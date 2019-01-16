Золотая молодежь, 2019

Наша рецензия

1979 год. Семнадцатилетняя Роза (Галатеа Беллуджи) выходит из интерната для не совсем простых подростков и отдаётся на поруки бойфренду Мишелю (Лукас Йонеско). Она может получать пособие и учиться на кондитера, чтобы стать полноценной единицей общества, но планы у неё совсем другие, и курсы кондитеров в фильме так и не покажут. Вместо этого она вместе с Мишелем — начинающим гламурным художником — окунается в котёл сладкой жизни. Всё это для Розы знакомо: у них с Мишелем…