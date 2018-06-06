Русский Бес, 2018

В центре сюжета картины «Русский бес» окажется Святослав Иванов. Он страстно влюблен в Асю, но чтобы жениться на ней ему предстоит обеспечить девушке те условия жизни, в которых она выросла. Дело в том, что ее отец является крупнейшим банкиром, а Святослав — всего лишь художник. Чтобы понравиться отцу невесты, он решает открыть свой собственный бизнес, но на пути его ждут суровые препятствия, которые похожи на настоящий заговор.
Режиссер лент «Кошечка» и «Самка» Григорий Константинопольский выпускает в прокат свой новый фильм «Русский бес». В картине появляются небезызвестные российские актеры, в числе которых Иван Макаревич («Дом солнца»), Юлия Ауг («Ученик»), Ксения Раппопорт («Дама пик»), Любовь Аксенова («Гуляй, Вася!»), Виктория Исакова («Остров») и многие другие.
- Премьера фильма «Русский бес» состоялась на «Кинотавре».
- Михаил Ефремов и Иван Макаревич играли вместе ранее в сериале «Пьяная фирма».
- Изначально предполагалось, что главную роль в фильме «Русский бес» исполнит Никита Ефремов, однако из-за долгих поисков финансирования он не смог принять участие в съемках, так как к моменту их начала уже был занят на других проектах.
Святослав Иванов влюблен в Асю и решает на ней жениться. По образованию он художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий крупного российского банка. Святослав решает начать собственный бизнес — открыть ресторан, чтобы создать для Аси те условия жизни, к которым она привыкла. На пути молодого героя неожиданно встает ряд серьезных препятствий, угрожающих его жизни… Он обнаруживает, что у него есть тайный недоброжелатель, который хочет погубить и его бизнес, и его самого. Молодой человек прибегает к самым крайним мерам, постепенно распутывая цепочку тайного заговора… И под конец истории Святославу все-таки удается найти ответ, кто же был его врагом…