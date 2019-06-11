Большая поэзия, 2018

Наша рецензия

Они вернулись с войны и стали инкассаторами. Война была в Луганске, но Витя (Александр Кузнецов) и Леха (Алексей Филимонов) не любят о ней вспоминать. Теперь они возят по Москве чужие деньги, не имея собственных. Оба живут в некогда пустынном районе, застроенном по новейшей моде «человейниками» без дорог и прочей инфраструктуры – это почти фронтир, отделяющий зону, пригодную для жилья, от дикой no man's land. Здесь даже есть свои индейцы – узбеки-гастарбайтеры,…