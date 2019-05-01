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UglyDolls. Куклы с характером UglyDolls. Куклы с характером
Киноафиша Фильмы UglyDolls. Куклы с характером
UglyDolls

UglyDolls. Куклы с характером, 2019

2019 / США
5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Музыкальная и яркая «классическая история про неудачников», которые учатся любить и принимать себя и друг друга.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«UglyDolls. Куклы с характером» -- первый анимационный фильм студии SXT Entertainment, работавшими над картиной «Валериан и город тысячи планет» (2017) и комедией Netflix «Алекс Стрейнджлав» (2018). Семейный мультфильм поднимает вечные темы дружбы, красоты, аутсайдеров и их места в мире в формате красочного и очаровательного мюзикла, главные партии в котором исполнили певица Келли Кларксон, Ник Джонас (участник группы Jonas Brothers и актёр Бродвея), Жанель Монэ («Лунный свет», «Скрытые фигуры), Питбуль и другие.

Отправившись в путешествие по родному городу UglyDolls, как юные, так и взрослые зрители познакомятся с куклами, которые не угодили стремящемуся к идеальности человеческому миру, но которые хотят его изучить и испробовать всё, что он им готовит. «UglyDolls. Куклы с характером» -- музыкальная и яркая «классическая история про неудачников», которые учатся любить и принимать себя и друг друга.

Партнером франшизы Uglydoll является Hasbro, а среди амбассадоров бренда дети таких знаменитостей, как Ким Кардашьян и Барак Обама

Куклы серии UglyDolls ранее появлялись в картинах «Затура: Космическое приключение» (2005), «Лавка чудес» (2007), «Зачарованная» (2007) и в «Смурфиках» (2011).

«UglyDolls. Куклы с характером» -- второй фильм, в котором Ник Джонас озвучил персонажа, и первый фильм, где он играет злодея.

 Первая англоязычная роль Лихома Ванга, который ранее озвучил дракона в китайском мультфильме «Где дракон?».

 Блейк Шелтон и Charli XCX ранее работали вместе над фильмом «Angry Birds в кино».

У песни «Couldn’t Be Better» из оригинального саундтрека к фильму есть также и поп-версия, отличающаяся от песни в картине. Подобное практиковалось также и с мультфильмами «Мулан» и «Холодное сердце», главные песни из которых перепели популярные певицы Кристина Агилера и Деми Ловато.

Добро пожаловать в Агливилль. В этом мегаполисе обитают дикие, но симпатичные существа, которые всегда рады проявить свой уникальный характер. Неиссякаемой уверенностью в себе они полностью поменяют ваше представление о прекрасном. Можете не сомневаться – после встречи с ними мир изменится навсегда!

5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 августа 2019
Премьера онлайн 16 июля 2019
Премьера в мире 1 мая 2019
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Келли Эсбери
Келли Эсбери
В ролях
Питбуль
Питбуль
Келли Кларксон
Келли Кларксон
Ник Джонас
Ник Джонас
Жанель Моне
Жанель Моне
Все актеры и съемочная группа
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UglyDolls. Куклы с характером смотреть онлайн

UglyDolls. Куклы с характером
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
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UglyDolls – знаменитый мировой бренд плюшевых игрушек. Их концепция построена вокруг свежего понимания слова «ugly» (буквальный перевод «уродливый») как «уникальный»/«самобытный». Все герои серии имеют узнаваемый стиль, не попадая под любые визуальные стандарты, превращая тем самым собственные истории в личные для многих детей. Уже в начале проекта создатели не планировали ограничиваться игрушками и хотели рассказывать о приключениях в…
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Weter Alex 2 сентября 2019, 11:09
Мультик ни о чем,в прямом смысле,тупой бездарный неинтересный сюжет,тупые недетские и затянутые диалоги, полная бессмыслица,
не притягивает и не цепляет,давно такого Г... не было в прокате...
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