Фэйбл, 2019

О киллере по прозвищу Фэйбл, обладающем сверхчеловеческой силой, ходят легенды. Неожиданно он получает новый указ от своего босса, согласно которому ему предстоит прожить целый год жизнью обычного человека. Фэйблу приходится поселиться в Осаке под вымышленным именем, а его напарница в криминальном бизнесе становится его липовой младшей сестрой. Он впервые в жизни сталкивается с тяготами простой повседневной жизни, да еще и живёт по строгим правилам: если не сдержится и совершит убийство, то поплатится перед своим боссом. Однако случается непредвиденное – его новая знакомая Мисаки оказывается втянутой в происшествие, после чего Фэйблу вновь приходится окунуться в криминальный мир.