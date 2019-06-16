Француз, 2019

События происходят в середине прошлого века. Пьер Дюран, студент из Франции, приезжает в Россию для стажировки в МГУ. Он знакомится с фотографом Валерием Успенским и Кирой Галкиной – балериной, выступающей в Большом театре. С помощью новых друзей Пьер окунается в столичную богемную жизнь, не только открытую, но и подпольную. Год в Москве показывает главному герою целую жизнь, но практика и развлечения в советских условиях – не единственные его интересы. Дюран хочет найти своего отца, офицера, который был взят под арест в 30-е годы.
В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей – не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.
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