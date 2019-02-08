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Берлин, я люблю тебя Берлин, я люблю тебя
Киноафиша Фильмы Берлин, я люблю тебя
Berlin, I Love You

Берлин, я люблю тебя, 2018

2018 / Германия
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Смешные, романтичные, драматичные и фантастические истории!
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В новом сборнике новелл, посвященном одному из крупных мировых городов – Берлину, приняли участие огромное количество звезд. В качестве режиссеров в «Берлин, я люблю тебя» выступили среди прочих Тиль Швайгер и Диана Агрон, а главные роли сыграли Кира Найтли, Хелен Миррен, Микки Рурк, Люк Уилсон  и многие другие.

Фильм посвящен столице Германии, городу Берлину. Именно в нем происходят все истории главных героев. Они влюбляются, грустят, расстаются и находят друг друга именно в любимом Берлине. Перед зрителем развернется 5 новелл, каждая из которых расскажет уникальную и трогательную историю.

- Кира Найтли и Хелен Миррен ранее уже играли вместе в картине «Призрачная красота».

- Микки Рурк и Кира Найтли пересекались в картине 2005 года «Домино».

Это признание в любви Берлину очаровывает так же, как его предшественники, посвященные Парижу, Нью-Йорку, Рио… Смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетаются в большом и великодушном городе. Сможет ли примирить светскую маму (Хелен Миррен) и совестливую дочь (Кира Найтли) мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли старому ловеласу (Микки Рурк) соблазнить очередную сногсшибательную красотку, и почему она напоминает ему его собственную дочь? Чему ранним воскресным утром может научить подростка хмельной трансвестит (Диего Луна)? Получится ли у известного режиссера (Люк Уилсон), уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И, наконец, кого предпочтет влюбленный ипохондрик (Джим Стёрджесс) — эксцентричную девушку или... разговаривающий автомобиль?

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера в мире 8 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Дианна Агрон
Дианна Агрон
В ролях
Диего Луна
Диего Луна
Микки Рурк
Микки Рурк
Кира Найтли
Кира Найтли
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Берлин, я люблю тебя 5 постеров
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Берлин, я люблю тебя
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Альманах про Берлин – уже пятый по счету фильм из серии «Города любви». Начиналось все красиво. Премьера самой первой картины, посвященной Парижу, прошла 13 лет назад на Каннском кинофестивале. Список режиссеров, снимавших для нее новеллы, выглядел не хуже каннского конкурса: тут тебе и братья Коэн, и Альфонсо Куарон, и Том Тыквер, и Гас Ван Сент, и Оливье Ассаяс. Планка была задрана так высоко, что дальше началось неизбежное падение. Альманах «Нью-Йорк, я люблю…
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