Русский Бес, 2018

В центре сюжета картины «Русский бес» окажется Святослав Иванов. Он страстно влюблен в Асю, но чтобы жениться на ней ему предстоит обеспечить девушке те условия жизни, в которых она выросла. Дело в том, что ее отец является крупнейшим банкиром, а Святослав — всего лишь художник. Чтобы понравиться отцу невесты, он решает открыть свой собственный бизнес, но на пути его ждут суровые препятствия, которые похожи на настоящий заговор.

Режиссер лент «Кошечка» и «Самка» Григорий Константинопольский выпускает в прокат свой новый фильм «Русский бес». В картине появляются небезызвестные российские актеры, в числе которых Иван Макаревич («Дом солнца»), Юлия Ауг («Ученик»), Ксения Раппопорт («Дама пик»), Любовь Аксенова («Гуляй, Вася!»), Виктория Исакова («Остров») и многие другие.