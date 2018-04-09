Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков, 2018

Юная и очаровательная писательница Джулиет пытается отыскать сюжет для своей нового книги в условиях послевоенного Лондона. Она не хочет погружаться в ужасы войны, поэтому ищет оригинальную историю. И находит ее, получив письмо от некоего свиновода Доуси с острова Гернси. Он просит у девушки совета, где найти хорошую книжную лавку и делится увлекательными историями о книжном клубе, ставшем прикрытием для встреч жителей деревни во время войны.
Режиссером картины «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» выступил Майк Ньюэлл — человек, подаривший нам фильм «Гарри Поттер и Кубок огня». Главные роли исполнили известные британские актеры, в числе которых красавица Лили Джеймс, ставшая популярной после «Золушки», а также Джессика Браун-Финдли из ленты «Фантастическая любовь и где ее найти», Мэттью Гуд из «Игры в имитацию» и многие другие.
- Сборы картины в мировом прокате составили 23 миллиона долларов.
- В основе сюжета лежит исторический роман Мэри Энн Шеффер и Энни Бэрроуз, опубликованный в 2008 году и полностью состоящий из писем. «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» стал самым продаваемым романом в мягкой обложке согласно Нью-Йорк Таймс и любимой книгой книжных групп США.
- Джессика Браун-Финдли, Лили Джеймс, Мэттью Гуд и Пенелопа Уилтон играли в сериале «Аббатство Даунтон».
- На главную роль рассматривались Мишель Докери и Ребекка Фергюсон, а также Кейт Уинслет и Розамунд Пайк. Сам фильм мог в свое время поставить Кеннет Брана.
- Пирог из картофельных очистков — реальное блюдо, которое готовили жители острова Гернси во время Второй мировой войны
- Некоторые локации, задействованные в фильме, также послужили местом съемок и сериала «Аббатство Даунтон».
В послевоенном Лондоне молодая писательница Джулиет пытается найти сюжет для новой книги, но об ужасах войны писать ей решительно не хочется, прочие темы кажутся либо скучными, либо неуместными. На помощь приходит случай — в виде письма одного свиновода с острова Гернси. Оказывается, даже свинари любят почитать, и неведомый Доуси, к которому в руки попала книга, некогда принадлежавшая Джулиет, просит ее посоветовать хорошую книжную лавку. Дело в том, что на Гернси с книгами сейчас туго, поскольку остров, все годы войны оккупированный немцами, только-только возрождается к жизни. Письмо это переворачивает жизнь Джулиет. История книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещенных встреч жителей деревни, увлекает и затягивает ее. Так начинается переписка с самыми разными людьми…