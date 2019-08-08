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Дора и Затерянный город Дора и Затерянный город
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Dora and the Lost City of Gold

Дора и Затерянный город, 2019

2019 / США / Австралия
8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Продолжение обучающего мультсериала «Даша-путешественница»
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«Дора и Затерянный город» - приключенческий фильм, который является продолжением обучающего мультсериала «Даша-путешественница». Режиссером картины стал Джеймс Бобин, также снявший сиквел «Алисы в стране чудес» - «Алису в Зазеркалье» и «Маппетов». Сценарий к фильму написали Крис Гиффорд, Мэттью Робинсон и Николас Столлер. В роли Доры выступила Изабелла Монер, в роли отца девочки – Майкл Пенья. Мать Доры сыграла Ева Лонгория («Отчаянные домохозяйки», «Секретная служба Санта-Клауса»). Обезьянку Бутс озвучил Дэнни Трехо («Ягуар», «Схватка», «Во все тяжкие»), а главного злодея лиса Жулика – Бенисио дель Торо («Большой куш», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»).

«Дора и Затерянный город» - это история о девочке, которая почти всю жизнь прожила в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но лесная жизнь не смогла подготовить девочку к будущим опасностям: одна за другой проблемы обрушиваются на Дору. Сначала девочку удручает тяжелая жизнь старшеклассницы со всеми ее проблемами, но это оказывается только началом. Пропадают родители Доры, и она вместе со своей первой любовью и друзьями отправляется на их поиски. Ей предстоит столкнуться со всеми опасностями пути и приоткрыть тайну потерянной цивилизации.

Изабелла Монер ранее озвучила подругу Доры Кейт в мультсериале «Даша и друзья: Приключения в городе» (2014)

Кузена Доры Диего мог сыграть Мике Морено

Мама Доры - зоолог, а отец - археолог

Майкл Пенья был хорошо знаком с Дорой, поскольку его сын – большой поклонник сериала, так что у них дома есть игры и книги про Дору на двух языках – английском и испанском.

Майкл Пенья и Ева Лонгория вместе снимались в драматическом вестерне «Фронтера».

Режиссеру и продюсеру уже доводилось работать с Трехо, поскольку актер играл одного из злодеев в фильме «Маппеты 2».

Съемки «Доры и Затерянного города» начались 6 августа 2018 года и проходили в австралийском Голд-Косте, расположенном на восточном побережье континента, – к югу от Брисбена в штате Квинсленд, а также в павильонах Village Roadshow Studios, где квартировалась съемочная группа на протяжении четырехмесячных съемок.

Одной из самых трудных задач, с которыми столкнулись создатели, было обставить огромную декорацию музея, откуда похищают Дору и ее одноклассников. Для этого был арендован один из выставочных залов старого музейного здания в Брисбене.

В мультсериале Дорин ансамбль включает аксессуар, который практически становится одним из персонажей. Речь идет о ее знаменитом антропоморфном Рюкзаке. В одном из ключевых эпизодов фильма Рюкзак разговаривает; это оммаж одному из аналогичных эпизодов телешоу.

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…

8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 8 августа 2019
Премьера онлайн 5 ноября 2019
Премьера в мире 8 августа 2019
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Джеймс Бобин
Джеймс Бобин
В ролях
Изабела Монер
Изабела Монер
Эухенио Дербес
Эухенио Дербес
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дора и Затерянный город 5 постеров
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Дора и Затерянный город смотреть онлайн

Дора и Затерянный город
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Даша-путешественница. Под этим именем мы её и запомнили. Мультяшную девочку Дору с говорящим синим рюкзаком за спиной и болтливой обезьянкой по имени Башмачок в качестве вечного спутника. Девочку Дору придумали на канале Nickelodeon в 2000 году. Придумали для самых маленьких. Маленькие зрители не читают Шекспира и не знают о том, что любая история должна состоять из трёх актов, поэтому открыты к любым экспериментам. А приключения Доры всегда были постмодернистским экспериментом с первой и до…
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ohrikofff 11 августа 2019, 18:20
Бессмысленное дерьмо.
Nadezhda Kuzmina 11 августа 2019, 09:52
Для детей классный фильм!Но только для детей.
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