Астрал: Новое измерение, 2018

Чтобы вы сразу понимали, лента «Астрал: Новое измерение» не является очередным сиквелом одноименного фильма ужасов 2010 года. Дело в том, что названный в российском прокате «Астрал» в оригинале назывался Insidious, поэтому сейчас возникла небольшая путаница. Режиссером этой британской картины выступил Крис Мул, для которого она стала полнометражным дебютом. А в главных ролях снялись известные английские актеры, которые еще хоть и не имеют на счету известных образов, уже успели засветиться в эпизодах крупных картин и популярных сериалов.

В центре сюжета «Астрала» окажется молодой парень Алекс, который в детстве столкнулся с суицидом своей мамы, сделавшей это прямо дома после выхода из психиатрической лечебницы. Чтобы связаться с ней, он начинает изучать астральные проекции и тела, что приводит не к самым благополучным последствиям.