Троица, 2019

Интервью с режиссером «Троицы» Ян Гэ: о волнующих темах, любви к Брэду Питту и окрошке

Ян Гэ родилась и выросла в Пекине, позже переехала в Москву ради учебы. Обаятельная и талантливая Гэша (как она сама предлагает ее называть) успела появиться в шоу «Голос», самостоятельно снять фильм «Ню» (который был отмечен наградой на ММКФ), а также выступить в роли режиссера и актрисы в фильме «Троица», премьера которого состоялась на «Кинотавре». В широком прокате мы увидим его с 24 октября.