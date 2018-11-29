Мэри Поппинс возвращается, 2018

Роб Маршалл («Чикаго», «Пираты Карибского моря: на странных берегах») взялся экранизировать одну из самых популярных детских книг в мире, а именно историю о Мэри Поппинс. Главную роль в фильме исполнила прекрасная Эмили Блант («Тихое место», «Грань будущего»), неподражаемый джентльмен Колин Ферт («Гордость и предубеждение», «Дневник Бриджит Джонс»), Эмили Мортимер («Матч Поинт», «Ларс и настоящая девушка») и заслуженные артисты Голливуда Мерил Стрип («Крамер против Крамера», «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту») и Дик Ван Дайк («Клиника», «Коломбо»).
Семейство Бэнкс живет своей жизнью, отъезд Мэри Поппинс давно в прошлом, но тут город снова охватывает восточный ветер. В доме на Вишневой улице остается Майкл Бэнкс с тремя детьми, женой и домработницей, когда на воздушном змее к ним спускается она - волшебная Мэри Поппинс. В мире все не так гладко - экономика разваливается, страна в депрессии, а в семье Джека случается и свое, личное горе. Мэри приходит как раз вовремя, чтобы помочь бывшему воспитаннику справиться со всеми сложностями. Ну а самой Мэри помогает ее друг - фонарщик Джек. Вместе они могут вернуть радость в этот дом и, конечно, подарят множество приключений.
- Фильм основан на произведениях Памелы Линдон Трэверс
- Между первым фильмом и сиквелом прошло 54 года
- Съемки первого фильма «Мэри Поппинс» откладывали из-за беременности актрисы Джули Эндрюс, съемки второго фильма также были отложены - и по этой же причине
- В фильме «Мэрри Поппинс» 1964 года роли трубочиста Берта и Доуса-старшего исполнил актёр Дик Ван Дайк. В «Мэрри Поппинс возвращается» он играет Доуса-младшего. Дик Ван Дайк - единственный актёр, который сыграл в оригинальном фильме и сиквеле
- Эмили Блант и Лин-Мануэль Миранда о съемках:
Действие фильма разворачивается в Лондоне в эпоху депрессии 1930-х годов. Основой фильма послужило богатое наследие писательницы Памелы Трэверс, представленное в виде семи дополнительных книг, написанных о Мэри Поппинс. По сюжету новой картины Майкл и Джейн Бэнкс давно выросли. Майкл живет в доме на Вишнёвой улице с тремя детьми и домработницей Эллен. После того, как в семье Майкла случается беда, загадочная Мэри Поппинс возвращается в жизнь семьи Бэнкс, и с помощью жизнерадостного фонарщика Джека и своих уникальных волшебных способностей заново дарит семье радость и счастье, которых им так не хватало. Детей ожидает знакомство с множеством колоритных и причудливых персонажей, например - с эксцентричной двоюродной сестрой Мэри Поппинс по имени Топси.