Француз, 2019

В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей – не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.