«Балерина»: Рецензия Киноафиши

Сегодня «Джон Уик» — неотъемлемая часть поп-культуры. Франшиза не просто реанимировала карьеру Киану Ривза, но и стала вехой в экшен-жанре. Среди прочих американских боевиков о киллерах-одиночках, заменяющих собой целую армию, этот киносериал выделялся безупречной хореографией боевых сцен, требующей от актеров многомесячной подготовки. Оно и понятно: создателями «Джона Уика» выступили экс-каскадеры Чад Стахелски и Дэвид Литч, с детства увлекавшиеся единоборствами. Они познакомились с Ривзом на съемочной площадке «Матрицы», где ставили трюки и работали дублерами. К началу 2010-х Стахелски и Литч зарекомендовали себя как главные экшен-хореографы в Голливуде, чья каскадерская компания 87eleven занималась блокбастерами уровня «Голодных игр», «Шерлока Холмса» и «Росомахи». Но по-настоящему знаменитыми их сделал именно «Джон Уик» — режиссерский дебют, задавший новый канон боевика.

Превратив в общем-то заурядный сценарий Дерека Колстада в хореографический шедевр, тандем разошелся: Литч взялся за другие фильмы, тогда как Стахелски продолжил развивать историю Уика самостоятельно. Киновселенная расширялась от фильма к фильму: зрители больше узнавали о могущественном Правлении кланов, а события, подобно бондиане, теперь разворачивались по всему миру.

Как водится, вскоре популярная франшиза обзавелась приквелами и спин-оффами. Тут-то и начались трудности. В 2023 году на стриминге Peacock вышел мини-сериал «Континенталь», посвященный становлению отельного управляющего Уинстона. Несмотря на трехсерийный формат, шоу показалось целевой аудитории затянутым и невыносимо скучным. После прохладно принятого «Континенталя» студия Lionsgate рассчитывала реабилитироваться благодаря «Балерине» — фильму о наемнице Еве Макарро в исполнении Аны де Армас.

Идея спин-оффа принадлежит Шею Хаттену. Вдохновившись трейлером второго «Джона Уика», в 2017 году он написал сценарий, изначально задумывавшийся как оригинальный проект. Студия так впечатлилась увиденным, что наняла Хаттена в качестве соавтора третьего и четвертого фильмов о Уике, а также согласились сделать его «Балерину» частью франшизы.

Режиссерское кресло занял Лен Уайзман, известный по «Другому миру», ремейку «Вспомнить все» и четвертому «Крепкому орешку». Стахелски изначально ограничился ролью исполнительного продюсера и консультанта по постановке боевых сцен. Однако, по слухам, черновой монтаж оказался настолько неудачным, что часть фильма была переснята им лично. Премьеру «Балерины» отложили на год, из-за чего фанаты франшизы серьезно забеспокоились. И зря, потому что в итоге многострадальный спин-офф унаследовал все лучшее, что было в «Уике».

Подобно герою Ривза, наемницей Евой движет месть: в детстве она стала свидетельницей убийства отца загадочным киллером. Благодаря Уинстону, разглядевшему в девочке потенциал, она попадает в балетную школу «Русска Рома» — ту самую, где когда-то обучался Уик. Пройдя там путь от ученицы до идеальной машины для убийств, Ева получает прозвище Кикимора и отправляется искать того, кто разрушил ее жизнь.

Сюжет не блещет оригинальностью и собран из знакомых клише. Но никто, прямо скажем, и не ждет от подобного кино сценарных изысков. Ставка здесь делается на сложные и вместе с тем грациозные поединки-шоустопперы — прямо как в гонконгском кино 80-х. Параллели с работами Джона Ву вновь видны невооруженным взглядом. Неоновые города населяют одетые с иголочки наемники, тогда как любые проблемы тут решаются с помощью оружия — от пистолетов и дробовиков до огнеметов. А когда патроны заканчиваются, на смену приходит рукопашный бой в стиле Джеки Чана. Подобно «Проекту “А”» и «Полицейской истории», в «Балерине» драки скрещиваются с гэгами из немой комедии — есть даже изящный оммаж Бастеру Китону. В ход идут любые подручные предметы: топоры и гранаты, коньки и дверцы холодильников, тарелки и сковородки. Поклонники восточного экшен-кино, несомненно, останутся в восторге.

Многих, вероятно, беспокоит вопрос, появляется ли сам Джон Уик. «Дитя Беларуси» в фильме действительно есть — и это не камео, а полноценная роль второго плана. Однако сцены с участием Ривза необязательные и существуют исключительно для фан-сервиса. Как и «Взрывная блондинка» Литча, которая тоже являет собой вариацию «Уика», «Балерина» прекрасно работает в отрыве от основной линейки фильмов. В то же время Ана де Армас явно не нуждается в мужской поддержке.

Вряд ли «Балерина» войдет в историю жанра, как это сделал первый «Джон Уик». Но и провалом, как многие думали, фильм не стал — напротив, он честно выполняет свою развлекательную функцию, не притворяясь чем-то важным. Драки по-прежнему впечатляют, «клюква» на месте, визуальный ряд все такой же стильный. А что еще нужно от боевика про киллершу в пуантах?