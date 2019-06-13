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Капитал в XXI веке Капитал в XXI веке
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Capital in the Twenty-First Century

Капитал в XXI веке, 2019

2019 / Франция / Новая Зеландия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Джастин Пембертон перенес на большие экраны экономический бестселлер Томаса Пикетти, посвященный экономическому неравенству в США и Европе.

Документальная лента исследует природу капитализма, почему одни становятся бедными, а другие богатые, откуда берется социальное неравенство. В фильме Симпсоны живут рядом с героями Джейн Остин, а нынешняя инфляция берет свое начало аж со времен Первой Мировой войны.
 

Фильм снят по бестселлеру французского экономиста Томаса Пикетти

В России книга была выпущена в 2015 году, а ее суммарный мировой тираж достиг 1,5 млн. экземпляров

Главный персонаж фильма – капитализм. В мире КАПИТАЛА Симпсоны соседствуют с героями Джейн Остин, Уолл-стрит влияет на цены в Окленде, а причины сегодняшней инфляции берут свое начало аж в Первой мировой войне. Бестселлер о капитале отражает главные проблемы сегодняшнего дня и формулирует основные задачи будущего.

 

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 сентября 2019
Премьера онлайн 1 января 2020
Премьера в мире 13 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Джастин Пембертон
Джастин Пембертон
В ролях
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Капитал в XXI веке 4 постера
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«Капитал в XXI веке» – нашумевшее 600-страничное исследование французского экономиста Тома Пикетти, вышедшее в 2013 году. Огромная книга, полная таблиц и графиков, разошлась миллионными тиражами и спровоцировала мощную дискуссию в научных кругах и СМИ. Причина такого успеха – безошибочное попадание в тему: в наш прогрессивный демократичный век Пикетти тщательно изучает проблему растущего неравенства и всё большей концентрации богатств в руках недостижимой/закрытой группы…
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саундтрек фильма Капитал в XXI веке
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