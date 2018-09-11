Зеленая книга, 2018

Фильм был представлен на кинофестивале в Торонто.

Американский институт киноискусства включил «Зеленую книгу» в топ-10 фильмов года.

В основу сюжета картины легла реальная история двух мужчин, произошедшая в США. Многие из прототипов героев фильма всячески участвовали в съемках, а Вигго Мортенсен наведался на ужин к семье Валлелонга.

Бюджет «Зеленой книги» составил 23 миллиона долларов.

В титрах указано, что фильм посвящен ворону Ларри. Птицу сбила машина во время съемок, и Вигго Мортенсен позаботился о ней после этого.

«Зеленая книга» — первый не комедийный фильм Фаррелли.

После выхода фильма семья Ширли заявила, что Тони и Док не были друзьями, у них были «отношения работодателя и сотрудника».

Махершала Али извинился перед племянником Ширли, Эдвином Ширли III, сказав: “Я сделал все, что мог, с тем материалом, который у меня был”, и добавил, что не знал, что есть близкие родственники, с которыми можно было бы посоветоваться, чтобы добавить некоторые нюансы персонажу.

Настоящий Тони Болтун хорошо известен по своим ролями в сериале “Клан Сопрано” и нескольких фильмах Мартина Скорсезе.

Вигго Мортенсен действительно ел хот-доги в кадре. Съемочная группа дала ему ведро, чтобы он выплевывал еду между дублями, но актер решил, что всё должно бы по настоящему. В итоге он съел 15 хот-догов.

Название фильма — это отсылка к реально существовавшей «Зеленой книге негров-автомобилистов». Издававшийся в 1936-1966 годах путеводитель помогал афроамериканским путешественникам найти жилье, рестораны и другие предприятия, которые согласились бы их обслуживать.

Это первый фильм-драма, снятый Питером Фаррелли после долгих лет работы в жанре комедии. Махершала Али назвал его «режиссером-новичком с 25-летним стажем».

По словам Питера Фаррелли, Вигго Мортенсен был удивительно неуверен в себе, играя итало-американца, даже несмотря на то, что говорил по-итальянски. Именно Мортенсен настоял на том, чтобы набрать вес, чтобы лучше войти в образ, хотя Фаррелли говорил ему, что в этом нет необходимости, ведь Мортенсен все равно не похож на настоящего Тони Липа.

Во время съемок Вигго Мортенсен так много ел на камеру, что, по его словам, не ел никакой еды во время обеденного перерыва. Вместо этого он уходил в свой трейлер, чтобы лечь и расстегнуть ремень.

Вигго Мортенсен набрал девять килограммов для роли Тони Липа. Он питался итальянской кухней, в основном пиццей и пастой. Его техника, которую он не рекомендует, потому что она вредна для здоровья, заключалась в обильном обеде и как минимум одним десертом перед сном. По его признанию, сбрасывать эти килограммы было намного труднее, чем их набирать, и доставляло гораздо меньше удовольствия.

По предложению Вигго Мортенсена, в начале фильма не показываются вступительные титры и название. Это сделано с целью быстрого погружения зрителей в атмосферу происходящего, чтобы заставить их забыть, что они смотрят фильм.

Питер Фаррелли рассказал, что, даже несмотря на участие в проекте Вигго Мортенсена и Махершалы Али (только что получившего «Оскар»), ему было очень трудно найти студию, которая согласилась бы профинансировать фильм на сумму в 20 миллионов долларов.