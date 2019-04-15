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Комната желаний Комната желаний
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Комната желаний, 2019

2019 / Франция / Люксембург / Бельгия
6.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Молодая пара находит комнату в собственном доме, которая исполняет все желания. Но плата за мечту будет слишком высока.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Второй полнометражный фильм Кристиана Волькмана после выпущенного в 2006 году «Ренессанса». В фантастической драме сыграли Ольга Куриленко («Обливион»), Кевин Янссенс («Лукас») и Френсис Чепмен (мини-сериал «Отверженные»).

Семейная пара переезжает в старинный дом, требующий ремонта. Однажды они находят таинственную замурованную комнату, которая исполняет любые желания. Сначала влюбленные загадывают роскошные предметы искусства и миллионы долларов, но вдоволь наигравшись, главная героиня просит воплотить в жизнь ее давнюю мечту – стать матерью. Она не подозревает, какую цену придется заплатить за счастливый детский смех. 

Второй полнометражный фильм режиссера Кристиана Волькмана после 13-летнего перерыва. 

«Комната желаний» получил приз в номинации «Лучший художественный фильм» на международном кинофестивале в венгерском Кечкемете.

Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды – чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…

6.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 6 марта 2020
Премьера в мире 15 апреля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Кристиан Волькман
Кристиан Волькман
В ролях
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Кевин Янссенс
Кевин Янссенс
Марианн Бург
Марианн Бург
Френсис Чепмен
Френсис Чепмен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Комната желаний 4 постера
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Комната желаний
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Молодые мужчина и женщина переезжают в заброшенный особняк где-то в бельгийском лесу. Он — художник, она — переводчица, у них все хорошо, но нет детей, хотя очень хотелось. Выбросив хлам из дома и починив проводку, герои случайно натыкаются на чудо. Если, находясь в одной из комнат, пожелать вслух какую-бы то ни было вещь, она тут же и появляется. Вот так просто. Далее следует довольно нелепая сцена с опьяненными возможностями «волшебниками». Забыв о том, что они…
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Рамиль Гасанов 23 сентября 2019, 11:35
концовка хлеще страстей игры престолов, кто понял о чем я, ставьте лайк😂
Игорюня Панин 20 сентября 2019, 21:26
Шлачина редкостная!!!
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20 апреля 2019 19:59
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