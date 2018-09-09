Высшее общество, 2018

Будущее. Космический корабль медленно движется к своей цели за пределами Солнечной системы. На его борту находятся приговоренные к пожизненному сроку преступники, среди которых как мужчины, так и женщины. Конечный пункт — черная дыра. Один из заключенных по имени Монте навсегда отказывается от интимной близости, но одна из его спутниц обманом беременеет от него и рожает дочку, которая изменит его жизнь.
Француженка Клер Дени давно снискала славу в фестивальных кругах. Ее картины «Впусти солнце», «Шоколад», «Хорошая работа» и многие другие получали номинации и награды на ведущих мировых киносмотрах. Ее новая картина «Высшее общество» примечательна тем, что является первым англоязычным проектом постановщицы. Главную роль исполнил известный актер Роберт Паттинсон.
Группа преступников, приговоренных к смертной казни, в рамках программы реабилитации отправляется на космическую миссию по добыче альтернативной энергии из черной дыры. Заключенные понимают, что на самом деле программа это всего лишь отговорка, и по сути все они являются смертниками.
Доктор Дибс, их куратор и одновременно надзирательница, рассматривает каждого заключенного как собственного подопытного кролика. Она зациклена на создании ребенка посредством искусственного оплодотворения, но пока не может добиться успеха: генетический материал членов экипажа слабеет в космосе.
Время на корабле тянется ужасно медленно, а из развлечений на борту имеется только огород и механизм для мастурбации под названием Fuckbox: сексуальные отношения между заключенными строго запрещены. Постепенно сходя с ума от скуки, смертники начинают попытки навредить друг другу. Дибс понимает, что в таких условиях ее план обречен на провал, и тайно забирает генетический материал Монте, чтобы оплодотворить им другую заключенную по имени Бойс.
Вскоре у нее рождается дочь, которую девушка называет Уиллоу. Девочка, ни разу не видевшая Земли, постепенно взрослеет на корабле, неумолимо приближающемся к черной дыре, за горизонтом событий которой ее не ждет уже ничего, что можно назвать жизнью или существованием.
Это первый фильм выдающегося французского режиссера Клер Дени, снятый полностью на английском языке. Сама Дени объясняет это не присутствием в картине звезд американской киноиндустрии, а тем, что в космосе сейчас говорят только на английском и русском языке, а русского она не знает.
Главными источниками вдохновения при создании фильма для Дени послужили картина Андрея Тарковского «Солярис» и последние исследования в астрофизике, особенно в области исследования темной материи и черных дыр. Сюжет фильма вырос из социологического исследования, проведенного в Техасе: граждане штата жаловались на то, как много бюджетных средств расходуется на содержание приговоренных к смерти заключенных, и утверждали, что тех пора как-то использовать на благо общества.
Замысел дозревал в голове Дени еще около пятнадцати лет, прежде чем вылился в англоязычный сценарий, написанный в соавторстве с Ником Лэйрдом и его женой Зэди Смит. Впрочем, последние вскоре выбыли из проекта по причине творческих разногласий с режиссером.
Изначально роль доктора должна была сыграть Патрисия Аркетт, но ей пришлось покинуть проект из-за перегруженного съемочного графика. Ее заменила Жюльетт Бинош, одна из самых титулованных актрис Франции и постоянная партнерша Дени. Главную мужскую роль исполнил Роберт Паттинсон: актер давно хотел поработать с режиссером, а этот сценарий его особенно заинтересовал. До него на роль Монте Дени задумывала Филипа Сеймура Хоффмана, но актер скончался в 2014 году, как раз когда началась разработка проекта.
До начала съемок фильма Дени отправилась в Центр астронавтов Европейского космического агентства в Кельне, чтобы узнать об исследовании космических полетов с участием людей.
Паттинсон уже знал 13-месячную Скарлетт Линдси, которая играет его маленькую дочь Уиллоу: это дочь его давнего друга, музыканта Сэма Брэдли. Первоначально на роль были выбраны идентичные девочки-близнецы, но Паттинсон так не мог сблизиться с ними: дети начинали плакать, как только он брал их на руки, и вообще расстраивались каждый раз, когда оставались без матери. В ночь перед началом съемок Паттинсону пришла в голову идея одолжить дочь у Брэдли, и его семейство следующим же утром вылетело на съемочную площадку из Лондона. Во время съемок Скарлетт-Уиллоу действительно делала свои первые шаги перед камерой.
Идея Клэр Дени создать ребенка в космосе возникла после того, как она прочитала о физике Стивене Хокинге. Хокинг в своей книге «Краткая история времени» предположил такую возможность при проведения космических исследований, поскольку первое поколение людей умрет от старости, прежде чем достигнет внешних границ космоса.
В свободные от съемок дни Дени возвращалась в Париж, чтобы побыть рядом со своей матерью, которая умирала в больнице. Дени говорила, что из-за этого фильм, возможно, получился немного печальнее, чем она задумывала.
Где-то за пределами Солнечной системы экипаж космического корабля выполняет необычную миссию. Его цель – ближайшая к Земле черная дыра. На его борту команда молодых мужчин и женщин – преступников, приговоренных к пожизненному заключению. В их числе Монте, добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений. Обманным путем его семя вживляется одной из космических узниц. Рождается девочка, которой суждено изменить жизнь героя…