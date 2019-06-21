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Za Faburu

Фэйбл, 2019

2019 / Япония
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10 голосов
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Факты О фильме

-  Экранизация одноименной манги Кацухиса Минами, которая в 2017 году была удостоена Премии манги издательства «Коданся».

О киллере по прозвищу Фэйбл, обладающем сверхчеловеческой силой, ходят легенды. Неожиданно он получает новый указ от своего босса, согласно которому ему предстоит прожить целый год жизнью обычного человека. Фэйблу приходится поселиться в Осаке под вымышленным именем, а его напарница в криминальном бизнесе становится его липовой младшей сестрой. Он впервые в жизни сталкивается с тяготами простой повседневной жизни, да еще и живёт по строгим правилам: если не сдержится и совершит убийство, то поплатится перед своим боссом. Однако случается непредвиденное – его новая знакомая Мисаки оказывается втянутой в происшествие, после чего Фэйблу вновь приходится окунуться в криминальный мир.

6.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 23 ноября 2019
Премьера онлайн 17 ноября 2021
Премьера в мире 21 июня 2019
Возраст 18+
Режиссер
Кан Эгути
В ролях
Дзюнъити Окада
Фумино Кимура
Мидзуки Ямамото
Мидзуки Ямамото
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фэйбл 1 постер
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