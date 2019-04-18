Миллиард, 2019

Фильм «Миллиард» рассказывает историю одного авторитетного и жадного банкира. Он готов пойти на все лишь бы не делиться нажитым имуществом с незаконнорожденными сыновьями. Но судьба жестока, и внезапно он теряет свое состояние. Восполнить потерю ему могут помочь лишь нежеланные отпрыски. Вместе им предстоит ограбить банк главного героя в Монте Карло, а попутно восстановить подорванное друг к другу доверие.

Режиссер отечественного хита с Данилой Козловским «Духless» и «Духless 2» Роман Прыгунов представляет свою новую картину «Миллиард». Роль банкира исполнил не требующий представления народный любимец Владимир Машков. Также в фильме снялась популярная актриса Александра Бортич («Я худею»), а вместе с ней и другие молодые перспективные актеры.