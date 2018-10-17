Шутки в сторону 2: Миссия в Майами, 2018

- Фильм снимался в Майами (Флорида), Лос-Анджелесе (Калифорния) и в Париже

- Картина «Шутки в сторону: Миссия в Майами» была разработана режиссёром в 2011 году совместно с Жамелем Деббузом и Куин Латифой

- У режиссёра фильма Рашида Бушареба есть 3 номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»