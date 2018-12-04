Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Илон Маск: Настоящий железный человек
6.7 Рейтинг IMDb: 6
Илон Маск: Настоящий железный человек

Elon Musk: The Real Life Iron Man 18+
О фильме

История жизни и достижений одного из самых ярких людей нынешнего столетия — изобретателя, предпринимателя, филантропа и безудержного мечтателя. Родившийся в Южной Африке в семье простого инженера и фотомодели, Илон Маск за свои 48 лет успел основать около десятка успешных инновационных компаний, с нуля заработать на своих идеях несколько десятков миллиардов долларов, трижды жениться, стать отцом пятерых детей… И он не сомневается, что его SpaceX совершит пилотируемый полет на Марс не позднее 2025 года.

Илон Маск: Настоящий железный человек - дублированный трейлер
Илон Маск: Настоящий железный человек  дублированный трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 7 мая 2022
Премьера в мире 4 декабря 2018
Дата выхода
10 сентября 2019 Россия 12+
4 декабря 2018 Румыния AP
4 декабря 2018 США
Производство Premiere Picture, SEIS Reel
Другие названия
Elon Musk: The Real Life Iron Man, Elon Musk: O Verdadeiro Homem de Ferro, Илон Маск: Настоящий железный человек
Режиссер
Соня Андерсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

Илон Маск: Настоящий железный человек - дублированный трейлер
Илон Маск: Настоящий железный человек Дублированный трейлер
