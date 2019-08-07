Простой карандаш, 2019

Фильм знакомит зрителей с главной героиней – Антониной. Она замужем за Сергеем, который осужден на тюремный срок. Чтобы быть ближе к супругу, женщина переезжает в провинциальный городок и устраивается в школу учительницей рисования. Ее 12-летнему ученику Мише никто не говорит ни слова. Его брат-уголовник запугал всех жителей городка. Но Антонина не собирается просто так наблюдать за этим.