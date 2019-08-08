Дора и Затерянный город, 2019

«Дора и Затерянный город» - приключенческий фильм, который является продолжением обучающего мультсериала «Даша-путешественница». Режиссером картины стал Джеймс Бобин, также снявший сиквел «Алисы в стране чудес» - «Алису в Зазеркалье» и «Маппетов». Сценарий к фильму написали Крис Гиффорд, Мэттью Робинсон и Николас Столлер. В роли Доры выступила Изабелла Монер, в роли отца девочки – Майкл Пенья. Мать Доры сыграла Ева Лонгория («Отчаянные домохозяйки», «Секретная служба Санта-Клауса»). Обезьянку Бутс озвучил Дэнни Трехо («Ягуар», «Схватка», «Во все тяжкие»), а главного злодея лиса Жулика – Бенисио дель Торо («Большой куш», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»).
«Дора и Затерянный город» - это история о девочке, которая почти всю жизнь прожила в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но лесная жизнь не смогла подготовить девочку к будущим опасностям: одна за другой проблемы обрушиваются на Дору. Сначала девочку удручает тяжелая жизнь старшеклассницы со всеми ее проблемами, но это оказывается только началом. Пропадают родители Доры, и она вместе со своей первой любовью и друзьями отправляется на их поиски. Ей предстоит столкнуться со всеми опасностями пути и приоткрыть тайну потерянной цивилизации.
Изабелла Монер ранее озвучила подругу Доры Кейт в мультсериале «Даша и друзья: Приключения в городе» (2014)
Кузена Доры Диего мог сыграть Мике Морено
Мама Доры - зоолог, а отец - археолог
Майкл Пенья был хорошо знаком с Дорой, поскольку его сын – большой поклонник сериала, так что у них дома есть игры и книги про Дору на двух языках – английском и испанском.
Майкл Пенья и Ева Лонгория вместе снимались в драматическом вестерне «Фронтера».
Режиссеру и продюсеру уже доводилось работать с Трехо, поскольку актер играл одного из злодеев в фильме «Маппеты 2».
Съемки «Доры и Затерянного города» начались 6 августа 2018 года и проходили в австралийском Голд-Косте, расположенном на восточном побережье континента, – к югу от Брисбена в штате Квинсленд, а также в павильонах Village Roadshow Studios, где квартировалась съемочная группа на протяжении четырехмесячных съемок.
Одной из самых трудных задач, с которыми столкнулись создатели, было обставить огромную декорацию музея, откуда похищают Дору и ее одноклассников. Для этого был арендован один из выставочных залов старого музейного здания в Брисбене.
В мультсериале Дорин ансамбль включает аксессуар, который практически становится одним из персонажей. Речь идет о ее знаменитом антропоморфном Рюкзаке. В одном из ключевых эпизодов фильма Рюкзак разговаривает; это оммаж одному из аналогичных эпизодов телешоу.
Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…