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Кунг-фу воин Кунг-фу воин
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Tofu

Кунг-фу воин, 2017

2017 / Китай
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером анимационного фильма «Кунг-фу воин» (в оригинале – Tofu) снял китайский режиссер Цзоу И, и для него это дебют как для постановщика. Озвучили персонажей этого мультфильма Чэнь Пэйсы («Царь обезьян», «Переполох в Индии»),  Цзи Гуаньлинь («По ту сторону океана», «Гнездо дракона»)и Ли Личунь («Путь жука»).

Мультфильм рассказывает о смешном, но упитанном существе по имени Дошик ( он же Тофу). Он очень хочет стать мастером кунг-фу, но у него плохо получается, а окружающие не верят в серьезность его намерений. Тогда герою придется пройти непростой путь, чтобы доказать всем, что он настоящий мастер. На его пути будет немало преград и коварных врагов.

- В оригинале фильм назван в честь имени главного героя. В российской версии героя зовут Дошик.

У Дошика есть заветная мечта – стать великим мастером кунг-фу и познать искусство бессмертия, как и его учитель Линь Шао. Он учится полету на облаках, поднимать предметы в воздух и управлению стихиями. Когда в жизни тихой провинции наступят темные времена, в руках Дошика окажется судьба всего клана. Главный герой столкнется со своими страхами, которые должен преодолеть, чтобы сразиться с безжалостными Черными Бобами. Но истинного кунг-фу воина ничто не может остановить!

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 25 апреля 2019
Премьера онлайн 1 августа 2019
Премьера в мире 28 июля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Цзоу И
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Кунг-фу воин 2 постера
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Кунг-фу воин смотреть онлайн

Кунг-фу воин
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Много лет назад великий учитель Линь Шао нашел таинственный метеорит. Он бросил космический булыжник в свой волшебный котёлок, и обычные бобы для вечерней похлёбки в миг превратились в говорящих и думающих человечков. Следуя заветам великого учителя, бобовое племя построило собственный город и начало готовить лучший сыр-тофу на свете. Когда учитель наконец обрёл бессмертие и собирался навсегда вознестись на небеса, он преподал бобовому народцу свой последний урок. «Ваша общее…
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