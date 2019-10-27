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Грех Грех
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Il Peccato / Mostro

Грех, 2018

2018 / Россия / Италия
7.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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История Микеланджело Буонаротти, рассказанная Андреем Кончаловским
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Причины посмотреть Факты О фильме

Флоренция, начало XVI века. Хотя современники считали его гением, Микеланджело Буонарроти доведен до нищеты и отчаяния борьбой за завершение росписи потолка Сикстинской капеллы. Когда его глава дворянства Делла Ровере папа Юлий II умирает, Микеланджело становится одержим поиском лучшего мрамора для завершения своей гробницы. Верность художника подвергается испытанию, когда Лев X из семьи Медичи восходит к папству и поручает ему новое прибыльное произведение: фасад базилики Сан-Лоренцо. Принужденный лгать, Микеланджело страдает от подозрений и галлюцинации, безжалостно исследуя свои моральные и художественные недостатки.

  • Основываясь на работе Антонио Форчеллино, автора книги «Микеланджело. Une vie inquiète», режиссер Андрей Кончаловский смог запечатлеть атмосферу места и времени благодаря точности костюмов, съемочных локаций, реквизита и декораций. 
  • Владимир Путин подарил папе Франциску первую версию фильма во время своего визита в Ватикан. Вручая подарок, он назвал Кончаловского одним из самых известных режиссеров России и объяснил, что тот спросил, есть ли у папы время на просмотр. 
  • Фильм был снят исключительно в Италии. Он снимался в Риме, его окрестностях и в Тоскане, в том числе в карьере Каррара, где Микеланджело добыл свой мрамор.

Андрей Кончаловский в фильме «Грех» обращается к некоторым моментам жизни Микеланджело Буонарроти, показывая глубокую человечность гения эпохи Возрождения. Мы встречаем Микеланджело в тот момент, когда он параллельно работает над двумя проектами: гробница папы Римского Юлия и фасад Базилики Сан Лоренцо во Флоренции. На него давят его заказчики – с одной стороны Медичи, с другой – Делла Ровере, и Микеланджело оказывается втянутым в борьбу между самыми могущественными семьями Италии. Он вынужден лгать и предавать, чтобы сохранить отношения с двумя влиятельными семьями и выполнить оба заказа, но вместе с тем грезит идеей создать что-то настолько прекрасное, что сможет искупить его грехи. С помощью фильма «Грех» режиссёр пытается проникнуть в мир человека эпохи Возрождения, со всеми его предрассудками и верованиями, который борется с властными людьми своего времени, находится в конфликте со своей семьей и, в первую очередь, с самим собой.

7.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 ноября 2019
Премьера в мире 27 октября 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Альберто Тестоне
Альберто Тестоне
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Орсо Мария Гуэррини
Орсо Мария Гуэррини
Массимо Де Франкович
Массимо Де Франкович
Глен Блэкхолл
Глен Блэкхолл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Грех 3 постера
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Грех
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Наша рецензия
В предыдущем фильме Кончаловского «Рай» герои, попавшие в страшную воронку Второй мировой, исповедовались прямо в камеру невидимому собеседнику. Ближе к финалу становилось понятно, что разговаривают они с апостолом Петром, а в его лице – с самим богом. «Грех» начинается с проклятий, которые бормочет себе под нос великий Микеланджело Буонаротти. Адресат у них все тот же, и это вовсе не зритель. В новой картине, снятой в Италии и на итальянском языке, Кончаловский…
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Potekhin 26 ноября 2019, 19:43
Фильм неплохой, сделан добротно. Видно, что его создатели постарались с максимальной достоверностью воспроизвести события, характеры и облик… Читать дальше…
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25 голосов
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