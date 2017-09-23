Короткие волны, 2017

«Короткие волны» — это киноальманах интересных историй, которые случились на радио. В новелле «Шредер» вас ждет сюжет, случившийся на самом деле, когда слушателям в прямом эфире предлагали уничтожить предмет современного искусства по итогам голосования. В «Переводчике» герои пытаются спасти свою любовь при помощи радио. Комедия положений «Игра в карты» представляет собой обсуждение в эфире смену ролей в обществе мужчин и женщин. Благодаря прямому эфиру на радио герои «Радиорубки» пытаются изменить свою жизнь после того, как в городке отключили интернет. Ну а «Пока нет» — это увлекательный рассказ о поиске любви.

Режиссером альманаха «Короткие волны» выступил Михаил Довженко. В фильме снялось большое количество известных российских актеров, среди которых Евгений Гришковец, Алиса Хазанова, Екатерина Волкова, Анна Цуканова-Котт, Владимир Носик, Борис Грачевский и многие другие.