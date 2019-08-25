Расправь крылья, 2019

Похожая история рассказывается в фильме Кэррол Бэллард “Летите домой” 1996 года.

В ходе рекламной кампании для российских зрителей был записан видеоролик-обращение с участием известного зоолога и телеведущего Николая Дроздова.

Режиссер фильма Николя Ванье провел в России около пяти лет, посетив за это время большое количество мест и достопримечательностей. Перед выходом фильма в прокат он записал видеоролик-обращение к российским зрителям, в котором приглашал посмотреть фильм.

В основе сюжета фильма лежит реальная история орнитолога Кристиана Муллека. На ее основе режиссер Николя Ванье также написал роман и комикс.

Фильм снимался в Камарге, Нор — Па-де-Кале, Луаре, Шере, Париже и в Норвегии. Съемочный процесс занял примерно 10 недель.

Впервые фильм был представлен публике на кинофестивале в Ангулеме (Франция).

Во Франции фильм посмотрели 1.436.402 зрителя. Это 35-й фильм 2019 года по посещаемости.

Всего для съемках в фильме использовалось около сотни гусей. Съемочная группа составляла 20 человек.

Во время производства фильма случился скандал — на Николя Ванье подала жалобу французская ассоциация по охране природы и окружающей среды. Дело в том, что моторный планер, который использовался во время съемок, пролетел над единственной во Франции колонией фламинго. Полет планера на малой высоте напугал птиц и примерно десятая часть кладок яиц была заброшена прямо в середине периода насиживания. Ванье прекратил сотрудничество с компанией, предоставившей планер, и перенес съемки в Норвегию.

Фильм стал дебютным для актера Луиса Васкеса.

Николя Ванье признавался, что это самый сложный в производстве фильм, который он когда либо делал. По его словам гуси совершенно не поддаются дрессировке. Кроме того, во время съемок в Норвегии была плохая погода и при съемках с воздуха приходилось делать много дублей и придумывать различные технические хитрости.

Кастинг актера на главную роль занял продолжительное время, Ванье выбирал исполнителя из нескольких сотен претендентов.

Во время съемок актер Луис Васкес научился управлять моторным дельтапланом.

Фильм был тепло принят большинством кинокритиков и зрителей. По состоянию на ноябрь 2020 года на сайте “The Internet Movie Database” фильм имеет рейтинг 7,3 из 10 на основе 1356 оценок. На сайте “Кинопоиск” картина имеет рейтинг 7,9 из 10 на основе 32 тысяч оценок.