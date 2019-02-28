Мадонна: Рождение легенды, 2018

Когда-то она была простой девушкой по имени Мадонна Луиза Чикконе, которая работала танцовщицей и мечтала выступать на сцене. Сейчас она является живой легендой, собирающей полные стадионы фанатов по всему миру. Документальная лента «Мадонна: Рождение легенды» проливает свет на первые годы жизни певицы в Нью-Йорке и ее первой группе Breakfast Club.

Режиссером истории становления культовой исполнительницы выступил Гай Гуидо, для которого «Мадонна: Рождение легенды» является дебютом в полнометражном кино. В фильме снялись бывшие участники группы Breakfast Club, а также актеры, сыгравшие главных героев.