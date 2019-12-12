Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы, 2019

Мегащенков ждут новые миссии: на этот раз у Цыпалетты появляются суперспособности! В Бухту Приключений возвращается Леди-Сорока, и празднование Дня колокола под угрозой. Но и это еще не все: Гарольд Хамдингер, в своих коварных стремлениях стать мэром, изобретает замораживающий луч. Мегащенкам придется его остановить, иначе замерзнет весь город. А еще вы увидите захватывающие приключения Отважных птенцов! Настала пора расправить крылья, ведь сегодня кадеты переходят на следующий уровень обучения. И пока все вокруг готовятся к праздничной церемонии, птенцы уже заводят моторы своих новых машин, которые пока не успели освоить. Смогут ли они справиться с этим заданием? Спешите в кинотеатры всей семьей!