятую годовщину оригинального фильма, вышедшего в 2009 году.

Название фильма в оригинале – Zombieland: Double Tap – отсылает к второму правилу главного героя в исполнении Джесси Айзенберга в оригинальном фильме. В оригинале оно так и называется – The Double Tap, и гласит, что «контрольный выстрел» всегда необходим, даже если ты абсолютно уверен в том, что и первый выстрел попал в цель.

Сценарий фильма закончили ещё в конце 2017 года.

Все четыре актёра, сыгравших главные роли, обладают номинациями на «Оскар». Однако Эмма Стоун – единственная из звездной четвёрки, кому удалось получить статуэтку – в 2017 году ее наградили за роль в «Ла-ла Ленде».

В продолжении «Zомбилэнда» воссоединились Билл Мюррей и Дэн Экройд, которые, как всем известно, ранее вместе снялись в культовых «Охотниках за привидениями». Кстати, их в своё время тоже выпускала в прокат студия Columbia Pictures.

В актерском составе «Zомбилэнда» лишь один обладатель «Оскара» – это Эмма Стоун. Зато обладателей номинации на «Оскар» – сразу пять: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей и Дэн Экройд.

Для Билла Мюррея это третий в карьере зомби-фильм. Первым был «Zомбилэнд», а вторым – выпущенный в этом же 2019 году «Мертвые не умирают» Джима Джармуша.

Для Вуди Харрельсона это уже третий по счёту фильм, в котором актер снимается под руководством режиссера Рубена Флейшера. Ранее эти двое поработали вместе на съемочных площадках «Zомбилэнда» в 2009 году и «Венома» в 2018.

В новом фильме от режиссера «Венома» Рубена Фляйшера и продюсеров «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

7.2 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 24 декабря 2019
Премьера в мире 9 октября 2019
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Рубен Флейшер
Рубен Флейшер
В ролях
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Зои Дойч
Зои Дойч
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Zомбилэнд: контрольный выстрел 12 постеров
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В 2009 году начинающий режиссёр Рубен Фляйшер создал одну из самых живых и ярких историй о зомби-апокалипсисе. Четыре совершенно разных по характеру героя однажды встретились и просто помогли друг другу выжить. Спустя десять лет звёздная команда возвращается. Старые знакомые уже долго живут вместе и даже облюбовали себе Белый Дом в качестве пристанища. Но потом начинаются неизбежные конфликты, в результате которых самая младшая героиня по прозвищу Литл-Рок исчезает с новым знакомым. Остальные,…
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trimasv-sanja 27 октября 2019, 12:06
Фильм полное ггггггг
Стас 26 октября 2019, 14:53
Крутейший фильм❗Можно посмеяться, а ещё был намёк на продолжение...Кстати, если вы не смотрели первую часть, то на фильме вам делать нечего, так что посмотрите вначале первую часть❗
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