Зеленая книга, 2018

«Зеленая книга» расскажет историю настоящей дружбы, которая зародилась между двумя совершенно не похожими друг на друга мужчинами. Дон — богатый и успешный музыкант, который проводит свободное время на светских тусовках. Тони по прозвищу «Болтун» не привык церемониться, и чуть что — пускает в ход кулаки. Именно его в качестве телохранителя нанимает Дон, что тотально изменит жизни обоих.
Режиссером ленты «Зеленая книга» выступил создатель комедий «Тупой и еще тупее», «Все без ума от Мэри» и «Я, снова я и Ирэн» Питер Фаррелли. Главные роли в его картине исполнил наиболее известный по роли Арагорна из «Властелина колец» Вигго Мортенсен, а также обладатель «Оскара» за роль в фильме «Лунный свет» Махершала Али.
1962 год, США. Остро нуждающемуся в деньгах итало-американцу Фрэнку Валлелонга по прозвищу “Тони Болтун” подворачивается неплохая возможность подзаработать: необходимо стать водителем для пианиста Дона Ширли, который собирается в концертный тур по стране. Работа непыльная, но есть несколько “но”. Поскольку Ширли — афроамериканец, то и маршрут придется строить, опираясь на “Зеленую книгу” — специальный путеводитель для цветных, где указаны все места, принимающие такого рода гостей. Ехать предстоит в нетолерантные южные штаты, а значит, Тони должен быть готов выступить в роли телохранителя.
Дуэт очень непохожих друг на друга людей отправляется в двухмесячное путешествие. Каждому из них предстоит узнать много нового: простодушный Тони поближе познакомится с классической музыкой, а также прочувствует, что значит быть чернокожим в США начала 60-х; утонченный и немного оторванный от реальности музыкант Ширли благодаря Тони сможет взглянуть на мир под другим углом, поняв как живут и о чем мечтают обычные трудяги.
Фильм был представлен на кинофестивале в Торонто.
Американский институт киноискусства включил «Зеленую книгу» в топ-10 фильмов года.
В основу сюжета картины легла реальная история двух мужчин, произошедшая в США. Многие из прототипов героев фильма всячески участвовали в съемках, а Вигго Мортенсен наведался на ужин к семье Валлелонга.
Бюджет «Зеленой книги» составил 23 миллиона долларов.
В титрах указано, что фильм посвящен ворону Ларри. Птицу сбила машина во время съемок, и Вигго Мортенсен позаботился о ней после этого.
«Зеленая книга» — первый не комедийный фильм Фаррелли.
После выхода фильма семья Ширли заявила, что Тони и Док не были друзьями, у них были «отношения работодателя и сотрудника».
Махершала Али извинился перед племянником Ширли, Эдвином Ширли III, сказав: “Я сделал все, что мог, с тем материалом, который у меня был”, и добавил, что не знал, что есть близкие родственники, с которыми можно было бы посоветоваться, чтобы добавить некоторые нюансы персонажу.
Настоящий Тони Болтун хорошо известен по своим ролями в сериале “Клан Сопрано” и нескольких фильмах Мартина Скорсезе.
Вигго Мортенсен действительно ел хот-доги в кадре. Съемочная группа дала ему ведро, чтобы он выплевывал еду между дублями, но актер решил, что всё должно бы по настоящему. В итоге он съел 15 хот-догов.
Название фильма — это отсылка к реально существовавшей «Зеленой книге негров-автомобилистов». Издававшийся в 1936-1966 годах путеводитель помогал афроамериканским путешественникам найти жилье, рестораны и другие предприятия, которые согласились бы их обслуживать.
Это первый фильм-драма, снятый Питером Фаррелли после долгих лет работы в жанре комедии. Махершала Али назвал его «режиссером-новичком с 25-летним стажем».
По словам Питера Фаррелли, Вигго Мортенсен был удивительно неуверен в себе, играя итало-американца, даже несмотря на то, что говорил по-итальянски. Именно Мортенсен настоял на том, чтобы набрать вес, чтобы лучше войти в образ, хотя Фаррелли говорил ему, что в этом нет необходимости, ведь Мортенсен все равно не похож на настоящего Тони Липа.
Во время съемок Вигго Мортенсен так много ел на камеру, что, по его словам, не ел никакой еды во время обеденного перерыва. Вместо этого он уходил в свой трейлер, чтобы лечь и расстегнуть ремень.
Вигго Мортенсен набрал девять килограммов для роли Тони Липа. Он питался итальянской кухней, в основном пиццей и пастой. Его техника, которую он не рекомендует, потому что она вредна для здоровья, заключалась в обильном обеде и как минимум одним десертом перед сном. По его признанию, сбрасывать эти килограммы было намного труднее, чем их набирать, и доставляло гораздо меньше удовольствия.
По предложению Вигго Мортенсена, в начале фильма не показываются вступительные титры и название. Это сделано с целью быстрого погружения зрителей в атмосферу происходящего, чтобы заставить их забыть, что они смотрят фильм.
Питер Фаррелли рассказал, что, даже несмотря на участие в проекте Вигго Мортенсена и Махершалы Али (только что получившего «Оскар»), ему было очень трудно найти студию, которая согласилась бы профинансировать фильм на сумму в 20 миллионов долларов.
Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» - вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.
Не хотела ничего загадывать, когда шла на просмотр фильма "Зеленая книга": он уже получил награды… Читать дальше…