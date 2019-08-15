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Ангел мой Ангел мой
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Angel of Mine

Ангел мой, 2019

2019 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Ангел мой» – четвертый полнометражный фильм Ким Фаррант. Продюсерами стали Су Армстронг («Умница Уилл Хантинг», «Рыжий пес»), Брайан Р. Эттинг и Джош Х. Эттинг. Главные роли сыграли Люк Эванс («Форсаж 6», «Хоббит: Битва пяти воинств», «Хоббит: Пустошь Смауга»), Ивонн Страховски («Рассказ служанки», «Декстер»), Нуми Рапас («Шерлок Холмс: Игра теней», «Девушка с татуировкой дракона») и Ричард Роксбург («Мулен Руж», «Ван Хельсинг»).

Фильм рассказывает историю матери, чья новорожденная дочь погибла при пожаре. 7 лет героиня не может смириться с потерей. Однажды она встречает девочку Лолу и принимает ее за свою дочь.

 

- Люк Эванс и Ричард Роксбург оба сыграли Дракулу в фильмах «Дракула» (2014) и «Ван Хельсинг» (2004) соответственно

Несколько лет Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при пожаре. Но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за своего потерянного ребенка.

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 15 августа 2019
Премьера онлайн 30 августа 2019
Премьера в мире 15 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Ким Фаррант
Ким Фаррант
В ролях
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски
Люк Эванс
Люк Эванс
Ричард Роксбург
Ричард Роксбург
Рэйчел Гордон
Рэйчел Гордон
Все актеры и съемочная группа
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Ангел мой
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Наша рецензия
Семь лет назад Лиззи потеряла дочь и с этого момента не может оправиться. От проблем страдает и она сама, и окружающие: муж хочет забрать сына, на работе смотрят косо, родители осуждают. Но однажды Лиззи видит незнакомую девочку и начинает думать, что это её чудесно спасшаяся дочь. Но все просто считают её безумной. Тема, конечно, не нова. Сразу вспоминается фильм «Подмена», вывернутый наизнанку, а также многие другие истории безумия, одержимости, подменённых или потерянных…
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