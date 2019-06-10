Троица, 2019

Марго росла в мире, где крайне важны традиции и ценности. Но замуж вышла за католика Джорджа. С мужем она отправилась на Запад, где попыталась найти собственное место. Она начала преподавать китайский язык и познакомилась со студентом Антоном. Их отношения зашли слишком далеко, и Марго решила признаться в измене супругу. Джордж хочет спасти брак. Чтобы вернуть в семью любовь и уважение, пара обращается за советами то к психологу, то к священнику.
Марго признается мужу Джорджу в измене со своим студентом Антоном. Любовный треугольник становится для всех ловушкой, спастись из которой можно лишь при помощи высших сил.