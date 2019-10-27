Грех, 2018

Флоренция, начало XVI века. Хотя современники считали его гением, Микеланджело Буонарроти доведен до нищеты и отчаяния борьбой за завершение росписи потолка Сикстинской капеллы. Когда его глава дворянства Делла Ровере папа Юлий II умирает, Микеланджело становится одержим поиском лучшего мрамора для завершения своей гробницы. Верность художника подвергается испытанию, когда Лев X из семьи Медичи восходит к папству и поручает ему новое прибыльное произведение: фасад базилики Сан-Лоренцо. Принужденный лгать, Микеланджело страдает от подозрений и галлюцинации, безжалостно исследуя свои моральные и художественные недостатки.
Андрей Кончаловский в фильме «Грех» обращается к некоторым моментам жизни Микеланджело Буонарроти, показывая глубокую человечность гения эпохи Возрождения. Мы встречаем Микеланджело в тот момент, когда он параллельно работает над двумя проектами: гробница папы Римского Юлия и фасад Базилики Сан Лоренцо во Флоренции. На него давят его заказчики – с одной стороны Медичи, с другой – Делла Ровере, и Микеланджело оказывается втянутым в борьбу между самыми могущественными семьями Италии. Он вынужден лгать и предавать, чтобы сохранить отношения с двумя влиятельными семьями и выполнить оба заказа, но вместе с тем грезит идеей создать что-то настолько прекрасное, что сможет искупить его грехи. С помощью фильма «Грех» режиссёр пытается проникнуть в мир человека эпохи Возрождения, со всеми его предрассудками и верованиями, который борется с властными людьми своего времени, находится в конфликте со своей семьей и, в первую очередь, с самим собой.