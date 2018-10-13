Астрал: Новое измерение, 2018

Чтобы вы сразу понимали, лента «Астрал: Новое измерение» не является очередным сиквелом одноименного фильма ужасов 2010 года. Дело в том, что названный в российском прокате «Астрал» в оригинале назывался Insidious, поэтому сейчас возникла небольшая путаница. Режиссером этой британской картины выступил Крис Мул, для которого она стала полнометражным дебютом. А в главных ролях снялись известные английские актеры, которые еще хоть и не имеют на счету известных образов, уже успели засветиться в эпизодах крупных картин и популярных сериалов.
В центре сюжета «Астрала» окажется молодой парень Алекс, который в детстве столкнулся с суицидом своей мамы, сделавшей это прямо дома после выхода из психиатрической лечебницы. Чтобы связаться с ней, он начинает изучать астральные проекции и тела, что приводит не к самым благополучным последствиям.
- Фильм «Астрал: Новое измерение» никак не связан с одноименной лентой 2010 года.
- Исполнитель главной роли Фрэнк Диллэйн согласился на нее, так как сам сталкивался с проблемой сонного паралича.
- Фильм «Астрал: Новое измерение» был снят на двух локациях за 12 дней.
- Режиссер Крис Мул не имеет кинематографического образования и называет «Астрал: Новое измерение» своеобразной школой кино, которая помогла ему узнать на собственном опыте все о съемочном процессе.
Пытаясь наладить связь со своей преждевременно умершей матерью, студент-метафизик Алекс узнает способ выхода «астрального тела» из физического и находит путь в другие изменения. Но с каждым путешествием в неизведанное нечто потустороннее пересекает границу миров вместе с ним.