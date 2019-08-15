Ангел мой, 2019

«Ангел мой» – четвертый полнометражный фильм Ким Фаррант. Продюсерами стали Су Армстронг («Умница Уилл Хантинг», «Рыжий пес»), Брайан Р. Эттинг и Джош Х. Эттинг. Главные роли сыграли Люк Эванс («Форсаж 6», «Хоббит: Битва пяти воинств», «Хоббит: Пустошь Смауга»), Ивонн Страховски («Рассказ служанки», «Декстер»), Нуми Рапас («Шерлок Холмс: Игра теней», «Девушка с татуировкой дракона») и Ричард Роксбург («Мулен Руж», «Ван Хельсинг»).
Фильм рассказывает историю матери, чья новорожденная дочь погибла при пожаре. 7 лет героиня не может смириться с потерей. Однажды она встречает девочку Лолу и принимает ее за свою дочь.
- Люк Эванс и Ричард Роксбург оба сыграли Дракулу в фильмах «Дракула» (2014) и «Ван Хельсинг» (2004) соответственно
Несколько лет Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при пожаре. Но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за своего потерянного ребенка.