Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков, 2018

Юная и очаровательная писательница Джулиет пытается отыскать сюжет для своей нового книги в условиях послевоенного Лондона. Она не хочет погружаться в ужасы войны, поэтому ищет оригинальную историю. И находит ее, получив письмо от некоего свиновода Доуси с острова Гернси. Он просит у девушки совета, где найти хорошую книжную лавку и делится увлекательными историями о книжном клубе, ставшем прикрытием для встреч жителей деревни во время войны.

Режиссером картины «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» выступил Майк Ньюэлл — человек, подаривший нам фильм «Гарри Поттер и Кубок огня». Главные роли исполнили известные британские актеры, в числе которых красавица Лили Джеймс, ставшая популярной после «Золушки», а также Джессика Браун-Финдли из ленты «Фантастическая любовь и где ее найти», Мэттью Гуд из «Игры в имитацию» и многие другие.