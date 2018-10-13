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Мистер Олимпия Мистер Олимпия
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Мистер Олимпия, 2018

2018 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Филь о зарождении бодибилдинга и его первой звезде - Арнольде Шварценеггере.
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета - братья Джо и Бен Уайдеры, профессиональные тренеры, посвятившие свои жизни популяризации бодибилдинга. В 1946 году братья основали Международную федерацию бодибилдинга, которая позже превратилась в очень влиятельную организацию. А также стали организаторами всемирноизвестных конкурсов бодибилдеров «Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия»

- Роль молодого Арнольда Шварценеггера досталась победителю конкурса «Мистер Вселенная» 2014 года Калуму фон Могеру.

- Именно Уайдеры обнаружили в Австрии молодого Арнольда Шварценеггера и уговорили его переехать в США. Шварценеггер стал семикратным победителем конкурса «Мистер Олимпия» и долгое время рекламировал питательные добавки Уайдеров.

Невероятная биографическая история об основателях бодибилдинга Братьях Вейдерах, в которой хватает увлекательных поворотов, взлетов, падений и романтики. Именно они обнаружили в Австрии молодого Арнольда Шварценеггера и уговорили его переехать в США. Фильм расскажет, как строилась империя Вейдеров и скольким им пришлось пожертвовать, чтобы пробиться наверх.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 10 октября 2019
Премьера онлайн 24 октября 2019
Премьера в мире 13 октября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джордж Галло
Джордж Галло
В ролях
Колтон Хэйнс
Колтон Хэйнс
Джулианна Хаф
Джулианна Хаф
Тайлер Хэклин
Тайлер Хэклин
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Анайрин Барнард
Анайрин Барнард
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Мистер Олимпия смотреть онлайн

Мистер Олимпия
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Наша рецензия
Культ тела – знакомое всем явление. Никого не удивишь культуристами или фитоняшками в инстаграме, культ бугров в нужных местах одинаково актуален и для мужской, и для женской части населения. Разговоры про ЗОЖ и правильное питание ведутся везде. Но так было не всегда. «Мистер Олимпия» рассказывает историю братьев Уайдеров, Джо (Тайлер Хэклин) и Бена (Анайрин Барнард) – популяризаторов бодибилдинга, фитнеса и контролируемого питания, основателей Международной Федерации…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Первый кадр: Джулианна Хаф и Тайлер Хэклин в спортивном байопике «Больше» Студия 13 Films опубликовала первый кадр своего нового фильма «Больше». На снимке запечатлены Джулианна Хаф и Тайлер Хэклин в образе супругов Бэтти и Джо Уайдеров. Ленту вчера
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11 мая 2018 12:07
В США начались съемки байопика Арнольда Шварценеггера В США стартовал производственный процесс биографической драмы «Больше» (Bigger), посвященной жизненному пути Арнольда Шварценеггера. Роль молодого «Железного Арни» отошла не профессиональному актеру,
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