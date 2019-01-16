Золотая молодежь, 2019

Чувственная драма от Евы Йонеско, чей дебютный фильм «Моя маленькая принцесса» вызвал множество восторженных отзывов кинокритиков. Главные роли в ленте «Золотая молодежь» сыграли Изабелла Юппер («Громче, чем бомбы», «Ева»), Галатеа Беллуджи («Вратарь»), Мельвиль Пупо («По воле божьей») и Лукас Йонеско («Моя маленькая принцесса»).
Пара юных возлюбленных – 16-летняя Роуз и 22-летний Майкл, проводят вечера в парижских ночных клубах и наслаждаются жизнью. Однажды они знакомятся с опытными супругами, которые вовлекают их в опасный мир страсти и соблазнов.
- Героиню «Моей Маленькой Принцессы» зовут Виолетта, а героиню «Золотой молодежи» - Роза. Оба имени - названия цветов и обе героини очень похожи на режиссера картин Еву Йонеско.
- В фильме «Золотая молодежь» Ева сняла своего сына Лукаса, который также ранее снимался в «Моей маленькой принцессе».
- Одну из ролей в фильме «Золотая молодежь» сыграл Ален-Фабьен Делон, младший сын Алена Делона.
- Изабель Юпер уже снималась в фильме Евы Йонеско «Моя маленькая принцесса».
Роза и Мишель – молодая влюбленная пара. Каждую ночь они находятся в поисках приключений, блуждая по ночным клубам и главным вечеринкам города. На одной из них они встречают необычную супружескую пару. Повинуясь неудержимому желанию прочувствовать атмосферу настоящей свободы и любви, они погружаются в новый мир мечтаний, соблазнов и обманов…