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Мадонна: Рождение легенды Мадонна: Рождение легенды
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Madonna and the Breakfast Club

Мадонна: Рождение легенды, 2018

2018 / США
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Байопик о певице Мадонне
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то она была простой девушкой по имени Мадонна Луиза Чикконе, которая работала танцовщицей и мечтала выступать на сцене. Сейчас она является живой легендой, собирающей полные стадионы фанатов по всему миру. Документальная лента «Мадонна: Рождение легенды» проливает свет на первые годы жизни певицы в Нью-Йорке и ее первой группе Breakfast Club.

Режиссером истории становления культовой исполнительницы выступил Гай Гуидо, для которого «Мадонна: Рождение легенды» является дебютом в полнометражном кино. В фильме снялись бывшие участники группы Breakfast Club, а также актеры, сыгравшие главных героев.

- Картина снята необычным образом. В ней присутствуют такие документальные приемы, как интервью бывших участников группы Breakfast Club и игровые вставки, стилизованные под Нью-Йорк 70-х.

- Юную Мадонну сыграла Джейми Олд, чье феноменальное сходство с Мадонной уже неоднократно отмечали в прессе.

- Гай Гуидо снял фильм по своему сценарию. Это его дебют в полнометражном кино.

Миллионы фанатов, критиков, последователей. Она неподражаема, она провоцирует и восхищает! Но в 1979 году в Нью-Йорке Мадонна Луиза Чикконе была никому не известной танцовщицей, решившей стать певицей. Так начался ее путь к оглушительной славе.

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера онлайн 12 марта 2019
Премьера в мире 28 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Гай Гуидо
Гай Гуидо
В ролях
Дениса Юхос
Джейми Олд
Джейми Олд
Оскар Павло
Джордан Ловенштейн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мадонна: Рождение легенды 3 постера
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Мадонна: Рождение легенды смотреть онлайн

Мадонна: Рождение легенды
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за 1 рубль
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Первый трейлер фильма «Мадонна: Рождение легенды» Вышел дебютный трейлер документального фильма Гая Гуидо о Мадонне – «Мадонна: Рождение легенды» (Madonna and the Breakfast Club), главную роль в котором сыграла молодая актриса
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24 августа 2018 15:08
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