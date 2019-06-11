Большая поэзия, 2018

«Большая поэзия» - картина Александра Лунгина («Братство», «Черная вода»), премьера которого состоялась на фестивале «Кинотавр», где фильм получил призы за лучшую мужскую роль и режиссуру. В картине снялись: Александр Кузнецов, Алексей Филимонов, Фёдор Лавров, Евгений Сытый, Елена Махова другие.
Сюжет фильма рассказывает о двух друзьях Вите и Лехе, которые познакомились в армии, а теперь работают инкассаторами. У них занятные хобби: поэтический кружок и петушиные бои. И вот однажды они решаются на рискованное дело – ограбление банка.
- Фильм получил призы за лучшую мужскую роль и режиссуру на Кинотавре
- Режиссер фильма Александр Лунгин - сын знаменитого режиссера Павла Лунгина.
Сюжет повествует о двух парнях из города Железнодорожный, работающих инкассаторами. Они — одиноки, у них нет никого кроме друг друга. Всю жизнь они перевозят чужие деньги. Мечтают, ходят в поэтический кружок в доме культуры и на петушиные бои в местное общежитие гастарбайтеров. Попытка найти поэтическое настроение в окружающем их прозаическом мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие — ограбление банка.