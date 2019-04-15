Комната желаний, 2019

Второй полнометражный фильм Кристиана Волькмана после выпущенного в 2006 году «Ренессанса». В фантастической драме сыграли Ольга Куриленко («Обливион»), Кевин Янссенс («Лукас») и Френсис Чепмен (мини-сериал «Отверженные»).

Семейная пара переезжает в старинный дом, требующий ремонта. Однажды они находят таинственную замурованную комнату, которая исполняет любые желания. Сначала влюбленные загадывают роскошные предметы искусства и миллионы долларов, но вдоволь наигравшись, главная героиня просит воплотить в жизнь ее давнюю мечту – стать матерью. Она не подозревает, какую цену придется заплатить за счастливый детский смех.