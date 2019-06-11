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Большая поэзия, 2018

2018 / Россия
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Фильм о молодых инкассаторах, которые пишут стихи и делают ставки на петушиных боях.
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«Большая поэзия» - картина Александра Лунгина («Братство», «Черная вода»), премьера которого состоялась на фестивале «Кинотавр», где фильм получил призы за лучшую мужскую роль и режиссуру. В картине снялись: Александр Кузнецов,  Алексей Филимонов, Фёдор Лавров,  Евгений Сытый,  Елена Махова  другие.

Сюжет фильма рассказывает о двух друзьях Вите и Лехе, которые познакомились в армии, а теперь работают инкассаторами. У них занятные хобби: поэтический кружок и петушиные бои. И вот однажды они решаются на рискованное дело – ограбление банка.

 

- Фильм получил призы за лучшую мужскую роль и режиссуру на Кинотавре

- Режиссер фильма Александр Лунгин - сын знаменитого режиссера Павла Лунгина.

 

Сюжет повествует о двух парнях из города Железнодорожный, работающих инкассаторами. Они — одиноки, у них нет никого кроме друг друга. Всю жизнь они перевозят чужие деньги. Мечтают, ходят в поэтический кружок в доме культуры и на петушиные бои в местное общежитие гастарбайтеров. Попытка найти поэтическое настроение в окружающем их прозаическом мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие — ограбление банка.

5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 ноября 2019
Премьера в мире 11 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Александр Лунгин
Александр Лунгин
В ролях
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Федор Лавров
Федор Лавров
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Елена Махова
Елена Махова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большая поэзия 2 постера
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучшую режиссуру
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучшую мужскую роль
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Большая поэзия смотреть онлайн

Большая поэзия
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за 1 рубль
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Они вернулись с войны и стали инкассаторами. Война была в Луганске, но Витя (Александр Кузнецов) и Леха (Алексей Филимонов) не любят о ней вспоминать. Теперь они возят по Москве чужие деньги, не имея собственных. Оба живут в некогда пустынном районе, застроенном по новейшей моде «человейниками» без дорог и прочей инфраструктуры – это почти фронтир, отделяющий зону, пригодную для жилья, от дикой no man's land. Здесь даже есть свои индейцы – узбеки-гастарбайтеры,…
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8 сентября 2019 14:50
Униформа и содержание: «Большая поэзия» Александра Лунгина «Кинотавр» ищет героя нашего времени: на фестивале показали фильм, в котором молодые инкассаторы пишут стихи и делают ставки на петушиных боях. Ксения Реутова о новом фильме с Александром Кузнецовым.
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12 июня 2019 16:38
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