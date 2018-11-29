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Мэри Поппинс возвращается Мэри Поппинс возвращается
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Mary Poppins Returns

Мэри Поппинс возвращается, 2018

2018 / США
7.4 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Леди совершенство возвращается, чтобы подарить радость семье Бэнксов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Роб Маршалл («Чикаго», «Пираты Карибского моря: на странных берегах») взялся экранизировать одну из самых популярных детских книг в мире, а именно историю о Мэри Поппинс. Главную роль в фильме исполнила прекрасная Эмили Блант («Тихое место», «Грань будущего»), неподражаемый джентльмен Колин Ферт («Гордость и предубеждение», «Дневник Бриджит Джонс»), Эмили Мортимер («Матч Поинт», «Ларс и настоящая девушка») и заслуженные артисты Голливуда Мерил Стрип («Крамер против Крамера», «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту») и Дик Ван Дайк («Клиника», «Коломбо»). 

Семейство Бэнкс живет своей жизнью, отъезд Мэри Поппинс давно в прошлом, но тут город снова охватывает восточный ветер. В доме на Вишневой улице остается Майкл Бэнкс с тремя детьми, женой и домработницей, когда на воздушном змее к ним спускается она - волшебная Мэри Поппинс. В мире все не так гладко - экономика разваливается, страна в депрессии, а в семье Джека случается и свое, личное горе. Мэри приходит как раз вовремя, чтобы помочь бывшему воспитаннику справиться со всеми сложностями. Ну а самой Мэри помогает ее друг - фонарщик Джек. Вместе они могут вернуть радость в этот дом и, конечно, подарят множество приключений. 

- Фильм основан на произведениях Памелы Линдон Трэверс

- Между первым фильмом и сиквелом прошло 54 года

- Съемки первого фильма «Мэри Поппинс» откладывали из-за беременности актрисы Джули Эндрюс, съемки второго фильма также были отложены - и по этой же причине

- В фильме «Мэрри Поппинс» 1964 года роли трубочиста Берта и Доуса-старшего исполнил актёр Дик Ван Дайк. В «Мэрри Поппинс возвращается» он играет Доуса-младшего. Дик Ван Дайк - единственный актёр, который сыграл в оригинальном фильме и сиквеле

- Эмили Блант и Лин-Мануэль Миранда о съемках:

Действие фильма разворачивается в Лондоне в эпоху депрессии 1930-х годов. Основой фильма послужило богатое наследие писательницы Памелы Трэверс, представленное в виде семи дополнительных книг, написанных о Мэри Поппинс. По сюжету новой картины Майкл и Джейн Бэнкс давно выросли. Майкл живет в доме на Вишнёвой улице с тремя детьми и домработницей Эллен. После того, как в семье Майкла случается беда, загадочная Мэри Поппинс возвращается в жизнь семьи Бэнкс, и с помощью жизнерадостного фонарщика Джека и своих уникальных волшебных способностей заново дарит семье радость и счастье, которых им так не хватало. Детей ожидает знакомство с множеством колоритных и причудливых персонажей, например - с эксцентричной двоюродной сестрой Мэри Поппинс по имени Топси.

7.4 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 3 января 2019
Премьера онлайн 12 марта 2019
Премьера в мире 29 ноября 2018
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Роб Маршалл
Роб Маршалл
В ролях
Эмили Блант
Эмили Блант
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Лин-Мануэль Миранда
Лин-Мануэль Миранда
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мэри Поппинс возвращается 15 постеров
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Мэри Поппинс возвращается смотреть онлайн

Мэри Поппинс возвращается
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Наша рецензия
Новый фильм – прямой наследник диснеевского мюзикла 1964 года. Майкл и Джейн, маленькие герои той картины, выросли и превратились в вечно занятых взрослых. Майкл (Бен Уишоу) теперь сам воспитывает троих детей: сыновей Джона и Джорджи и дочь Аннабель. Их мама ушла из жизни после долгой болезни, и у молодого вдовца все валится из рук. Джейн (Эмили Мортимер) занимается общественной работой и в перерывах между митингами помогает брату. В доме по-прежнему хозяйничает экономка Эллен, по…
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Potekhin 7 января 2019, 21:49
Это мюзикл-сказка (оперетта) для детей или для семейного просмотра с примитивным сюжетом, затянутый и вконец испорченный русским дубляжом песенных… Читать дальше…
Наталья Семенова 3 января 2019, 15:56
Очень понравился!
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11 ноября 2020 13:08
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