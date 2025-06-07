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Постер мультфильма Дандадан: Злой глаз
Постер мультфильма Дандадан: Злой глаз
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
2 постера
Билеты от 300 ₽
Пойду 151
Не пойду 6
Киноафиша Фильмы Дандадан: Злой глаз

Дандадан: Злой глаз

Три первые серии второго сезона аниме "Дандадан" Dan Da Dan: Evil Eye 18+
Билеты от 300 ₽
Пойду 151
Не пойду 6

О фильме

Герои самого яркого и безбашенного аниме последних лет — «Дандадан» — врываются на большие экраны! Паранормальный дуэт из школьников Момо и Конспируна, которые противостоят ордам инопланетян и призраков, отправляются в самое масштабное приключение в своей жизни. В квартале горячих источников им предстоит раскрыть тайну Дзидзи, бывшего возлюбленного Момо, и его семьи. Местные жители явно что-то скрывают и пытаются всеми силами помешать друзьям в расследовании.
 

Дандадан: Злой глаз - расширенный трейлер
Дандадан: Злой глаз  расширенный трейлер
Страна Япония
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 июня 2025
Дата выхода
19 июня 2025 Россия Пионер, Амедиатека
7 июня 2025 Латвия N12
7 июня 2025 Литва N13
7 июня 2025 Польша
7 июня 2025 Сербия o.A.
7 июня 2025 Хорватия
Сборы в мире $6 890 128
Производство Science SARU
Другие названия
Dan Da Dan: Evil Eye, Dan Da Dan: Tà Nhãn, Dan Da Dan: 邪視, DanDaDan: Evil Eye, Дандадан. Злой глаз, 当哒当：邪视, 胆大党：邪视, 膽大黨：邪視
Режиссер
Фуга Ямасиро
Эйбел Гонгора
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

8.6
Оцените 27 голосов
7.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  33 В жанре «анимация»  8 В фильмах Японии  4
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Смотреть в кино Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
11:40 от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
17:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Кинотеатральная премьера полнометражного аниме «Дандадан: Злой глаз» состоялась 19 июня, и за прошедший месяц, наверное, только самый ленивый отаку не сходил посмотреть этот фильм на большом экране. На деле это лишь ладно сложенная компиляция трех первых серий второго сезона аниме-сериала — ничего больше. В целом сиквел удался, оставив зрителей в большом шоке и желании узнать, что же будет дальше. В центре сюжета — путешествие Момо и Кэна на горячие источники, где им…
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Roman Shurikov 24 июня 2025, 16:48
Уважаемые, я хотел посмотреть фильм который заявлен на 100 минут, а не слушать посреди вставки интервью художников, если я захочу посмотреть интервью, я найду его в интернете, но никак не в кинотеатре
Сергей Лысенко 20 июня 2025, 11:16
Почему он еще не вышел? И выйдет ли у нас вообще в прокат
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Дандадан: Злой глаз - расширенный трейлер
Дандадан: Злой глаз Расширенный трейлер
Дандадан: Злой глаз - дублированный трейлер
Дандадан: Злой глаз Дублированный трейлер
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«Дандадан: Злой глаз» в кинотеатрах

Сегодня 24 Завтра 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Дандадан: Злой глаз»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:40 от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D, SUB
17:30 от 350 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
12:25 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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