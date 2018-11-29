Мэри Поппинс возвращается, 2018

Роб Маршалл («Чикаго», «Пираты Карибского моря: на странных берегах») взялся экранизировать одну из самых популярных детских книг в мире, а именно историю о Мэри Поппинс. Главную роль в фильме исполнила прекрасная Эмили Блант («Тихое место», «Грань будущего»), неподражаемый джентльмен Колин Ферт («Гордость и предубеждение», «Дневник Бриджит Джонс»), Эмили Мортимер («Матч Поинт», «Ларс и настоящая девушка») и заслуженные артисты Голливуда Мерил Стрип («Крамер против Крамера», «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту») и Дик Ван Дайк («Клиника», «Коломбо»).

Семейство Бэнкс живет своей жизнью, отъезд Мэри Поппинс давно в прошлом, но тут город снова охватывает восточный ветер. В доме на Вишневой улице остается Майкл Бэнкс с тремя детьми, женой и домработницей, когда на воздушном змее к ним спускается она - волшебная Мэри Поппинс. В мире все не так гладко - экономика разваливается, страна в депрессии, а в семье Джека случается и свое, личное горе. Мэри приходит как раз вовремя, чтобы помочь бывшему воспитаннику справиться со всеми сложностями. Ну а самой Мэри помогает ее друг - фонарщик Джек. Вместе они могут вернуть радость в этот дом и, конечно, подарят множество приключений.