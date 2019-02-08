Берлин, я люблю тебя, 2018

В новом сборнике новелл, посвященном одному из крупных мировых городов – Берлину, приняли участие огромное количество звезд. В качестве режиссеров в «Берлин, я люблю тебя» выступили среди прочих Тиль Швайгер и Диана Агрон, а главные роли сыграли Кира Найтли, Хелен Миррен, Микки Рурк, Люк Уилсон и многие другие.
Фильм посвящен столице Германии, городу Берлину. Именно в нем происходят все истории главных героев. Они влюбляются, грустят, расстаются и находят друг друга именно в любимом Берлине. Перед зрителем развернется 5 новелл, каждая из которых расскажет уникальную и трогательную историю.
- Кира Найтли и Хелен Миррен ранее уже играли вместе в картине «Призрачная красота».
- Микки Рурк и Кира Найтли пересекались в картине 2005 года «Домино».
Это признание в любви Берлину очаровывает так же, как его предшественники, посвященные Парижу, Нью-Йорку, Рио… Смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетаются в большом и великодушном городе. Сможет ли примирить светскую маму (Хелен Миррен) и совестливую дочь (Кира Найтли) мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли старому ловеласу (Микки Рурк) соблазнить очередную сногсшибательную красотку, и почему она напоминает ему его собственную дочь? Чему ранним воскресным утром может научить подростка хмельной трансвестит (Диего Луна)? Получится ли у известного режиссера (Люк Уилсон), уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И, наконец, кого предпочтет влюбленный ипохондрик (Джим Стёрджесс) — эксцентричную девушку или... разговаривающий автомобиль?