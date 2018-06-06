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Русский Бес, 2018

2018 / Россия
5.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Главный герой Святослав решает открыть ресторан, но на этом пути его ждет множество таинственных испытаний
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В центре сюжета картины «Русский бес» окажется Святослав Иванов. Он страстно влюблен в Асю, но чтобы жениться на ней ему предстоит обеспечить девушке те условия жизни, в которых она выросла. Дело в том, что ее отец является крупнейшим банкиром, а Святослав — всего лишь художник. Чтобы понравиться отцу невесты, он решает открыть свой собственный бизнес, но на пути его ждут суровые препятствия, которые похожи на настоящий заговор.

Режиссер лент «Кошечка» и «Самка» Григорий Константинопольский выпускает в прокат свой новый фильм «Русский бес». В картине появляются небезызвестные российские актеры, в числе которых Иван Макаревич («Дом солнца»), Юлия Ауг («Ученик»), Ксения Раппопорт («Дама пик»), Любовь Аксенова («Гуляй, Вася!»), Виктория Исакова («Остров») и многие другие.

- Премьера фильма «Русский бес» состоялась на «Кинотавре».

- Михаил Ефремов и Иван Макаревич играли вместе ранее в сериале «Пьяная фирма».

- Изначально предполагалось, что главную роль в фильме «Русский бес» исполнит Никита Ефремов, однако из-за долгих поисков финансирования он не смог принять участие в съемках, так как к моменту их начала уже был занят на других проектах.

Святослав Иванов влюблен в Асю и решает на ней жениться. По образованию он художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий крупного российского банка. Святослав решает начать собственный бизнес — открыть ресторан, чтобы создать для Аси те условия жизни, к которым она привыкла. На пути молодого героя неожиданно встает ряд серьезных препятствий, угрожающих его жизни… Он обнаруживает, что у него есть тайный недоброжелатель, который хочет погубить и его бизнес, и его самого. Молодой человек прибегает к самым крайним мерам, постепенно распутывая цепочку тайного заговора… И под конец истории Святославу все-таки удается найти ответ, кто же был его врагом…

5.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 января 2019
Премьера в мире 6 июня 2018
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Григорий Константинопольский
Григорий Константинопольский
В ролях
Иван Макаревич
Иван Макаревич
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Елена Коренева
Елена Коренева
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Русский Бес
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Фильм Григория Константинопольского наградили на «Кинотавре» за лучшую режиссуру – за этим скрывается скорее восхищение смелостью высказывания и абсолютной независимостью режиссера, сумевшего снять свое кино в современной Москве «по цене дорогого автомобиля». Святославу (Иван Макаревич) 27, он вот-вот женится на дочери богатого банкира Асе (Любовь Аксенова) и откроет собственный ресторан «Русский бес», деньги на который со скрипом, но всё же выделил…
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------------ -Aндрей- 3 марта 2019, 23:52
Вот взяли бы все и поддержали тем ,что нельзя смотреть данное кино по причине-это сын урода который . ни раз плохо отзывался о русскоязычных. И то… Читать дальше…
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5 июля 2018 13:04
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7 июня 2018 13:55
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