Шутки в сторону 2: Миссия в Майами, 2018

Режиссёром комедии выступил Рашид Бушареб («Вне закона», «Патриоты», «Пыль жизни»). В картине сыграли узнаваемые французские актёры: Омар Си («1+1», «Шоколад», «Мир Юрского периода»), Луис Гусман («Ночи в стиле буги», «Управление гневом»), Эрик Эбони («Царство небесное», «Чёрное золото»), Франк Гастамбид («Мальчишник в Паттайе»), Паулина Гальвес («Испанка», «Похищение») и другие.
Фильм «Шутки в сторону: Миссия в Майами» расскажет историю Баабы. Однажды он узнаёт, что его друга детства убила банда преступников. Он не может оставить это просто так, поэтому отправляется в Майами, чтобы предложить свою помощь местному полицейскому. И это приведёт к опасным и незабываемым приключениям.
- Фильм снимался в Майами (Флорида), Лос-Анджелесе (Калифорния) и в Париже
- Картина «Шутки в сторону: Миссия в Майами» была разработана режиссёром в 2011 году совместно с Жамелем Деббузом и Куин Латифой
- У режиссёра фильма Рашида Бушареба есть 3 номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
Безбашенный коп-раздолбай приезжает в рай на Земле - Майами, где знакомится с еще более чокнутым местным копом. Эти двое нарушат все возможные законы и устроят настоящий беспредел, чтобы раскрыть глобальную преступную сеть, опутавшую с виду спокойный и респектабельный Майами.