Мистер Олимпия, 2018

В центре сюжета - братья Джо и Бен Уайдеры, профессиональные тренеры, посвятившие свои жизни популяризации бодибилдинга. В 1946 году братья основали Международную федерацию бодибилдинга, которая позже превратилась в очень влиятельную организацию. А также стали организаторами всемирноизвестных конкурсов бодибилдеров «Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия»
- Роль молодого Арнольда Шварценеггера досталась победителю конкурса «Мистер Вселенная» 2014 года Калуму фон Могеру.
- Именно Уайдеры обнаружили в Австрии молодого Арнольда Шварценеггера и уговорили его переехать в США. Шварценеггер стал семикратным победителем конкурса «Мистер Олимпия» и долгое время рекламировал питательные добавки Уайдеров.
Невероятная биографическая история об основателях бодибилдинга Братьях Вейдерах, в которой хватает увлекательных поворотов, взлетов, падений и романтики. Именно они обнаружили в Австрии молодого Арнольда Шварценеггера и уговорили его переехать в США. Фильм расскажет, как строилась империя Вейдеров и скольким им пришлось пожертвовать, чтобы пробиться наверх.