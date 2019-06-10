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Троица Троица
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Троица, 2019

2019 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Марго росла в мире, где крайне важны традиции и ценности. Но замуж вышла за католика Джорджа. С мужем она отправилась на Запад, где попыталась найти собственное место. Она начала преподавать китайский язык и познакомилась со студентом Антоном. Их отношения зашли слишком далеко, и Марго решила признаться в измене супругу. Джордж хочет спасти брак. Чтобы вернуть в семью любовь и уважение, пара обращается за советами то к психологу, то к священнику.

  • Драма совместного производства России и Китая.
  • В оригинале название переводится как «Троицкое воскресенье».
  • Режиссер Ян Гэ верит в символы и знамения. Ей исполнилось 30 лет, когда эта лента приняла участие в 30-м Кинотавре. А само закрытие фестиваля пришлось на день Троицы.
  • Первым на роль утвердили актера Андрея Курганова, который воплотил образ обманутого супруга.
  • В основу сюжета легла реальная история, которая произошла с подругой режиссера. Многие сцены и диалоги были прописаны именно так, как было.
  • К актерам, которые пробовались на главные роли, у Ян Гэ было лишь одно основное требование – они должны были идеально говорить на английском языке.
  • Во время работы над фильмом режиссер также была задействована в театральных постановках. Из-за перенапряжения она попала в больницу.

Марго признается мужу Джорджу в измене со своим студентом Антоном. Любовный треугольник становится для всех ловушкой, спастись из которой можно лишь при помощи высших сил.

5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 21 ноября 2019
Премьера в мире 10 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Ян Гэ
Ян Гэ
В ролях
Ян Гэ
Ян Гэ
Андрей Курганов
Андрей Курганов
Георгий Бликштейн
Георгий Бликштейн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Троица 2 постера
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Троица
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Университетская преподавательница Марго (Ян Гэ) влюбляется в темнокожего студента Антона (Георгий Бликштейн) и собирается бросить ради него своего мужа Джорджа (Андрей Курганов). Однако тот не хочет отпускать супругу и продолжает надеяться на возобновление отношений. Ситуация осложняется религиозностью Джорджа, инфантильностью Антона и восточным воспитанием Марго. Героиню не учили прислушиваться к собственным желаниям, и поэтому даже когда модный психолог (феерический выход Одина Байрона)…
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21 сентября 2020 13:16
Вышел клип на саундтрек к фильму «Троица» В сети появился клип на официальный саундтрек к фильму «Троица».
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4 октября 2019 14:15
Интервью с режиссером «Троицы» Ян Гэ: о волнующих темах, любви к Брэду Питту и окрошке Ян Гэ родилась и выросла в Пекине, позже переехала в Москву ради учебы. Обаятельная и талантливая Гэша (как она сама предлагает ее называть) успела появиться в шоу «Голос», самостоятельно снять фильм «Ню» (который был отмечен наградой на ММКФ), а также выступить в роли режиссера и актрисы в фильме «Троица», премьера которого состоялась на «Кинотавре». В широком прокате мы увидим его с 24 октября.
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17 сентября 2019 15:28
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