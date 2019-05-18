Тайная жизнь домашних животных 2, 2019

Первый анимационный фильм, в котором принял участие Харрисон Форд.

Имя белого тигра произносится точно также, как и само слово “Тигр” на мандаринском китайском языке — Ху.

На роль Макса взамен выбывшему Луи Си Кею рассматривалось множество актеров: Джейсон Ли, Энди Сэмберг, Эд Хелмс, Райан Рейнольдс, Дэвид Кросс, Эштон Катчер, Джек Блэк и Крис Пратт и другие. В итоге Макс говорит голосом Пэттона Освальта.

Некоторые сцены из трейлеров так и не появились в фильме: Леонард, снова устраивающий вечеринку; Бадди, снова массирующий себя миксером; Мэл, пытающийся добраться до дна блендера; Дюк, нюхающий заднюю часть козла. Эти сцены были удалены из-за превышения хронометража, чрезмерного насилия или намеков на домогательства.

Когда индюк начинает преследовать Макса, он издает рев Тираннозавра Рекса из фильма “Парк юрского периода”.

Когда Снежок притворяется, что летает, он напевает мелодию из фильма “Супермен”.

Первый сиквел проекта от студии “Illumination”, не считая фильма “Гадкий Я”.

Фрэнк Уэлкер, который озвучил вокальные партии обезьяны Сержа и тигра Ху, также озвучивал Абу и Раджу в мультфильме «Аладдин».

10-й полнометражный проект студии “Illumination”.

Пэттон Освальт, который озвучивает Макса, и Мередит Сэленджер, которая озвучивает старую кошатницу, женаты в реальной жизни.

На агрегаторе рецензий “Rotten Tomatoes” фильм получил лишь 60% свежести от критиков, но отзывы зрителей оказались в основном положительными — они оценили картину на 92%.

Когда Гиджет становится королевой кошек, ее коронуют под “Марсельезу” — одну из самых известных антимонархических песен. Такая несостыковка появилась в фильме случайно. Вдвойне примечательно то, что фильм был снят во Франции.

Некоторые персонажи, которые были в первом фильме, больше не появляются и не упоминаются.

У Ковбоя не так много реплик, но он очень популярен у зрителей.

Порода Ковбоя — валлийская овчарка.

Новый владелец Снежка называет его тем же именем, что и первый хозяин в предыдущем фильме. Это вполне обоснованно, так как «Снежок» – довольно распространенное имя у кроликов.

Супергеройская фантазия Снежка сделана с эффектом затенения, чтобы выглядеть как комикс.

Брошенные животные не появляются в сиквеле, поэтому остается только гадать, что именно с ними стало после того, как Снежок был усыновлен Молли.