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Француз, 2019

2019 / Россия
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18 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Мелодрама о жизни французского студента в Москве
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Причины посмотреть Факты О фильме

События происходят в середине прошлого века. Пьер Дюран, студент из Франции, приезжает в Россию для стажировки в МГУ. Он знакомится с фотографом Валерием Успенским и Кирой Галкиной – балериной, выступающей в Большом театре. С помощью новых друзей Пьер окунается в столичную богемную жизнь, не только открытую, но и подпольную. Год в Москве показывает главному герою целую жизнь, но практика и развлечения в советских условиях – не единственные его интересы. Дюран хочет найти своего отца, офицера, который был взят под арест в 30-е годы.

  • Кинолента анонсировалась в период работы над ее созданием и позиционировалась как последний фильм Андрея Смирнова.
  • Режиссер фильма называл «Француза» завещанием поколению оттепели.
  • Роль Татищева писалась специально под Александра Балуева.
  • Актер, сыгравший главную роль, Антуан Риваль – билингв, как и его персонаж. Риваль рос в двуязычной семье россиянки и француза.
  • Часть фильма снята на французском, для русскоязычного показа в ленте предусмотрены субтитры.
  • Некоторые зрители восприняли фильм прежде всего, как антисоветский, но режиссер задумывал его как рассказ о тоске по выдуманному раю, по той России, которая существовала только в мыслях поколения.

В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей – не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.

7.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 31 октября 2019
Премьера в мире 16 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
В ролях
Антон Риваль
Антон Риваль
Евгения Образцова
Евгения Образцова
Александр Балуев
Александр Балуев
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
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Постер фильма Француз 2 постера
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Наша рецензия
Конец 1950-х годов. Молодой парижанин Пьер (Антон Риваль), спровадив приятеля в Алжир, отправляется в Москву учится литературе в Университет и заодно заниматься историей балета. Отличный язык, неплохое образование, кое-какие связи с партийным руководством, русские корни (мать – иммигрантка из России) и наконец знакомство с Кирой (Евгения Образцова), когда-то примой Большого, пониженной до кордебалета, и Валерой (Евгений Ткачук), окончившим ВГИК фотографом, сходу открывают ему…
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Potekhin 3 ноября 2019, 22:00
Тяжёлый фильм без изъянов. Как будто попал в своё детство... Полное погружение в советскую действительность. Всё и все так узнаваемы. Многих типажей… Читать дальше…
Mikhail Kokin 1 ноября 2019, 12:00
Стандартный антисоветский фильм обиженных на СССР людей!
Банальные "краски" - серость жизни (фильм ЧБ), глупость, незнадега...
Два часа занудства неудачников!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Француз» и «Дылда» в лидерах: объявлен список номинантов на кинопремию «Ника-2020» По числу номинаций всех опережает драма Андрея Смирнова.
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3 марта 2020 10:17
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