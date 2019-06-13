Капитал в XXI веке, 2019

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат

Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия «Капитал в XXI веке» – нашумевшее 600-страничное исследование французского экономиста Тома Пикетти, вышедшее в 2013 году. Огромная книга, полная таблиц и графиков, разошлась миллионными тиражами и спровоцировала мощную дискуссию в научных кругах и СМИ. Причина такого успеха – безошибочное попадание в тему: в наш прогрессивный демократичный век Пикетти тщательно изучает проблему растущего неравенства и всё большей концентрации богатств в руках недостижимой/закрытой группы… Читать