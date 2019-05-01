UglyDolls. Куклы с характером, 2019

«UglyDolls. Куклы с характером» -- первый анимационный фильм студии SXT Entertainment, работавшими над картиной «Валериан и город тысячи планет» (2017) и комедией Netflix «Алекс Стрейнджлав» (2018). Семейный мультфильм поднимает вечные темы дружбы, красоты, аутсайдеров и их места в мире в формате красочного и очаровательного мюзикла, главные партии в котором исполнили певица Келли Кларксон, Ник Джонас (участник группы Jonas Brothers и актёр Бродвея), Жанель Монэ («Лунный свет», «Скрытые фигуры), Питбуль и другие.
Отправившись в путешествие по родному городу UglyDolls, как юные, так и взрослые зрители познакомятся с куклами, которые не угодили стремящемуся к идеальности человеческому миру, но которые хотят его изучить и испробовать всё, что он им готовит. «UglyDolls. Куклы с характером» -- музыкальная и яркая «классическая история про неудачников», которые учатся любить и принимать себя и друг друга.
Партнером франшизы Uglydoll является Hasbro, а среди амбассадоров бренда дети таких знаменитостей, как Ким Кардашьян и Барак Обама
Куклы серии UglyDolls ранее появлялись в картинах «Затура: Космическое приключение» (2005), «Лавка чудес» (2007), «Зачарованная» (2007) и в «Смурфиках» (2011).
«UglyDolls. Куклы с характером» -- второй фильм, в котором Ник Джонас озвучил персонажа, и первый фильм, где он играет злодея.
Первая англоязычная роль Лихома Ванга, который ранее озвучил дракона в китайском мультфильме «Где дракон?».
Блейк Шелтон и Charli XCX ранее работали вместе над фильмом «Angry Birds в кино».
У песни «Couldn’t Be Better» из оригинального саундтрека к фильму есть также и поп-версия, отличающаяся от песни в картине. Подобное практиковалось также и с мультфильмами «Мулан» и «Холодное сердце», главные песни из которых перепели популярные певицы Кристина Агилера и Деми Ловато.
Добро пожаловать в Агливилль. В этом мегаполисе обитают дикие, но симпатичные существа, которые всегда рады проявить свой уникальный характер. Неиссякаемой уверенностью в себе они полностью поменяют ваше представление о прекрасном. Можете не сомневаться – после встречи с ними мир изменится навсегда!
не притягивает и не цепляет,давно такого Г... не было в прокате...