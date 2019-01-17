Зов волка, 2019

Боевик с элементами драмы под названием «Зов волка» снял французский режиссер Абель Ланзак, для его это полнометражный дебют. В ролях в картине снялись уже хорошо известный российскому зрителю Омар Си (звезда фильма «1+1»), а также обладатели наград Каннского кинофестиваля Франсуа Сивиль и Матье Кассовиц.
Сюжет фильма рассказывает о молодом и одаренном работнике подводной лодки. У него уникальный дар – слышать и распознавать все звуки под водой. Одна ошибка стоит ему очень многого, и чтобы получить доверие коллег подводник втягивается в сложное расследование, которое открывает страшные политические и военные тайны.
- Д'Орси (Омар Си) использует военное приветствие США ладонью вниз, вместо французского - ладонью наружу.
- Ракета, нацеленная на Францию, была запущена с Тихого океана, около Камчатки. Согласно фильму, она летит над Россией, затем над Восточной Европой. Но специалисты утверждают, что она наверняка пролетела бы над Северным полюсом.
- «Зов волка» — это звук, издаваемый гидроакустической станцией, который используют для обнаружения подводных лодок, находящихся на глубине.
- Абель Ланзак — творческий псевдоним Антонина Бодри, бывшего дипломата, советника министра иностранных дел Франции и спичрайтера премьер-министра Франции Доминика Де Вильпена. Свою работу на госслужбе он описал в комиксе «Набережная Орсе», по которому Бертран Тавернье снял одноимённый фильм.
Молодой подводник обладает редким даром распознавать каждый звук, который он слышит. От его «Золотого уха» зависят судьбы людей, а ошибка ставит под угрозу жизнь всего экипажа подводной лодки. Желая вернуть доверие своих товарищей, он проводит собственное расследование военной провокации, в результате которой весь мир оказывается в шаге от ядерного апокалипсиса. Чтобы предотвратить мировую войну, элитной боевой команде подлодки необходимо совершить невозможное, ведь главный приказ отмене не подлежит.
Кино было бы ок 20 лет назад, но сейчас такое не снимают.
4/10 ээээ