Ангел мой, 2019

Наша рецензия

Семь лет назад Лиззи потеряла дочь и с этого момента не может оправиться. От проблем страдает и она сама, и окружающие: муж хочет забрать сына, на работе смотрят косо, родители осуждают. Но однажды Лиззи видит незнакомую девочку и начинает думать, что это её чудесно спасшаяся дочь. Но все просто считают её безумной. Тема, конечно, не нова. Сразу вспоминается фильм «Подмена», вывернутый наизнанку, а также многие другие истории безумия, одержимости, подменённых или потерянных…