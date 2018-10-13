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Астрал: Новое измерение Астрал: Новое измерение
Киноафиша Фильмы Астрал: Новое измерение
Astral

Астрал: Новое измерение, 2018

2018 / Великобритания
3.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 4.8
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Студент-метафизик пытается наладить контакт с умершей матерью
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чтобы вы сразу понимали, лента «Астрал: Новое измерение» не является очередным сиквелом одноименного фильма ужасов 2010 года. Дело в том, что названный в российском прокате «Астрал» в оригинале назывался Insidious, поэтому сейчас возникла небольшая путаница. Режиссером этой британской картины выступил Крис Мул, для которого она стала полнометражным дебютом. А в главных ролях снялись известные английские актеры, которые еще хоть и не имеют на счету известных образов, уже успели засветиться в эпизодах крупных картин и популярных сериалов.

В центре сюжета «Астрала» окажется молодой парень Алекс, который в детстве столкнулся с суицидом своей мамы, сделавшей это прямо дома после выхода из психиатрической лечебницы. Чтобы связаться с ней, он начинает изучать астральные проекции и тела, что приводит не к самым благополучным последствиям.

- Фильм «Астрал: Новое измерение» никак не связан с одноименной лентой 2010 года.

- Исполнитель главной роли Фрэнк Диллэйн согласился на нее, так как сам сталкивался с проблемой сонного паралича.

- Фильм «Астрал: Новое измерение» был снят на двух локациях за 12 дней.

- Режиссер Крис Мул не имеет кинематографического образования и называет «Астрал: Новое измерение» своеобразной школой кино, которая помогла ему узнать на собственном опыте все о съемочном процессе.

Пытаясь наладить связь со своей преждевременно умершей матерью, студент-метафизик Алекс узнает способ выхода «астрального тела» из физического и находит путь в другие изменения. Но с каждым путешествием в неизведанное нечто потустороннее пересекает границу миров вместе с ним.

3.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 января 2019
Премьера в мире 13 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Крис Мул
Крис Мул
В ролях
Фрэнк Диллэйн
Фрэнк Диллэйн
Катрин Стэдмен
Катрин Стэдмен
Демсон Идрис
Демсон Идрис
Ванесса Грасс
Ванесса Грасс
Тревор Уайт
Тревор Уайт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Астрал: Новое измерение 3 постера
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Астрал: Новое измерение смотреть онлайн

Астрал: Новое измерение
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Для начала важно понимать, что новый фильм не имеет никакого отношения к франшизе «Астрал», которую когда-то создал мастер хоррора Джеймс Ван. Но в данном случае нынешние прокатчики не виноваты. Новый фильм действительно называется Astral, это с фильмами Вана когда-то перемудрили. Хотя вряд ли здесь возникнет серьёзная путаница. Ведь «Астрал: новое измерение» зрители забудут буквально через пять минут после просмотра. Просто потому что запоминать в нём нечего. Новичок…
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shiftshifter425 24 января 2019, 17:41
Фильм полный отстой сюжет тусклый, концовка непонятная. Я никогда не пишу комменты к фильмам, но ради этого нудного фильма пошел на такие жертвы. Пустая трата денег и времени!
Светлана Шпилевая 26 января 2019, 13:44
Самый ужасный и скучный фильм из всех, что я смотрела. При выходе их кинотеатра все обсуждали, что лучше бы вообще на него не ходили и я согласна.
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