Берлин, я люблю тебя, 2018

В новом сборнике новелл, посвященном одному из крупных мировых городов – Берлину, приняли участие огромное количество звезд. В качестве режиссеров в «Берлин, я люблю тебя» выступили среди прочих Тиль Швайгер и Диана Агрон, а главные роли сыграли Кира Найтли, Хелен Миррен, Микки Рурк, Люк Уилсон и многие другие.

Фильм посвящен столице Германии, городу Берлину. Именно в нем происходят все истории главных героев. Они влюбляются, грустят, расстаются и находят друг друга именно в любимом Берлине. Перед зрителем развернется 5 новелл, каждая из которых расскажет уникальную и трогательную историю.