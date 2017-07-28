Кунг-фу воин, 2017

Режиссером анимационного фильма «Кунг-фу воин» (в оригинале – Tofu) снял китайский режиссер Цзоу И, и для него это дебют как для постановщика. Озвучили персонажей этого мультфильма Чэнь Пэйсы («Царь обезьян», «Переполох в Индии»), Цзи Гуаньлинь («По ту сторону океана», «Гнездо дракона»)и Ли Личунь («Путь жука»).
Мультфильм рассказывает о смешном, но упитанном существе по имени Дошик ( он же Тофу). Он очень хочет стать мастером кунг-фу, но у него плохо получается, а окружающие не верят в серьезность его намерений. Тогда герою придется пройти непростой путь, чтобы доказать всем, что он настоящий мастер. На его пути будет немало преград и коварных врагов.
- В оригинале фильм назван в честь имени главного героя. В российской версии героя зовут Дошик.
У Дошика есть заветная мечта – стать великим мастером кунг-фу и познать искусство бессмертия, как и его учитель Линь Шао. Он учится полету на облаках, поднимать предметы в воздух и управлению стихиями. Когда в жизни тихой провинции наступят темные времена, в руках Дошика окажется судьба всего клана. Главный герой столкнется со своими страхами, которые должен преодолеть, чтобы сразиться с безжалостными Черными Бобами. Но истинного кунг-фу воина ничто не может остановить!