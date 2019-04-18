Миллиард, 2019

Фильм «Миллиард» рассказывает историю одного авторитетного и жадного банкира. Он готов пойти на все лишь бы не делиться нажитым имуществом с незаконнорожденными сыновьями. Но судьба жестока, и внезапно он теряет свое состояние. Восполнить потерю ему могут помочь лишь нежеланные отпрыски. Вместе им предстоит ограбить банк главного героя в Монте Карло, а попутно восстановить подорванное друг к другу доверие.
Режиссер отечественного хита с Данилой Козловским «Духless» и «Духless 2» Роман Прыгунов представляет свою новую картину «Миллиард». Роль банкира исполнил не требующий представления народный любимец Владимир Машков. Также в фильме снялась популярная актриса Александра Бортич («Я худею»), а вместе с ней и другие молодые перспективные актеры.
- В одной из сцен должен был быть задействован кот, но Роман Прыгунов в итоге уволил животное, так как после нескольких репетиций стало ясно, что сцены с ним снимать будет слишком сложно.
- Режиссер Роман Прыгунов признался, что использовал трилогию о «Друзьях Оушена» в качестве референса.
- Все сцены фильма «Миллиард» снимались в хронологической последовательности.
- Бюджет картины «Миллиард» составил 260 миллионов рублей (90 из них являются невозвратной субсидией Фонда кино).
- Герой Владимира Машкова весь фильм теребит в руке монетку. Это было введено в сюжет, чтобы подчеркнуть его связь с сыновьями, каждый из которых также не выпускает в течение всего фильма из рук какой-либо предмет.
Влиятельный банкир делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными сыновьями. Но когда его лишают всех денег, выясняется, что помочь Матвею могут только они… Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер будет вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. А для этого ему придется выполнить еще более сложную задачу: вернуть доверие выросших без отца детей…
зал почти не смеялся
не думал что машков согласится на роль в таком треше