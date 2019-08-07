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Простой карандаш Простой карандаш
Киноафиша Фильмы Простой карандаш

Простой карандаш, 2019

2019 / Россия
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм знакомит зрителей с главной героиней – Антониной. Она замужем за Сергеем, который осужден на тюремный срок. Чтобы быть ближе к супругу, женщина переезжает в провинциальный городок и устраивается в школу учительницей рисования. Ее 12-летнему ученику Мише никто не говорит ни слова. Его брат-уголовник запугал всех жителей городка. Но Антонина не собирается просто так наблюдать за этим.

  • Сценарий к фильму написала Наталья Назарова, которая также стала режиссером картины. Это ее вторая лента в этой роли.
  • Назарова признавалась, что идею снять подобный фильм она вынашивала уже давно. Режиссер и сама увлекается рисованием и решила показать, как простой карандаш может изменить жизни людей.
  • Съемки проходили в Карелии. Здесь находится целлюлозно-бумажный комбинат, который стал одной из локаций.
  • В Карелии режиссер нашла нескольких непрофессиональных актеров на главные роли. Во время кастинга она отсмотрела пробы около ста детей, прежде чем остановилась на Кирилле Веселове.
  • Премьера ленты состоялась на фестивале «Окно в Европу». Здесь же драма получила специальный приз жюри, а позже завоевала еще несколько премий на российских фестивалях.

Антонина, художница средней руки, коренная петеребурженка, приезжает в глубинку, к своему мужу, отбывающему наказание в местной колонии за чрезмерную политическую активность. Она устраивается работать в местную школу учителем рисования, и с удивлением обнаруживает, что власть в школе принадлежит двенадцатилетнему пацану Мише Пономареву, чей брат, уголовник и отморозок, держит в руках весь поселок. Антонина вступает в борьбу за детей, и карандаш, которым начинают рисовать ее ученики, становится оружием в борьбе за талант и личность человека.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 декабря 2019
Премьера онлайн 19 декабря 2019
Премьера в мире 7 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Наталья Назарова
Наталья Назарова
В ролях
Надежда Горелова
Надежда Горелова
Владимир Мишуков
Владимир Мишуков
Александр Доронин
Александр Доронин
Олеся Иванцова
Олеся Иванцова
Александр Кольчевский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Простой карандаш 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Художник ― честь, ум и совесть эпохи; наверное, подобная максима владеет умами современных российских режиссеров, которые снимают вроде как о Человеке (с большой, разумеется, буквы), но на деле соревнуются в искусстве политического плаката. Хворь и тоска: то несчастная мать в толстовке RUSSIA остановится на беговой дорожке, то юродивый тщетно пытается спасти жилой дом (та же RUSSIA) от неминуемого падения. Однако прямолинейные агит-метафоры не обязательно свидетельствуют об отсутствии вкуса:…
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8 марта 2022 11:53
Уроки политического: «Простой карандаш» Натальи Назаровой Фаворит критиков на фестивале «Окно в Европу» – лиричное высказывание о современной России.  
Написать
12 августа 2019 12:42
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