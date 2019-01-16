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Золотая молодежь Золотая молодежь
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Une jeunesse dorée

Золотая молодежь, 2019

2019 / Франция / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Юные возлюбленные попадают под влияние опытной супружеской пары и окунаются в мир страсти и соблазнов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чувственная драма от Евы Йонеско, чей дебютный фильм «Моя маленькая принцесса» вызвал множество восторженных отзывов кинокритиков. Главные роли в ленте «Золотая молодежь» сыграли Изабелла Юппер («Громче, чем бомбы», «Ева»), Галатеа Беллуджи («Вратарь»), Мельвиль Пупо («По воле божьей») и Лукас Йонеско («Моя маленькая принцесса»).

Пара юных возлюбленных – 16-летняя Роуз и 22-летний Майкл, проводят вечера в парижских ночных клубах и наслаждаются жизнью. Однажды они знакомятся с опытными супругами, которые вовлекают их в опасный мир страсти и соблазнов.

- Героиню «Моей Маленькой Принцессы» зовут Виолетта, а героиню «Золотой молодежи» - Роза. Оба имени - названия цветов и обе героини очень похожи на режиссера картин Еву Йонеско.

- В фильме «Золотая молодежь» Ева сняла своего сына Лукаса, который также ранее снимался в «Моей маленькой принцессе».

- Одну из ролей в фильме  «Золотая молодежь» сыграл Ален-Фабьен Делон, младший сын Алена Делона.

- Изабель Юпер уже снималась в фильме Евы Йонеско «Моя маленькая принцесса».

Роза и Мишель – молодая влюбленная пара. Каждую ночь они находятся в поисках приключений, блуждая по ночным клубам и главным вечеринкам города. На одной из них они встречают необычную супружескую пару. Повинуясь неудержимому желанию прочувствовать атмосферу настоящей свободы и любви, они погружаются в новый мир мечтаний, соблазнов и обманов…

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 16 мая 2019
Премьера в мире 16 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Ева Йонеско
Ева Йонеско
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Лукас Йонеско
Лукас Йонеско
Галатея Беллуджи
Галатея Беллуджи
Мельвиль Пупо
Мельвиль Пупо
Ален-Фабьен Делон
Ален-Фабьен Делон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Золотая молодежь 2 постера
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Золотая молодежь смотреть онлайн

Золотая молодежь
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за 1 рубль
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Наша рецензия
1979 год. Семнадцатилетняя Роза (Галатеа Беллуджи) выходит из интерната для не совсем простых подростков и отдаётся на поруки бойфренду Мишелю (Лукас Йонеско). Она может получать пособие и учиться на кондитера, чтобы стать полноценной единицей общества, но планы у неё совсем другие, и курсы кондитеров в фильме так и не покажут. Вместо этого она вместе с Мишелем — начинающим гламурным художником — окунается в котёл сладкой жизни. Всё это для Розы знакомо: у них с Мишелем…
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Кадры из фильма Все кадры
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