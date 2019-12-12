Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
Киноафиша Фильмы Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
Paw Patrol 8

Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы, 2019

2019 / Канада / США
мало голосов Оцените
1 голос
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Мегащенков ждут новые миссии: на этот раз у Цыпалетты появляются суперспособности! В Бухту Приключений возвращается Леди-Сорока, и празднование Дня колокола под угрозой. Но и это еще не все: Гарольд Хамдингер, в своих коварных стремлениях стать мэром, изобретает замораживающий луч. Мегащенкам придется его остановить, иначе замерзнет весь город. А еще вы увидите захватывающие приключения Отважных птенцов! Настала пора расправить крылья, ведь сегодня кадеты переходят на следующий уровень обучения. И пока все вокруг готовятся к праздничной церемонии, птенцы уже заводят моторы своих новых машин, которые пока не успели освоить. Смогут ли они справиться с этим заданием? Спешите в кинотеатры всей семьей!

мало голосов Оцените
1 голос
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 декабря 2019
Премьера в мире 12 декабря 2019
Возраст 0+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Чарльз Е. Бастьен
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
1 голос
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши