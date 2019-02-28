Мадонна: Рождение легенды, 2018

Когда-то она была простой девушкой по имени Мадонна Луиза Чикконе, которая работала танцовщицей и мечтала выступать на сцене. Сейчас она является живой легендой, собирающей полные стадионы фанатов по всему миру. Документальная лента «Мадонна: Рождение легенды» проливает свет на первые годы жизни певицы в Нью-Йорке и ее первой группе Breakfast Club.
Режиссером истории становления культовой исполнительницы выступил Гай Гуидо, для которого «Мадонна: Рождение легенды» является дебютом в полнометражном кино. В фильме снялись бывшие участники группы Breakfast Club, а также актеры, сыгравшие главных героев.
- Картина снята необычным образом. В ней присутствуют такие документальные приемы, как интервью бывших участников группы Breakfast Club и игровые вставки, стилизованные под Нью-Йорк 70-х.
- Юную Мадонну сыграла Джейми Олд, чье феноменальное сходство с Мадонной уже неоднократно отмечали в прессе.
- Гай Гуидо снял фильм по своему сценарию. Это его дебют в полнометражном кино.
Миллионы фанатов, критиков, последователей. Она неподражаема, она провоцирует и восхищает! Но в 1979 году в Нью-Йорке Мадонна Луиза Чикконе была никому не известной танцовщицей, решившей стать певицей. Так начался ее путь к оглушительной славе.