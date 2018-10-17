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Шутки в сторону 2: Миссия в Майами Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
Киноафиша Фильмы Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
Belleville Cop / Le Flic de Belleville

Шутки в сторону 2: Миссия в Майами, 2018

2018 / Франция
4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Парочка "разношерстных" детективов распутывает сложное дело
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром комедии выступил Рашид Бушареб («Вне закона», «Патриоты», «Пыль жизни»). В картине сыграли узнаваемые французские актёры: Омар Си («1+1», «Шоколад», «Мир Юрского периода»), Луис Гусман («Ночи в стиле буги», «Управление гневом»), Эрик Эбони («Царство небесное», «Чёрное золото»), Франк Гастамбид («Мальчишник в Паттайе»), Паулина Гальвес («Испанка», «Похищение») и другие.

Фильм «Шутки в сторону: Миссия в Майами» расскажет историю Баабы. Однажды он узнаёт, что его друга детства убила банда преступников. Он не может оставить это просто так, поэтому отправляется в Майами, чтобы предложить свою помощь местному полицейскому. И это приведёт к опасным и незабываемым приключениям.

- Фильм снимался в Майами (Флорида), Лос-Анджелесе (Калифорния) и в Париже

- Картина «Шутки в сторону: Миссия в Майами» была разработана режиссёром в 2011 году совместно с Жамелем Деббузом и Куин Латифой

- У режиссёра фильма Рашида Бушареба есть 3 номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

Безбашенный коп-раздолбай приезжает в рай на Земле - Майами, где знакомится с еще более чокнутым местным копом. Эти двое нарушат все возможные законы и устроят настоящий беспредел, чтобы раскрыть глобальную преступную сеть, опутавшую с виду спокойный и респектабельный Майами.

4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера в мире 17 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Рашид Бушареб
Рашид Бушареб
В ролях
Омар Си
Омар Си
Луис Гусман
Луис Гусман
Франк Гастамбид
Франк Гастамбид
Паулина Гальвес
Паулина Гальвес
Джастин Смит
Джастин Смит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шутки в сторону 2: Миссия в Майами 3 постера
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Шутки в сторону 2: Миссия в Майами смотреть онлайн

Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Если вы не смотрели или попросту забыли первые «Шутки в сторону» —  не беда. Кроме участия актёра Омара Си эти два фильма никак не связаны. Абсолютно никак. У них даже оригинальные названия разные. Первая картина (в подлиннике — «За городской чертой») была выпущена в 2012 году сразу после внезапного триумфа драмеди «1+1», собравшей в мировом прокате просто невероятные 416 млн долларов. Харизматичный афро-француз Омар Си казался на тот…
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Мария Никитина 1 ноября 2018, 23:41
Хорошее кино выходного дня. Актеры порадовали 😃
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