Капитал в XXI веке, 2019

Режиссер Джастин Пембертон перенес на большие экраны экономический бестселлер Томаса Пикетти, посвященный экономическому неравенству в США и Европе.
Документальная лента исследует природу капитализма, почему одни становятся бедными, а другие богатые, откуда берется социальное неравенство. В фильме Симпсоны живут рядом с героями Джейн Остин, а нынешняя инфляция берет свое начало аж со времен Первой Мировой войны.
Фильм снят по бестселлеру французского экономиста Томаса Пикетти
В России книга была выпущена в 2015 году, а ее суммарный мировой тираж достиг 1,5 млн. экземпляров
Главный персонаж фильма – капитализм. В мире КАПИТАЛА Симпсоны соседствуют с героями Джейн Остин, Уолл-стрит влияет на цены в Окленде, а причины сегодняшней инфляции берут свое начало аж в Первой мировой войне. Бестселлер о капитале отражает главные проблемы сегодняшнего дня и формулирует основные задачи будущего.