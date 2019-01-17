Зов волка, 2019

Боевик с элементами драмы под названием «Зов волка» снял французский режиссер Абель Ланзак, для его это полнометражный дебют. В ролях в картине снялись уже хорошо известный российскому зрителю Омар Си (звезда фильма «1+1»), а также обладатели наград Каннского кинофестиваля Франсуа Сивиль и Матье Кассовиц.

Сюжет фильма рассказывает о молодом и одаренном работнике подводной лодки. У него уникальный дар – слышать и распознавать все звуки под водой. Одна ошибка стоит ему очень многого, и чтобы получить доверие коллег подводник втягивается в сложное расследование, которое открывает страшные политические и военные тайны.