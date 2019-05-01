UglyDolls. Куклы с характером, 2019

«UglyDolls. Куклы с характером» -- первый анимационный фильм студии SXT Entertainment, работавшими над картиной «Валериан и город тысячи планет» (2017) и комедией Netflix «Алекс Стрейнджлав» (2018). Семейный мультфильм поднимает вечные темы дружбы, красоты, аутсайдеров и их места в мире в формате красочного и очаровательного мюзикла, главные партии в котором исполнили певица Келли Кларксон, Ник Джонас (участник группы Jonas Brothers и актёр Бродвея), Жанель Монэ («Лунный свет», «Скрытые фигуры), Питбуль и другие.

Отправившись в путешествие по родному городу UglyDolls, как юные, так и взрослые зрители познакомятся с куклами, которые не угодили стремящемуся к идеальности человеческому миру, но которые хотят его изучить и испробовать всё, что он им готовит. «UglyDolls. Куклы с характером» -- музыкальная и яркая «классическая история про неудачников», которые учатся любить и принимать себя и друг друга.