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Тайная жизнь домашних животных 2 Тайная жизнь домашних животных 2
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The Secret Life of Pets 2

Тайная жизнь домашних животных 2, 2019

2019 / США
8.1 Оцените
155 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение нашумевшего полнометражного мультфильма 2016 года!

Сиквел мультфильма о лохматых непоседах снял Крис Рено («Гадкий я»), создатель оригинала, к нему присоединился режиссер-новичок Джонатан дель Валь. Свои голоса анимационным персонажам отдали Пэттон Освальт, Эрик Стоунстрит, Кевин Харт, а также сам Харрисон Форд, звезда «Индианы Джонса» и «Звездных войн».

В жизни джек-рассел-терьера Макса произошли крутые изменения. Его хозяйка Кэти нашла себе бойфренда, вышла замуж и родила ребенка. Появления малыша Лиама сначала пугает пса, но по мере взросления мальчика они становятся настоящими друзьями. Со временем Макс начинает переживать за Лиама едва ли не больше родителей и постоянная зацикленность на ребенке превращает его беззаботную собачью жизнь в бесконечный стресс. Но возможно, что грядущее путешествие за город поможет Максу отвлечься и разобраться в своих проблемах.

Тем временем кролик Снежок узнает от своей соседки ши-тцу Дейзи о несчастном белом тигренке по имени Хо. Хо принадлежит Сержу, жестокому владельцу бродячего цирка, который издевается над своими животными и постоянно бьет их плетью, заставляя выполнять различные трюки на потеху публике. Снежок, который считает себя Суперменом от мира кроликов, не может пройти мимо такой несправедливости. Вместе с Дейзи они решают во что бы то ни стало спасти Хо и вырвать его из лап сумасшедшего дрессировщика.

Первый анимационный фильм, в котором принял участие Харрисон Форд.

Имя белого тигра произносится точно также, как и само слово “Тигр” на мандаринском китайском языке — Ху.

На роль Макса взамен выбывшему Луи Си Кею рассматривалось множество актеров: Джейсон Ли, Энди Сэмберг, Эд Хелмс, Райан Рейнольдс, Дэвид Кросс, Эштон Катчер, Джек Блэк и Крис Пратт и другие. В итоге Макс говорит голосом Пэттона Освальта.

Некоторые сцены из трейлеров так и не появились в фильме: Леонард, снова устраивающий вечеринку; Бадди, снова массирующий себя миксером; Мэл, пытающийся добраться до дна блендера; Дюк, нюхающий заднюю часть козла. Эти сцены были удалены из-за превышения хронометража, чрезмерного насилия или намеков на домогательства.

Когда индюк начинает преследовать Макса, он издает рев Тираннозавра Рекса из фильма “Парк юрского периода”.

Когда Снежок притворяется, что летает, он напевает мелодию из фильма “Супермен”.

Первый сиквел проекта от студии “Illumination”, не считая фильма “Гадкий Я”.

Фрэнк Уэлкер, который озвучил вокальные партии обезьяны Сержа и тигра Ху, также озвучивал Абу и Раджу в мультфильме «Аладдин».

10-й полнометражный проект студии “Illumination”.

Пэттон Освальт, который озвучивает Макса, и Мередит Сэленджер, которая озвучивает старую кошатницу, женаты в реальной жизни.

На агрегаторе рецензий “Rotten Tomatoes” фильм получил лишь 60% свежести от критиков, но отзывы зрителей оказались в основном положительными — они оценили картину на 92%.

Когда Гиджет становится королевой кошек, ее коронуют под “Марсельезу” — одну из самых известных антимонархических песен. Такая несостыковка появилась в фильме случайно. Вдвойне примечательно то, что фильм был снят во Франции.

Некоторые персонажи, которые были в первом фильме, больше не появляются и не упоминаются.

У Ковбоя не так много реплик, но он очень популярен у зрителей.

Порода Ковбоя — валлийская овчарка.

Новый владелец Снежка называет его тем же именем, что и первый хозяин в предыдущем фильме. Это вполне обоснованно, так как «Снежок» – довольно распространенное имя у кроликов.

Супергеройская фантазия Снежка сделана с эффектом затенения, чтобы выглядеть как комикс.

Брошенные животные не появляются в сиквеле, поэтому остается только гадать, что именно с ними стало после того, как Снежок был усыновлен Молли.

Продолжение мультфильма о Максе и его друзьях. Пока их хозяева на работе, домашних питомцев ждут новые забавные и опасные приключения на улицах Нью-Йорка.

8.1 Оцените
155 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 мая 2019
Премьера онлайн 2 октября 2019
Премьера в мире 18 мая 2019
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Крис Рено
Крис Рено
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Пэттон Освальт
Пэттон Освальт
Ник Кролл
Ник Кролл
Кевин Харт
Кевин Харт
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Все актеры и съемочная группа
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Тайная жизнь домашних животных 2 смотреть онлайн

Тайная жизнь домашних животных 2
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Наша рецензия
В Голливуде считается, что хороший сиквел не должен отходить от успешного оригинала — чтобы зрители прекрасно понимали, что их снова ждёт встреча с любимыми героями и знакомыми ситуациями. Студия Криса Меледандри Illumination существует всего девять лет, но за это время успела дать понять зрителям, что свои франшизы она намерена развивать, расширяя вселенные персонажей — достаточно посмотреть, что происходит в мире мультика «Гадкий я». В сиквеле Грю нашёл свою любовь, а…
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Первую часть к сожалению не видела,а вторая понравилась мой ребенок не смотря на малый возрас 3 года смог понять тему мультфильма и в некоторых… Читать дальше…
Наталья Антропова 26 мая 2019, 18:42
Очень ждали вторую часть, но какое оказалось разочарование! мультфильм красивый, есть смешные моменты, но не интересный, не советую к просмотру
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155 голосов
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