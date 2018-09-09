Высшее общество, 2018

Будущее. Космический корабль медленно движется к своей цели за пределами Солнечной системы. На его борту находятся приговоренные к пожизненному сроку преступники, среди которых как мужчины, так и женщины. Конечный пункт — черная дыра. Один из заключенных по имени Монте навсегда отказывается от интимной близости, но одна из его спутниц обманом беременеет от него и рожает дочку, которая изменит его жизнь.

Француженка Клер Дени давно снискала славу в фестивальных кругах. Ее картины «Впусти солнце», «Шоколад», «Хорошая работа» и многие другие получали номинации и награды на ведущих мировых киносмотрах. Ее новая картина «Высшее общество» примечательна тем, что является первым англоязычным проектом постановщицы. Главную роль исполнил известный актер Роберт Паттинсон.

Группа преступников, приговоренных к смертной казни, в рамках программы реабилитации отправляется на космическую миссию по добыче альтернативной энергии из черной дыры. Заключенные понимают, что на самом деле программа это всего лишь отговорка, и по сути все они являются смертниками.

Доктор Дибс, их куратор и одновременно надзирательница, рассматривает каждого заключенного как собственного подопытного кролика. Она зациклена на создании ребенка посредством искусственного оплодотворения, но пока не может добиться успеха: генетический материал членов экипажа слабеет в космосе.

Время на корабле тянется ужасно медленно, а из развлечений на борту имеется только огород и механизм для мастурбации под названием Fuckbox: сексуальные отношения между заключенными строго запрещены. Постепенно сходя с ума от скуки, смертники начинают попытки навредить друг другу. Дибс понимает, что в таких условиях ее план обречен на провал, и тайно забирает генетический материал Монте, чтобы оплодотворить им другую заключенную по имени Бойс.

Вскоре у нее рождается дочь, которую девушка называет Уиллоу. Девочка, ни разу не видевшая Земли, постепенно взрослеет на корабле, неумолимо приближающемся к черной дыре, за горизонтом событий которой ее не ждет уже ничего, что можно назвать жизнью или существованием.