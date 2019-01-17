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Зов волка Зов волка
Киноафиша Фильмы Зов волка
Le chant du loup / The Wolf's call

Зов волка, 2019

2019 / Франция
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Молодой подводник пытается предотвратить мировую войну
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Причины посмотреть Факты О фильме

Боевик с элементами драмы под названием «Зов волка» снял французский режиссер Абель Ланзак, для его это полнометражный дебют. В ролях в картине снялись уже хорошо известный российскому зрителю Омар Си (звезда фильма «1+1»), а также обладатели наград Каннского кинофестиваля Франсуа Сивиль и Матье Кассовиц.

Сюжет фильма рассказывает о молодом и одаренном работнике подводной лодки. У него уникальный дар – слышать и распознавать все звуки под водой. Одна ошибка стоит ему очень многого, и чтобы получить доверие коллег подводник втягивается в сложное расследование, которое открывает страшные политические и военные тайны.

- Д'Орси (Омар Си) использует военное приветствие США ладонью вниз, вместо французского - ладонью наружу.

- Ракета, нацеленная на Францию, была запущена с Тихого океана, около Камчатки. Согласно фильму, она летит над Россией, затем над Восточной Европой. Но специалисты утверждают, что она наверняка пролетела бы над Северным полюсом.

- «Зов волка» — это звук, издаваемый гидроакустической станцией, который используют для обнаружения подводных лодок, находящихся на глубине.

- Абель Ланзак — творческий псевдоним Антонина Бодри, бывшего дипломата, советника министра иностранных дел Франции и спичрайтера премьер-министра Франции Доминика Де Вильпена. Свою работу на госслужбе он описал в комиксе «Набережная Орсе», по которому Бертран Тавернье снял одноимённый фильм.

Молодой подводник обладает редким даром распознавать каждый звук, который он слышит. От его «Золотого уха» зависят судьбы людей, а ошибка ставит под угрозу жизнь всего экипажа подводной лодки. Желая вернуть доверие своих товарищей, он проводит собственное расследование военной провокации, в результате которой весь мир оказывается в шаге от ядерного апокалипсиса. Чтобы предотвратить мировую войну, элитной боевой команде подлодки необходимо совершить невозможное, ведь главный приказ отмене не подлежит.

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера онлайн 20 июня 2019
Премьера в мире 17 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Абель Ланзак
Абель Ланзак
В ролях
Франсуа Сивиль
Франсуа Сивиль
Омар Си
Омар Си
Матье Кассовиц
Матье Кассовиц
Реда Катеб
Реда Катеб
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зов волка 3 постера
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Зов волка смотреть онлайн

Зов волка
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Наша рецензия
Фильм Абеля Ланзака начинается с эпиграфа из Аристотеля. «Люди бывают трёх типов ― живые, мертвые и те, кто в море». Шантред, без всякого сомнения, принадлежит к третьим. Он служит «золотым ухом» на французской военной субмарине. Так на флоте называют специалистов по сонару. Тех, кто целыми сутками слушает море, пытаясь поймать в эфире малейшие звуки приближения вражеского корабля. У Шантреда уникальный слух, поэтому океан шумит в его голове даже в те редкие часы, когда…
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Petr Kochnev 23 июня 2019, 19:11
Самое глупое кино, котрое я смотрел в этом году. Временами кажется, что это комедия, но нет же. Нам пытаются показать вполне серьезное кино, пусть и… Читать дальше…
SKY 22 июня 2019, 23:12
Очень странное кино. Просто сборище киноляпов. После сбитого из базуки вертолета на 5й минуте фильма понимаешь на что пришел.
Кино было бы ок 20 лет назад, но сейчас такое не снимают.
4/10 ээээ
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15 голосов
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саундтрек фильма Зов волка
Кадры из фильма Все кадры
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