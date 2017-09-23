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Короткие волны Короткие волны
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Короткие волны, 2017

2017 / Россия
3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3
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Киноальманах интересных историй, которые случились на радио
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Короткие волны» — это киноальманах интересных историй, которые случились на радио. В новелле «Шредер» вас ждет сюжет, случившийся на самом деле, когда слушателям в прямом эфире предлагали уничтожить предмет современного искусства по итогам голосования. В «Переводчике» герои пытаются спасти свою любовь при помощи радио. Комедия положений «Игра в карты» представляет собой обсуждение в эфире смену ролей в обществе мужчин и женщин. Благодаря прямому эфиру на радио герои «Радиорубки» пытаются изменить свою жизнь после того, как в городке отключили интернет. Ну а «Пока нет» — это увлекательный рассказ о поиске любви.

Режиссером альманаха «Короткие волны» выступил Михаил Довженко. В фильме снялось большое количество известных российских актеров, среди которых Евгений Гришковец, Алиса Хазанова, Екатерина Волкова, Анна Цуканова-Котт, Владимир Носик, Борис Грачевский и многие другие.

- Бюджет картины «Короткие волны» составил 20 миллионов рублей.

- Премьера ленты «Короткие волны» прошла на кинофестивале «Амурская осень» в Благовещенске.

- Егор Кончаловский, который снялся в одном из эпизодов картины, подал в суд иск на три миллиона долларов по той причине, что не давал своего согласия на съемки. Несмотря на то что суд он в итоге проиграл, его сцену пересняли с участием Евгения Гришковца.

Альманах увлекательных историй, имеющий одну общую тему – все они произошли на радио.

3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 апреля 2019
Премьера в мире 23 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Михаил Довженко
Михаил Довженко
В ролях
Алекс Дубас
Алекс Дубас
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Яков Довженко
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Короткие волны 3 постера
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Короткие волны
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Радиоведущий и игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Довженко составил свой альманах из старых короткометражек, снятых несколькими годами ранее, например, «Шредера», а также включил туда новые, такие, как «Игру в карты» или «Переводчика». «Шредер», открывающая новелла, якобы основана на реальных событиях уничтожения картины в прямом эфире по результатам голосования зрителей. Новелла «Переводчик» рассказывает о неказистом и…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Михаил Довженко: «Радио делает людей настоящими» 11 апреля в прокат вышел дебютный фильм о радио «Короткие волны» Михаила Довженко. Фильм, в котором впервые в качестве актёра выступил известный музыкант Евгений Маргулис, а Владимир Пресняков-младший впервые написал музыку для кино. Режиссёр фильма рассказывает о своём проекте в интервью.
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17 апреля 2019 14:27
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