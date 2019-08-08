Дора и Затерянный город, 2019

Изабелла Монер ранее озвучила подругу Доры Кейт в мультсериале «Даша и друзья: Приключения в городе» (2014)

Кузена Доры Диего мог сыграть Мике Морено

Мама Доры - зоолог, а отец - археолог

Майкл Пенья был хорошо знаком с Дорой, поскольку его сын – большой поклонник сериала, так что у них дома есть игры и книги про Дору на двух языках – английском и испанском.

Майкл Пенья и Ева Лонгория вместе снимались в драматическом вестерне «Фронтера».

Режиссеру и продюсеру уже доводилось работать с Трехо, поскольку актер играл одного из злодеев в фильме «Маппеты 2».

Съемки «Доры и Затерянного города» начались 6 августа 2018 года и проходили в австралийском Голд-Косте, расположенном на восточном побережье континента, – к югу от Брисбена в штате Квинсленд, а также в павильонах Village Roadshow Studios, где квартировалась съемочная группа на протяжении четырехмесячных съемок.

Одной из самых трудных задач, с которыми столкнулись создатели, было обставить огромную декорацию музея, откуда похищают Дору и ее одноклассников. Для этого был арендован один из выставочных залов старого музейного здания в Брисбене.

В мультсериале Дорин ансамбль включает аксессуар, который практически становится одним из персонажей. Речь идет о ее знаменитом антропоморфном Рюкзаке. В одном из ключевых эпизодов фильма Рюкзак разговаривает; это оммаж одному из аналогичных эпизодов телешоу.