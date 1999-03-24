Матрица, 1999

В 1999 году человек по имени Томас Андерсон (также известный как Нео) живет обычной жизнью. Технический специалист по программному обеспечению днем и компьютерный хакер ночью, он сидит один дома у монитора, ожидая какого-либо знака, сигнала, сам не зная, от кого или от чего. Однажды ночью с ним выходит на контакт таинственная женщина по имени Тринити. Нео знакомится с Морфеусом, опаснейшим террористом, который на самом деле является одним из лидеров восстания человечества. Морфеус раскрывает Нео страшную правду о мире: на самом деле это компьютерная симуляция, Матрица, созданная разумными машинами, чтобы контролировать человечество и невозбранно выкачивать из него тепловую и электрическую энергию для подпитки собственных элементов.

Морфеус освобождает Нео из-под власти Матрицы и сажает на свой летающий корабль “Навуходоносор”, странствующий по подземным туннелям, так как вся поверхность Земли занята машинами и непригодна для жизни. Кроме того, он объясняет Нео, что тот – Избранный, единственный человек, которому под силу прервать многолетнюю гегемонию машин, поскольку только ему под силу изменять Матрицу и подстраивать под себя ее законы и алгоритмы.

Чтобы понять, как освободить человечество, члены экипажа “Навуходоносора” должны погрузиться в Матрицу и отыскать прорицательницу Пифию, которая укажет им путь к свободе. Но путь затруднен внезапно повысившими активность из-за появления Избранного агентами – программами Матрицы, созданными для ее защиты. Защищаясь от агентов и предателей среди людей, Нео предстоит осознать собственные силы и стать новой надеждой человечества отвоевать настоящий, неискусственный мир, который они с таким трудом осознали.