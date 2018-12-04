Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
История жизни и достижений одного из самых ярких людей нынешнего столетия — изобретателя, предпринимателя, филантропа и безудержного мечтателя. Родившийся в Южной Африке в семье простого инженера и фотомодели, Илон Маск за свои 48 лет успел основать около десятка успешных инновационных компаний, с нуля заработать на своих идеях несколько десятков миллиардов долларов, трижды жениться, стать отцом пятерых детей… И он не сомневается, что его SpaceX совершит пилотируемый полет на Марс не позднее 2025 года.
|10 сентября 2019
|Россия
|12+
|4 декабря 2018
|Румыния
|AP
|4 декабря 2018
|США