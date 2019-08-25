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Donne-moi des ailes / Spread your wings

Расправь крылья, 2019

2019 / Франция
7.7 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тома — типичный подросток из преуспевающей семьи, живущий с мамой и отчимом в современном и развитом городе. Но в этом году ему придется провести долгожданные летние каникулы не за приставкой, а со своим чудаковатым отцом-орнитологом Кристианом. Кристиан живет в сельской местности, вдали от цивилизации, супермаркетов и интернета. Он обожает природу и очень переживает, что деятельность людей наносит непоправимый ущерб перелетным птицам — многие виды на грани исчезновения. Орнитолог пытается донести это до больших чиновников, но правительство больше заботят проблемы вроде безработицы. Кристиан не опускает руки и вносит свой посильный вклад, пытаясь спасти исчезающий вид белолобых гусей.

Совершенно непохожим друг на друга Томасу и Кристиану предстоит найти общий язык и стать родителями для едва вылупившегося выводка гусят. Чтобы птицы смогли выжить и адаптироваться, людям придется показать им безопасный перелетный маршрут, то есть буквально полететь вместе с ними из Норвегии во Францию.

Так каникулы, которые Тома считал безвозвратно потерянными, станут самым незабываемым приключением в его жизни.

Похожая история рассказывается в фильме Кэррол Бэллард “Летите домой” 1996 года.

В ходе рекламной кампании для российских зрителей был записан видеоролик-обращение с участием известного зоолога и телеведущего Николая Дроздова.

Режиссер фильма Николя Ванье провел в России около пяти лет, посетив за это время большое количество мест и достопримечательностей. Перед выходом фильма в прокат он записал видеоролик-обращение к российским зрителям, в котором приглашал посмотреть фильм.

В основе сюжета фильма лежит реальная история орнитолога Кристиана Муллека. На ее основе режиссер Николя Ванье также написал роман и комикс.

Фильм снимался в Камарге, Нор — Па-де-Кале, Луаре, Шере, Париже и в Норвегии. Съемочный процесс занял примерно 10 недель.

Впервые фильм был представлен публике на кинофестивале в Ангулеме (Франция).

Во Франции фильм посмотрели 1.436.402 зрителя. Это 35-й фильм 2019 года по посещаемости.

Всего для съемках в фильме использовалось около сотни гусей. Съемочная группа составляла 20 человек.

Во время производства фильма случился скандал — на Николя Ванье подала жалобу французская ассоциация по охране природы и окружающей среды. Дело в том, что моторный планер, который использовался во время съемок, пролетел над единственной во Франции колонией фламинго. Полет планера на малой высоте напугал птиц и примерно десятая часть кладок яиц была заброшена прямо в середине периода насиживания. Ванье прекратил сотрудничество с компанией, предоставившей планер, и перенес съемки в Норвегию.

Фильм стал дебютным для актера Луиса Васкеса.

Николя Ванье признавался, что это самый сложный в производстве фильм, который он когда либо делал. По его словам гуси совершенно не поддаются дрессировке. Кроме того, во время съемок в Норвегии была плохая погода и при съемках с воздуха приходилось делать много дублей и придумывать различные технические хитрости.

Кастинг актера на главную роль занял продолжительное время, Ванье выбирал исполнителя из нескольких сотен претендентов.

Во время съемок актер Луис Васкес научился управлять моторным дельтапланом.

Фильм был тепло принят большинством кинокритиков и зрителей. По состоянию на ноябрь 2020 года на сайте “The Internet Movie Database” фильм имеет рейтинг 7,3 из 10 на основе 1356 оценок. На сайте “Кинопоиск” картина имеет рейтинг 7,9 из 10 на основе 32 тысяч оценок.

Кристиан, чудаковатый орнитолог, посвятил свою жизнь спасению диких гусей. Для его сына, подростка, увлеченного видеоиграми, провести отпуск с отцом в деревне — это тоска и кошмар. Но для спасения птиц нужно объединиться с отцом и совершить опасное путешествие на дельтаплане по Европе.

7.7 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 9 октября 2019
Премьера онлайн 12 февраля 2020
Премьера в мире 25 августа 2019
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Николя Ванье
Николя Ванье
В ролях
Жан-Поль Рув
Жан-Поль Рув
Луис Васкез
Луис Васкез
Мелани Дотей
Мелани Дотей
Лилу Фогли
Лилу Фогли
Доминик Пинон
Доминик Пинон
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Расправь крылья
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Наша рецензия
В мире, где с детским и подростковым кинематографом очевидная напряжёнка, живёт человек по имени Николя Ванье. Этот французский режиссёр не часто, но всё же регулярно снимает экранизации очаровательных бестселлеров, где главный герой — ребёнок взрослеющий. А катализаторами этого взросления являются странные увлечённые добрые старички и обязательно животные. И вот что удивительно, именно в руках Ванье эта схема бесперебойно работает. Так стоит ли удивляться, что его новый фильм…
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Mikhail Kokin 28 января 2020, 18:11
Потрясающий, добрый фильм!
Алексей Уренев 4 февраля 2020, 19:35
Хороший фильм, реально семейный, с красивой природной картинкой, рекомендую к просмотру, жаль только , что на него люди не пошли : на сеансе были вдвоём в пустом зале...
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22 голоса
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