Мистер Олимпия, 2018

Наша рецензия

Культ тела – знакомое всем явление. Никого не удивишь культуристами или фитоняшками в инстаграме, культ бугров в нужных местах одинаково актуален и для мужской, и для женской части населения. Разговоры про ЗОЖ и правильное питание ведутся везде. Но так было не всегда. «Мистер Олимпия» рассказывает историю братьев Уайдеров, Джо (Тайлер Хэклин) и Бена (Анайрин Барнард) – популяризаторов бодибилдинга, фитнеса и контролируемого питания, основателей Международной Федерации…